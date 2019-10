Altenburger Land

Viele Menschen im Altenburger Land werden den Feiertag genutzt haben, um das Wochenende zu verlängern. Andere müssen am heutigen Freitag noch einmal am Arbeitsplatz ran, zählen die Stunden bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Abwechslungsreich und mitunter spektakulär – wie hier 2017 – dürfte es auch zum 29. Geraer Höhlerfest zugehen. Quelle: Stadt Gera

Dass die Geraer feste feiern können, ist kein Geheimnis. Und das möchte die Otto-Dix-Stadt auch zum inzwischen 29. Höhlerfest an diesem Wochenende wieder unter Beweis stellen. Vom 3. bis zum 6. Oktober wird erneut ein umfangreiches Programm auf einem der größten Thüringer Altstadtfeste aufgefahren. Die gesamte Innenstadt wird zur Festmeile, rund 50 000 Besucher werden zur Sause, die auch einen verkaufsoffenen Sonntag, einen Mittelaltermarkt, Rummel, Kinderwiese und jede Menge Live-Musik bereit hält, erwartet. Die Übersicht übers gesamte Programm findet sich hier.

Weitere Veranstaltungen am Freitag ALTENBURG:

Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen,Markt 17; Fr. 17 Uhr: Schmecktour ALTENBURG:

Kleiner Festplatz am Theaterzelt

, Fr. 16 Uhr: Circus-Festival. GERA: Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler, Markt; 20 Uhr: Knaller, Knüller & Klamotten, mit Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth. GÖSSNITZ:

Kabarett Nörgelsäcke,Dammstr. 3; 20 Uhr: MTS: Wird der Alltag mal zum Stress, erholt man sich bei MTS. WERDAU:

Stadtbibliothek,Holzstr. 2a; 19 Uhr: „Der Orkfresser“, Lesung mit Autor Christian von Aster.

Samstag

Jede Menge Trubel dürfte am Samstag wieder zum Altenburger Bauernmarkt herrschen. Quelle: Jens Paul Taubert

Tiere, Technik und Trubel – am Samstag gibt es zum Bauernmarkt wieder viele gute Gründe für einen Ausflug ins Stadtzentrum. Das Großereignis im Herzen der Stadt lockt mit allerlei Angeboten für Alt und Jung. Zur traditionellen Eröffnung rufen um 9 Uhr die Jagdhornbläser vom Rathausbalkon, bevor um 10 Uhr in der Brüderkirche der Erntedankgottesdienst stattfindet. Auf dem Markt selbst lässt sich im Anschluss dann an knapp 50 Ständen stöbern. Für die jüngeren Besucher lohnt sich ein Abstecher zu Schafen und Alpakas, auf dem Topfmarkt wird Ponyreiten angeboten. Fest einplanen sollte man sich zudem einen Besuch am Stand der Bäckerei Strobel: Der Traditionsbetrieb feiert 100-jähriges Bestehen und hat sicher die ein oder andere Besonderheit im Angebot.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Brüderkirche,Brüdergasse 11; 10 Uhr: Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst anlässlich der Eröffnung des Bauernmarktes. ALTENBURG:

Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen,Markt 17; Sa. 11 Uhr: Schmecktour am Mittag; Sa./So. 16-18 Uhr: Safrantour mit Besuch eines Safran-Gartens. ALTENBURG:

Tourismusinformation Altenburger Land,Markt 10; Sa. 16 Uhr: Sinnewanderung in und um Altenburg mit Yvonne Ammer von der Farbküche. ALTENBURG:

Kleiner Festplatz am Theaterzelt

, Sa. 16 Uhr: Circus-Festival. GERA:

Innenstadt; Sa. 10-1 Uhr: 29. Höhlerfest, riesige Festmeile vom Puschkin- und Museumsplatz über Markt, Sorge und Große Kirchstraße bis hin zum Zschochernplatz und dem Nicolaiberg. So gibt es einen mittelaterlichen Schauplatz, historische Handwerks- und Verkaufsstände, Spielleute, Gaukler. Am Sonntag sind die Geschäfte der Innenstadt zum Bummeln, Schauen und Kaufen geöffnet. GERA: Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler,Markt; 20 Uhr: Eine Frau, die schweigt, unterbricht Mann nicht, mit Susanne Reiß und Valentin Leivas. GLAUCHAU:

Alte Spinnerei,An der Spinnerei 7; 20 Uhr: Phillip Boa And The Voodooclub Play Singles & Songs From Their Catalogue. GÖSSNITZ:

Kabarett Nörgelsäcke,Dammstr. 3; 20 Uhr: Wer oben liegt, muss spülen, Beziehungskiste mit Annemarie Schmidt und Carsten Heyn sowie Keti Warmuth am Klavier. GÖSSNITZ:

Stadthalle,Freiheitsplatz 5a; 9-12 Uhr: Kindersachenbörse, Schwangere dürfen bereits ab 8.45 Uhr einkaufen; angeboten werden sehr gut erhaltende Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung, Spielsachen, Schwangerenbekleidung, Kinderwagen, Kinderbetten, Autokindersitz und Babywippen. LANGENLEUBA-NIEDERHAIN:

Kießhauers Gasthof, 19 Uhr: Kult Night Party mit Zentromer. LUCKA:

Deutsches Haus,Pegauer Str. 3; 17.30 Uhr: 3. Oktoberfest des Jugendblasorchesters Lucka. LUNZENAU:

Schloss Rochsburg,Schloßstr. 1; Sa. 10-18.30 Uhr: 3. „Campana“-Festival der Klänge, Besucher tauchen in die Welt der analogen Töne ein, erleben Klangreisen und Konzerte, Workshops, Vorträge, spezielle Kinderangebote und vieles mehr. MEHNA:

Festwiese, 18 Uhr: 9. Oktoberfest. Original bayerische Spezialitäten warten auf hungrige Gäste. Ab 20 Uhr spielen „Rohr Schbozn“ auf. MEUSELWITZ:

Kohlebahn,Georgenstr. 46; 15.30 Uhr: Bockbierfahrt ab Meuselwitz (mit Vorbestellung), Rückfahrt 17.30 Uhr. MEUSELWITZ:

Kultzeche ZIII,Bismarckring 2; 20 Uhr: Die 30 tanzt, mit DJ Bonzay. ROSITZ:

Kulturhaus,Altenburger Str. 48B; 29. Kaiserkirmes.

Sonntag

Zum Drachenfest wird der Himmel über dem Flugplatz Göpfersdorf wieder bunt. Quelle: Dietmar Wuth

Am Sonntag bietet sich für Familien ein Trip nach Göpfersdorf an. Auf dem örtlichen Flugplatz steht dann wieder das beliebte Drachenfest auf dem Programm. Geboten wird eine große Bandbreite an Aktionen und Attraktionen für Jung und Alt. Wer möchte, kann seinen Drachen steigen lassen, Knüppelkuchen backen, sich auf Hüpfburg und Trampolin austoben, sein können an der Kletterstange beweisen oder an einer Feuerwehrrundfahrt teilnehmen. Zudem wird der beste selbst gebaute Drache prämiert. Los geht’s um 10 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag ALTENBURG:

Lindenau-Museum,Gabelentzstr. 5; 15 Uhr: Wir sind verloren. Weh, wir sind verloren – Auf den Spuren Kassandras, mit Mechthild Scorbanita. ALTENBURG:

Nikolaikirchturm,Nikolaikirchhof; 18 Uhr: Turmblasen mit dem Posaunenchor Altenburg. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; 14 Uhr: Altenburg und seine Karten! Deutschlands größte Spielkartensammlung vorgestellt, Themenführung mit Florian Voß. ALTENBURG:

Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen,Markt 17; So. 16-18 Uhr: Safrantour mit Besuch eines Safran-Gartens. ALTENBURG:

Tourismusinformation Altenburger Land,Markt 10; So. 9 Uhr: Sinnewanderung in und um Altenburg mit Yvonne Ammer von der Farbküche. ALTENBURG:

Kleiner Festplatz am Theaterzelt,So. 11 Uhr: Circus-Festival. GERA:

Innenstadt; So. 11-18 Uhr: 29. Höhlerfest, riesige Festmeile vom Puschkin- und Museumsplatz über Markt, Sorge und Große Kirchstraße bis hin zum Zschochernplatz und dem Nicolaiberg. So gibt es einen mittelaterlichen Schauplatz, historische Handwerks- und Verkaufsstände, Spielleute, Gaukler. Am Sonntag sind die Geschäfte der Innenstadt zum Bummeln, Schauen und Kaufen geöffnet. LUCKA:

Bornaer Straße 16

, 13 Uhr: Radtour Lehrpfad Groitzsch/Tiergehege Gatzen (35 km, wellig). LUNZENAU:

Schloss Rochsburg,Schloßstr. 1; So. 10-17 Uhr: 3. „Campana“-Festival der Klänge, Besucher tauchen in die Welt der analogen Töne ein, erleben Klangreisen und Konzerte, Workshops, Vorträge, spezielle Kinderangebote und vieles mehr. MEUSELWITZ:

Kohlebahn,Georgenstr. 46; 11, 13.55 Uhr: Sonntagsfahrt ab Meuselwitz; 12 Uhr: Sonntagsfahrt ab Regis-Breitingen. TREBEN:

Alte Mälzerei,Breite Str. 3; 19.30 Uhr: The Wishing Well. ZEITZ:

Schloss Moritzburg,Schlossstr. 6; Schlosspark, 10-18 Uhr: Herbstmarkt zum Erntedank mit Waren für Haus, Hof und Garten. Für Kinder gibt es Kinderspielmobil und Bungee-Trampolin, Aktions- und Mitmachangebote sowie 17 Uhr das Puppentheaterstück „Hase und Igel“. Unterhaltung kommt von der Bühne.

