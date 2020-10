Das gibt es in den Herbstferien im Altenburger Land zu erleben

Sonnabend, 17. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1: 15-18 Uhr Offene Werkstätten, für Kinder von 5 bis 10 Jahren mit Eltern oder Großeltern. Informationen unter: www.studio@lindenau-museum.de. Bitte anmelden

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14, 15, 16 Uhr Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung

Sonntag, 18. Oktober 2020

GERA Puppentheater Tel. 0365 8279105, Gustav-Hennig-Platz 5: 16-16.30 Uhr Rapunzel, ab vier Jahren. Marionettentheater nach dem Märchen der Brüder Grimm

Montag, 19. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1: 10-15 Uhr Salamandilhorn & Co - Mischwesen aus Ton, für Kinder ab zehn Jahren; Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Spaghetti-Muffins backen

ALTENBURG Kinder- und Jugendtreff East Side Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A: 15-18 Uhr Herbstbasteln mit Naturmaterial

KÖNIGSFELD Naturschutzstation Weiditz Am Stau 1: 8-15 Uhr Entdecken in der Natur, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Anmeldung unter Tel. 03737 40284

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-19 Uhr Turniertag im SJFZ - Wer ist der oder die Beste in Mario Kart?; 12-19 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen

SCHMÖLLN The BASE Tel. 034491 76240, Finkenweg 11: 14 Uhr Trimatschiges Turnier, bitte Wechselsachen und Handtuch mitbringen

Dienstag, 20. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-15 Uhr Salamandilhorn & Co. - Mischwesen aus Ton, für Kinder ab zehn Jahren; Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Ausflug in die Lasertagarena in Leipzig

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14 Uhr Herbstferien im Schloss: Mit dem Frachtschiff um die Welt. Reisetagebücher und -zeichnungen von Gerhard Vontra, Reiseexkursion durch die Sonderausstellung für Familien und Ferienkinder

ALTENBURG Theaterzelt Teichpromenade 36: 10-10.45 Uhr Dornröschen, ab 5 Jahren

BLANKENHAIN Deutsches Landwirtschaftsmuseum im Schloss Tel. 036608 2321, Am Schloss 7: 10, 13.30 Uhr Feriensonderführung Alte Dorfschule; 11, 14.30 Uhr Feriensonderführung Bockwindmühle

GERA Bühne am Park Theaterplatz 1: 10-10.50 Uhr Babbel, ab fünf Jahren, Musik-Theater zum Mitmachen von Paula Fünfeck

KÖNIGSFELD Naturschutzstation Weiditz Am Stau 1: 8-15 Uhr Entdecken in der Natur, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Anmeldung unter Tel. 03737 40284

LUNZENAU Schloss Rochsburg Tel. 037383 803810, Schloßstr. 1: 14-15 Uhr Ferienprogramm: Schnipseljagd nach dem verschollenen Schatz von Rochsburg

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-20 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen; 13 Uhr Ausflug in die Miniwelt Lichtenstein, Abfahrt 13 Uhr am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum

SCHMÖLLN The BASE Tel. 034491 76240, Finkenweg 11: 11 Uhr Foodies - Brot backen; 13 Uhr Basteln-Extrem, Töpferkurs

WALDENBURG Museum Naturalienkabinett Tel. 037608 22519, Geschwister-Scholl-Platz 1: 10.30 Uhr Faszinierende Bewohner der Lüfte - Die Vögel, öffentliche Führung durch das Naturalienkabinett. Outdoor-Programm: Nistkästen verstehen und gestalten, nur mit Voranmeldung

Mittwoch, 21. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-12, 14-16 Uhr Plastiken für den Blumentopf, für Kinder ab acht Jahren; Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Foliengraffiti

ALTENBURG Kinder- und Jugendtreff East Side Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A: 15-17 Uhr Kochen im East Side

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14 Uhr Herbstferien im Schloss: Mit dem Frachtschiff um die Welt. Reisetagebücher und -zeichnungen von Gerhard Vontra, Reiseexkursion durch die Sonderausstellung für Familien und Ferienkinder

GERA Bühne am Park Theaterplatz 1: 10-10.50 Uhr Babbel, ab fünf Jahren, Musik-Theater zum Mitmachen von Paula Fünfeck

KÖNIGSFELD Naturschutzstation Weiditz Am Stau 1: 8-15 Uhr Entdecken in der Natur, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Anmeldung unter Tel. 03737 40284

LUNZENAU Schloss Rochsburg Schloßstr. 1: 10.30, 13.30 Uhr Kinder schauen hinter die Kulissen - Eine Reise mit dem Oberhofmeister Michael in die Vergangenheit, Anmeldung unter Tel. 037383 803810

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 10 Uhr Eislaufen in Crimmitschau, Abfahrt um 10 Uhr am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum; 12-20 Uhr Pizzatag im SJFZ - Wir backen gemeinsam Pizza!

