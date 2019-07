Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Brachial, laut und mächtig heiß geht es zu, wenn am Freitagabend im Kunsteisstadion in Crimmitschau Stahlzeit die Bühne entern. Die Truppe um Frontmann Helfried „Heli“ Reißenweber hat sich ganz und gar der Musik der Berliner Kult-Combo Rammstein verschrieben – und bringt nicht nur deren knallharten Neue-Deutsche-Härte-Sound sondern auch die nicht gerade mit Feuer geizende Bühnenshow auf die Bretter. Wem bei den derzeitigen Temperaturen nicht schon heiß genug ist, der kommt da sicher auf seine Kosten. Los geht’s um 21 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Freitag GÖPFERSDORF:

Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 20 Uhr: Die Gerüchteköche, Sommerkabarett mit dem Kabarett Nörgelsäcke aus Gößnitz. SCHMÖLLN:

Probst-Hof Kummer, Nitzschkaer Str. 7; 14-18 Uhr: Hoföffnung; 15 Uhr: Tiershow Haustiere. ZWICKAU:

Freilichtbühne, Parkstraße; 20 Uhr: Erste Allgemeine Verunsicherung: 1000 Jahre EAV, Abschiedstournee (die Erste) 2019.

Samstag

Sie will doch nur spielen – und das schon seit 15 Jahren: Seit ihrem Debüt-Album „Bohème“ und der ersten Single „Das Spiel“ im Jahr 2004 mischt Annett Louisan in der ersten Liga der deutschen Chanson- und Pop-Sängerinnen mit. Am Sonnabend kommt die kleine Frau mit der großartigen Stimme ins Zwickauer Schloss Planitz, um sowohl ihrer großen Hits als auch ihr aktuelles Album „Kleine große Liebe“ zu präsentieren. Beginn ist 20 Uhr, Karten-Infos unter der Telefonnummer 0375 2713240.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Lindenau-Museum, Gabelentzstr. 5; 14-16 Uhr: Präsentation Mammutfolio „Description de l’Égypte“, mit Sabine Hofmann. ALTENBURG:

Städtischer Friedhof, Grüntaler Weg 4; 14 Uhr: Friedhofsführung „Friedhofsgeschichten, Fürstengruft & Krematorium“. FOCKENDORF:

Heimat- und Papiermuseum, Fabrikstr. 10; 10-17 Uhr: Sonderausstellung: Papierservietten. FOCKENDORF:

Oldtimermuseum, Fabrikstr. 10; 10-16 Uhr: Ausstellung Oldtimerfahrzeuge und Technik. GEITHAIN: Nikolaikirche, Leipziger Str. 29; Sa. 16 Uhr: Orgelsommer: Konzert von Ernst Merkel aus Wechselburg,dann Führung durch die Unterirdischen Gänge. GERA:

Gera-Information, Markt 1a; 14 Uhr: Stadtrundgang (mit Voranmeldung); 14 Uhr: Tour zur 9. Höhlerbiennale Greizer Str. 10 und 27, mit fachkundigem Gästeführer. Besichtigung 19 spannender Kunstinstallationen von 20 Künstlern aus dem In- und Ausland. Kartenreservierung unter Tel. 0365 8381114. GNANDSTEIN: Burg Gnandstein, Burgstr. 3; Palassaal, Sa. 15 Uhr: Akkordeonkonzert mit 25 Akkordeonspieler aus ganz Deutschland und aus der Schweiz. Gespielt werden Musikstücke aus drei Jahrhunderten bis zur Moderne. Präsentiert werden Stücke von Tschaikowski, über Mozart, einer tanzbaren Rumba bis hinzu Rock ’n’ Roll. Das kleine Konzert ist im regulären Museumseintrittspreis mit enthalten. GÖPFERSDORF:

Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 20 Uhr: Die Gerüchteköche, Sommerkabarett mit dem Kabarett Nörgelsäcke aus Gößnitz. MEERANE:

Teichplatz; 19 Uhr: Kursana rockt, Open-Air-Rockkonzert. Stargast ist an diesem Abend die Berliner AC/DC-Tribute-Band „Black Ice“, als Vorgruppe spielt die Leipziger Coverband „The Night Prowlers. PENIG: Kellerberge, Leipziger Str. 52a; Sa.14-17 Uhr: Führung. PONITZ:

Friedenskirche, Gößnitzer Str. 5; 19.30 Uhr: Konzert mit Florence Rousseau & Roik Georgeault Britanny. SCHMÖLLN:

Gartenanlage Sprottenaue, Weststr.; 14 Uhr: Gartenfest.

