Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

High Voltage rocken am Freitag auf dem Zuckerfest in Zeitz. Quelle: promo

Für Leckermäulchen und Süßigkeiten-Freunde bietet sich am Freitag ein Blick über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt an. Zum mittlerweile zehnten Mal steigt in Zeitz das große „Zuckerfest“. Geboten wird über drei Tage ein umfangreiches Programm, das ganz dem Namen entsprechend die Kulinarik in den Mittelpunkt rückt. Neben dem „Längsten Zuckerkuchen“ und dem Schokomarkt lockt auch die Zuckerstraße. Für beste musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Wer sich etwaig angehäufte Kalorien direkt wieder abtrainieren möchte, ist am Abend im Zetti-Zelt gut aufgehoben. Hier spielen ab 20 Uhr „High Voltage“ auf.

Weitere Veranstaltungen am Freitag GERA:

Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler,Markt; Fr., 20 Uhr: Baby, du schaffst mich, mit Susanne Reiß und Valentin Leivas. GLAUCHAU:

Stadttheater,Theaterstr. 39; 16 Uhr: Die goldenen Klänge der Volksmusik 2019. GREIZ:

Vogtlandhalle,Carolinenstr. 15; 19.30 Uhr: 2. Sinfoniekonzert mit der Vogtland Philharmonie, 18.45 Uhr Konzerteinführung in der Studiobühne mit Dr. Wolfgang Horlbeck. LÖDLA:

Vereinsheim,Zum Sandberg 1; 16 Uhr: „Mach dich ran“-Aufzeichnung des MDR. SCHMÖLLN:

Discothek SAX,Am Kemnitzgrund 24; 23 Uhr: Disco. SCHMÖLLN:

Brauereiteich

, Festplatz, Fr. 16 Uhr: Circus Afrika.

Samstag

Wladimier Kaminer lädt im Logenhaus zur Lesung. Quelle: Christian Modla

Wladimir Kaminer kehrt am Samstag um 19.30 Uhr mit einer seiner legendären Lesungen ins Logenhaus nach Altenburg zurück: „Die Kreuzfahrer“ heißt das Buch, aus dem der russisch-deutsche Schriftsteller liest und damit die Leidenschaft der Deutschen für Kreuzfahrten thematisiert. Gute Unterhaltung dürfte wie immer garantiert sein.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Capitol,Teichplan 16; 9 Uhr: Treff zur geführten Wanderung auf der Hauboldstein-Runde mit der Sektion Altenburg des Deutschen Alpenvereins, Anmeldung unter Tel. 0171 6231724. ALTENBURG:

Logenhaus,Johannisgraben 12; 20 Uhr: Wladimir Kaminer: Die Kreuzfahrer. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; 14 Uhr: Kuratorenführung durch die Ausstellung „Stadt. Mensch. Geschichten. Altenburger Fotoatelier Arno Kersten 1867 – 1938“; 14 Uhr: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Herzöge auf Spitzbergen, Prinzen am Amazonas: Adlige Entdecker in der Nachfolge Humboldts“. GERA:

Gera Arcaden,Heinrichstr. 30; 10-14 Uhr: Informationsveranstaltung: Wie werde ich Polizist, im Fokus stehen die verschiedenen Möglichkeiten und Karrierechancen, die der Polizeiberuf bietet, sowie Prävention. GERA:

Kultur- und Kongresszentrum (KuK),Schlossstr. 1; 15 Uhr: Jan & Henry – Die Bühnenshow. GERA:

St.-Salvator-Kirche,Nicolaistr. 2; 16 Uhr: Fontane-Konzert, mit dem Duo „con emozione“. GERA:

Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler,Markt; Sa., 20 Uhr: Baby, du schaffst mich, mit Susanne Reiß und Valentin Leivas. GLAUCHAU:

Alte Spinnerei,An der Spinnerei 7; 20 Uhr: Kärbholz – „Herbst & Verstand“-Tour 2019. GLAUCHAU:

Stadttheater,Theaterstr. 39; 19.30 Uhr: Heinz Rudolf Kunze. GÖPFERSDORF:

Kulturgut Quellenhof Garbisdorf,Garbisdorf Nr. 6; 19.30 Uhr: Starke Weiber dürfen mehr!, Kabarett mit Frau Andrea. GÖSSNITZ:

Kabarett Nörgelsäcke,Dammstr. 3; 20 Uhr: Die hohe Schule der Bambule, Bettina Prokert und Maxim Hofmann präsentieren Manieren zum Laminieren. MEUSELWITZ:

Kohlebahn,Georgenstr. 46; Sa. 13, 16.30 Uhr: Abfahrt ab Meuselwitz; Sa. 14 Uhr: Abfahrt in Regis-Breitingen; Sa./So. 10-18 Uhr: Modellbahnausstellung im Lokschuppen. NIEDERLEUPTEN:

Geflügelhof Kirmse,Hauptstr. 15; 8-12 Uhr: Vogel- und Kleintiermarkt. PONITZ:

Renaissanceschloss,Gößnitzer Str. 2B; 19.30 Uhr: Konzert mit Stellmäcke & Band, mit Eröffnung der Fotoausstellung „Schloss – Lichter“. REICHENBACH:

Neuberinhaus,Weinholdstr. 7; 19 Uhr: Gregor Gysi: Ein Leben ist zu wenig. Die Autobiographie. SCHMÖLLN:

Brauereiteich

, Festplatz, Sa. 16 und 19 Uhr: Circus Afrika. WALTERSDORF:

Vereinshaus der Motorradfreunde,Vater-Jahn-Str. 6c; 14 Uhr: Treff der Motorradfreunde und Saison-Ausklang. WERDAU:

Stadt- und Dampfmaschinenmuseum,Holzstr. 2; Sa., 10-18 Uhr: 20. Dampftage, und Abschluss der Gartenbahnsaison; Sammler aus ganz Deutschland präsentieren selbst gefertigte Raritäten. WINTERSDORF:

Feuerwehrgerätehaus,Zirndorfer Str. 6; 10 Uhr: Feuerkessel – Essen aus der Gulaschkanone. ZEITZ:

Hyzet Kultur- und Kongresszentrum Alt-Tröglitz,Hauptstr. 26; 18.30 Uhr: ISAAK – So sehr geliebt, mit Adonia-Teens-Chor. ZEITZ:

Innenstadt

, Fr. 18 Uhr: Zeitzer Zuckerfest, Sa., 10 Uhr. ZWICKAU:

Platz der Völkerfreundschaft,Crimmitschauer Str.; 19 Uhr: Pyro Masters 2019.

Sonntag

Der Circus Afrika macht vor der Einkehr ins Winterquartier noch mal in Schmölln Station. Quelle: Circus Afrika

Nach Monaten auf Tour neigt sich die Saison des Circus Afrika dem Ende entgegen. Bevor die Artisten mit ihren Tieren wieder in ihrem Winterquartier im Starkenberger Ortsteil Kostitz einziehen, können Zirkusfreunde im Altenburger Land das aktuelle Programm live erleben. Vom 11. bis 13. Oktober baut der Circus Afrika sein Zelt auf dem Festplatz am Brauereiteich in Schmölln auf. „Manege frei“ heißt es dort am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 16 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Freuen können sich die Besucher auf ein Märchen wie aus 1001 Nacht mit Fakiren und orientalischen Schönheiten, prunkvollen Kulissen, Pferdedressuren und einer Hunderevue. Natürlich fehlen auch die drei Elefantendamen Moja, Gandhi und Tonga nicht. Auch Artistik-Nummern gehören zum Programm. Und selbstverständlich werden Clowns mit Späßen die Lachmuskeln der Zuschauer bearbeiten.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag ALTENBURG:

Botanischer Erlebnisgarten,Heinrich-Zille-Str. 12; 10-16 Uhr: Kartoffeltag mit dem Kreisverein der Landfrauen des Altenburger Landes. Es wird für einen leckeren Gaumenschmaus gesorgt mit verschiedenen Kartoffelgerichten. ALTENBURG:

Lindenau-Museum,Gabelentzstr. 5; 11 Uhr (Vernissage): herman de vries – Gerhard-Altenbourg-Preis 2019 – Werke 1957-2019. ALTENBURG:

Naturkundemuseum Mauritianum,Parkstr. 10; 10-16 Uhr: Apfel- und Birnensortenschau und -bestimmung mit Walter Janovsky aus Kayna. ALTENBURG:

Netto-Markt,Käthe-Kollwitz-Str. 116A; 9 Uhr: Treff zur Wanderung durch das Pleißetal mit der Wandergruppe Altenburg. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; 14 Uhr: Von der Sonnen- bis zur Räderuhr – eine Zeitreise durch die Uhrengeschichte, Themenführung mit Uhrmachermeister Dirk Sparborth. BLANKENHAIN:

Landwirtschaftsmuseum im Schloss,Am Schloss 7; Museumsbauernhof, 10-16 Uhr: Buttern, Backen, Saften und Fassdauben schaukeln. GERA:

Kultur- und Kongresszentrum (KuK),Schlossstr. 1; 15.30 Uhr: Die große Johann-Strauß-Gala. GREIZ:

Vogtlandhalle,Carolinenstr. 15; 16 Uhr: Amigos – Live 2019. LUCKA:

Bornaer Straße 16; 13 Uhr: Radtour ins Luckaer Umland – Luckaer Forst (36 km, wellig). MEERANE:

Marktplatz, 9.30 Uhr: Treff zum Abradeln mit der Radwandergruppe des Meeraner Bürgervereins durch das Pleißetal zur Talsperre Windischleuba und nach Fockendorf. MEERANE:

Simmel-Markt,August-Bebel-Str. 65; Parkplatz, 8 Uhr: Treff zur MBV-Pilzwanderung mit dem Pilzberater-Ehepaar Halumbirek, Anmeldung unter Tel. 03764 16170. MEUSELWITZ:

Kohlebahn,Georgenstr. 46; So. 13, 16.30 Uhr: Sonntagsfahrt ab Meuselwitz; So. 14 Uhr: Sonntagsfahrt ab Regis-Breitingen; So. 10-18 Uhr: Modellbahnausstellung im Lokschuppen. WALDENBURG:

Grünfelder Park,Grünfelder Str.; 14.30 Uhr: „Der vergessene Garten“, kunsthistorische Parkführung. WALDENBURG:

Museum Naturalienkabinett,Geschwister-Scholl-Platz 1; 10.30 Uhr: öffentliche Führung zum 2. Europäischen Tag der Restaurierung. WECHSELBURG: Markt, Torwärterhaus, 14 Uhr: Parkführung. WERDAU:

Stadt- und Dampfmaschinenmuseum,Holzstr. 2; So. 10-18 Uhr: 20. Dampftage, und Abschluss der Gartenbahnsaison; Sammler aus ganz Deutschland präsentieren selbst gefertigte Raritäten. ZEITZ:

Innenstadt

, Zeitzer Zuckerfest, So. 11 Uhr.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von OVZ