WALDENBURG Museum Naturalienkabinett Tel. 037608 22519, Geschwister-Scholl-Platz 1: 14 Uhr Warum heißt der Zaunkönig „Zaunkönig”, öffentliche Lesung für kleine und große Märchenliebhaber, nur mit Voranmeldung

Donnerstag, 22. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-15 Uhr Blumen statt Pixel, Postkarten-Serie im Siebdruck - vom Entwurf zur gedruckten Karte. Für Kinder von 12 bis 16 Jahren; Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Ausflug ins Freizeitbad Riff Bad Lausick

ALTENBURG Kinder- und Jugendtreff East Side Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A: 15-16.30 Uhr Bowling, ab 13 Jahren, bitte Mundschutz mitbringen

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14 Uhr Herbstferien im Schloss: Mit dem Frachtschiff um die Welt. Reisetagebücher und -zeichnungen von Gerhard Vontra, Reiseexkursion durch die Sonderausstellung für Familien und Ferienkinder

ALTENBURG Theaterzelt Teichpromenade 36: 10 Uhr Dornröschen, ab 5 Jahren

BLANKENHAIN Deutsches Landwirtschaftsmuseum im Schloss Tel. 036608 2321, Am Schloss 7: 10, 13.30 Uhr Feriensonderführung Museumsbauernhof

KÖNIGSFELD Naturschutzstation Weiditz Am Stau 1: 8-15 Uhr Entdecken in der Natur, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Anmeldung unter Tel. 03737 40284

LUNZENAU Schloss Rochsburg Tel. 037383 803810, Schloßstr. 1: 14-15 Uhr Ferienprogramm: Schnipseljagd nach dem verschollenen Schatz von Rochsburg

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-20 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen; 13 Uhr Ausflug in das Naturkundemuseum Waldenburg, Abfahrt 13 Uhr am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum

SCHMÖLLN The BASE Tel. 034491 76240, Finkenweg 11: 15-13 Uhr Gruselnacht, bitte Schlafsack, Isomatte, Kissen, Kuscheltier, Waschzeug, Wechselsachen und Taschenlampe mitbringen

Freitag 23. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-15 Uhr Blumen statt Pixel, Postkarten-Serie im Siebdruck - vom Entwurf zur gedruckten Karte. Für Kinder von 12 bis 16 Jahren; Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Sportangebote nach Wunsch (Staffelspiele, Fußball, Volley- & Völkerball etc

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14, 15, 16 Uhr Interaktive Kartenmacherwerkstatt inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung

KÖNIGSFELD Naturschutzstation Weiditz Am Stau 1: 8-15 Uhr Entdecken in der Natur, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Anmeldung unter Tel. 03737 40284

LUNZENAU Schloss Rochsburg Schloßstr. 1: 10.30, 13.30 Uhr Kinder schauen hinter die Kulissen - Eine Reise mit dem Oberhofmeister Michael in die Vergangenheit, Anmeldung unter Tel. 037383 803810

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-20 Uhr Turniertag im SJFZ - Wer ist der oder die Beste im Tischtennis?; 12-20 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen; 12.30 Uhr Radtour, ab 10 Jahren

Sonnabend 24. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1: 10-13, 15-18 Uhr Offene Werkstätten, für Kinder von 5 bis 10 Jahren mit Eltern oder Großeltern. Informationen unter: www.studio@lindenau-museum.de. Bitte anmelden

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14, 15, 16 Uhr Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung

GERA Puppentheater Tel. 0365 8279105, Gustav-Hennig-Platz 5: 16 Uhr (Premiere), Des Kaisers neue Kleider, Puppentheater nach dem Märchen von Hans Christian Andersen, ab vier Jahren