Sonntag

Sie lassen nichts anbrennen und sind besser informiert als alle anderen: Thomas Puppe, Markus Tanger und Norbert Schultz sind die „Gerüchteköche“ und präsentieren in ihrem neuen Programm einen Fake-News-Salat und die Gerüchte des Tages. Frisch, echt und ohne Konservierungsstoffe. Egal ob Donald Trumps Schutzzollpolitik, die MeToo-Debatte oder das Sterben der Innenstädte – hier bleibt nichts unkommentiert und es wird genau geschaut, dass nichts Wahres falsch und nichts Falsches wahr bleibt. Politisch-satirisches Kabarett mit hohem Unterhaltungswert und großer Spielfreude. Ein Kabarettprogramm von Markus Tanger mit Textbeiträgen von Lothar Bölck, Erik Lehmann und Horst Schlebe. Damit sind die Nörgelsäcke am Sonntag im Quellenhof in Garbisdorf zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr. Die Vorstellung ist zwar offiziell ausverkauft, bei schönem Wetter lassen sich allerdings – laut Homepage – noch Karten an der Abendkasse ergattern.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag ALTENBURG:

Lindenau-Museum, Gabelentzstr. 5; 14-16 Uhr: Präsentation Mammutfolio „Description de l’Égypte“, mit Sabine Hofmann. ALTENBURG:

Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: Ein Ölgemälde – die Familie des Altenburger Fotografen Joseph Bernath, Themenführung mit Mario Gawlik. FOCKENDORF:

Gaststätte „Am Stausee”, Stausee 1; 15-17 Uhr: Konzert der Tauchaer Blasmusikanten. GERA:

Gera-Information, Markt 1a; 14 Uhr: Tour zur 9. Höhlerbiennale Greizer Str. 10 und 27, mit fachkundigem Gästeführer. Besichtigung 19 spannender Kunstinstallationen von 20 Künstlern aus dem In- und Ausland können dort besichtigt werden. Kartenreservierung unter Tel. 0365 8381114. GERA:

Küchengarten, Küchengartenallee 4; 15 Uhr: Kultur im Küchengarten mit Daniel Malheur. GERA:

Stadtmuseum, Museumsplatz 1; 14 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Ötzi – der Mann aus dem Eis“. LUCKA:

Bornaer Straße 16; 13 Uhr: Radtour zum Hainbergsee Meuselwitz (32 km, flach). LUNZENAU: Schloss Rochsburg, Schloßstr. 1; So. 13 und 15 Uhr: Von Absatz bis Zylinder, Führung zu 1000 Jahren Modegeschichte, Anmeldung unter Tel. 037383 803810 erforderlich. MEUSELWITZ:

Kohlebahn, Georgenstr. 46; 11, 13.55 Uhr: Sonntagsfahrt ab Meuselwitz; 11.50 Uhr: Sonntagsfahrt ab Regis-Breitingen. PENIG: Kellerberge, Leipziger Str. 52a; 14-17 Uhr: Führung. RÖTHA: St.-Marien-Kirche, Marienstr.; So. 15 Uhr: Röthaer Silberklänge: Wandelkonzert mit Florence Rousseau und Loic Geogeault aus Frankreich, Konzertfortführung in der Georgenkirche. ZWICKAU:

Freilichtbühne, Parkstraße; 18.30 Uhr: The Lovin’ Spoonful & Marmelade. Clearwater Creedence Revival