WALDENBURG Museum Naturalienkabinett Tel. 037608 22519, Geschwister-Scholl-Platz 1: 14 Uhr Der Vogel in der Röhre - eine Spurensuche! Naturwissenschaftliche Fragestellungen unserer Präparate und neueste Erkenntnisse, öffentliche Führung, nur mit Voranmeldung; 19-20 Uhr Taschenlampenführung: Nachteulen, auf geht’s!, nur mit Voranmeldung

Sonntag, 25. Oktober 2020

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14-15 Uhr Themenführung: Oma-Opa-Enkelzeit - Von Prinzen und Prinzessinnen im Altenburger Schloss, Führung mit Museumspädagogin Gabriele Heinicke

GERA Bühne am Park Theaterplatz 1: 16-16.50 Uhr Babbel, ab fünf Jahren, Musik-Theater zum Mitmachen

Montag, 26. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1: 10-15 Uhr Wir erzählen..., Comics aus „Mülldrucken”. Für Kinder von acht bis 12 Jahren, Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Kicker-/Billardturnier mit Siegerehrung

ALTENBURG Kinder- und Jugendtreff East Side Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A: 15-18 Uhr Halloweenbasteln

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-19 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen; 13.30 Uhr Ausflug zur Farbküche in Altenburg, Abfahrt um 13:30 Uhr am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum

SCHMÖLLN The BASE Tel. 034491 76240, Finkenweg 11: 11 Uhr Foodies - Vegane Burger

Dienstag, 27. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-15 Uhr Bürstentierchen - Wir bauen einen Zeichenroboter, für Kinder von neun bis 13 Jahren; Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Ausflug in die Lasertagarena in Leipzig

GERA Bühne am Park Theaterplatz 1: 10-10.45 Uhr Alle da! Unser kunterbuntes Leben, ab sechs Jahren. Nach dem Kinderbuch von Anja Tuckermann und Tine Schulz

GERA Puppentheater Tel. 0365 8279105, Gustav-Hennig-Platz 5: 10 Uhr Des Kaisers neue Kleider, Puppentheater nach dem Märchen von Hans Christian Andersen, ab vier Jahren

LUNZENAU Schloss RochsburgTel. 037383 803810, Schloßstr. 1: 14-15 Uhr Ferienprogramm: Schnipseljagd nach dem verschollenen Schatz von Rochsburg

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-20 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen; 13 Uhr Badespaß im Freizeitbad Riff, Abfahrt um 13 Uhr am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum

SCHMÖLLN The BASE Tel. 034491 76240, Finkenweg 11: 11 Uhr Bombendrohung - Abenteuerspiel; 13 Uhr Basteln-Extrem, Töpferkurs

WALDENBURG Museum Naturalienkabinett Tel. 037608 22519, Geschwister-Scholl-Platz 1: 10.30 Uhr Faszinierende Bewohner der Lüfte - Die Vögel, Führung durch das Naturalienkabinett. Outdoor-Programm: Nistkästen verstehen und gestalten, nur mit Voranmeldung

Mittwoch, 28. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-15 Uhr Wir gehen auf Müllsafari, Fotografie und Performance; für Kinder ab neun Jahren. Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Kürbisse schnitzen, Gruselkekse backen

ALTENBURG Kinder- und Jugendtreff East Side Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A: 15-17 Uhr Kochen im East Side

GERA Bühne am Park Theaterplatz 1: 10-10.45 Uhr Alle da! Unser kunterbuntes Leben, ab sechs Jahren. Nach dem Kinderbuch von Anja Tuckermann und Tine Schulz

GERA Puppentheater Tel. 0365 8279105, Gustav-Hennig-Platz 5: 10 Uhr Des Kaisers neue Kleider, Puppentheater nach dem Märchen von Hans Christian Andersen; ab vier Jahren

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-20 Uhr Kürbisse schnitzen und Basteln für Halloween im SJFZ; 12-20 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen; 13.30 Uhr Klettern in Jena, für Kinder ab zehn Jahren; Abfahrt um 13:30 Uhr am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum

SCHMÖLLN The BASE Tel. 034491 76240, Finkenweg 11: 11 Uhr Wahrheit oder Pflicht?; 15 Uhr BastelXtrem

WECHSELBURG Filzwerkstatt Carola Zeiger Waldstr. 4: 10-12.30 Uhr Ferien-Filzkurs: Wunschfilzen, Unkostenbeitrag, Anmeldung erforderlich unter Tel. 037384 693096

Donnerstag, 29. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-15 Uhr Bürstentierchen - Wir bauen einen Zeichenroboter, für Kinder von neun bis 13 Jahren; Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – 13 Uhr: Ausflug ins Fundora Schneeberg

ALTENBURG Kinder- und Jugendtreff East Side Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A: 14-18 Uhr „Zickelino“ – Indoorspielplatz, 6-12 Jahre, bitte Mundschutz und dicke Socken oder Hausschuhe mitbringen

GERA Bühne am Park Theaterplatz 1: 10-10.45 Uhr Alle da! Unser kunterbuntes Leben, ab sechs Jahren. Nach dem Kinderbuch von Anja Tuckermann und Tine Schulz

GERA Puppentheater Tel. 0365 8279105, Gustav-Hennig-Platz 5: 10 Uhr Des Kaisers neue Kleider, Puppentheater nach dem Märchen von Hans Christian Andersen, ab vier Jahren

LUNZENAU Schloss RochsburgTel. 037383 803810, Schloßstr. 1: 14-15 Uhr Ferienprogramm: Schnipseljagd nach dem verschollenen Schatz von Rochsburg

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-20 Uhr Heißer Ofen im SJFZ - Wir backen gemeinsam für Halloween!; 12-20 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen; 14 Uhr 3D Minigolf in Schkeuditz, Abfahrt um 14 Uhr am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum

SCHMÖLLN The BASE Tel. 034491 76240, Finkenweg 11: 15 Uhr La Party de la Grusel, bitte Schlafsack, Isomatte, Kissen, Kuscheltier, Waschzeug, Wechselsachen und Taschenlampe mitbringen

WALDENBURG Museum Naturalienkabinett Tel. 037608 22519, Geschwister-Scholl-Platz 1: 17 Uhr Aus dem Leben des berühmten „Gänsevaters”. Der Zoologe Konrad Lorenz (1903-1989), öffentliche Führung und Lesung aus dem Roman „Kaltenburg” von Marcel Breuer, nur mit Voranmeldung

Freitag, 30. Oktober 2020

ALTENBURG Interim Lindenau-Museum Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1, Studio Bildende Kunst: 10-15 Uhr Auf die Hölzer! Fertig! Los!, Stapelmännchen aus Holz herstellen und bemalen; für Kinder von acht bis 12 Jahren. Anmeldung unter 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de

ALTENBURG Kinder- und Jugendhaus der Johanniter Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53: 14-20 Uhr geöffnet – Grusel-Escape Room im KJH, Pizza backen

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14, 15, 16 Uhr Interaktive Kartenmacherwerkstatt inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung

GERA Bühne am Park Theaterplatz 1: 10-10.45 Uhr Alle da! Unser kunterbuntes Leben, ab sechs Jahren. Nach dem Kinderbuch von Anja Tuckermann und Tine Schulz

MEUSELWITZ Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Tel. 03448 2217, Am Auholz 17: 12-20 Uhr DJ-Kurs im SJFZ mit Roman Wilkens von Goulash-Music; 12-20 Uhr geöffnet, außer bei Tagesausflügen

Sonnabend, 31. Oktober 2020

ALTENBURG Residenzschloss Tel. 03447 512712, Schloss 2-4: 14, 15, 16 Uhr Interaktive Kartenmacherwerkstatt inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung

GERA Puppentheater Tel. 0365 8279105, Gustav-Hennig-Platz 5: 16 Uhr Des Kaisers neue Kleider, Puppentheater nach dem Märchen von Hans Christian Andersen; ab vier Jahren

Sonntag, 1. November 2020

GERA Puppentheater Tel. 0365 8279105, Gustav-Hennig-Platz 5: 16 Uhr Des Kaisers neue Kleider, Puppentheater, ab vier Jahren

mehrtägig

ALTENBURG Kinder- und Jugendtreff East Side Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A: Mo., Mi., Do. 14-20 Uhr, Fr. 14-21 Uhr geöffnet, Spiel-, Sport- und Bastelmöglichkeiten

POSTERSTEIN Museum Burg Posterstein Tel. 034496 22595, Burgberg 1: 16. 10. bis 1. 11. täglich außer Montag 10-16 Uhr Hatten Ritter einen Wasserhahn?, mit Ferien-Rätsel