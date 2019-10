Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Die Supergroup "Roofer" stattet dem Jazzklub Altenburg einen Besuch ab. Quelle: Weina Venetz-Zhang

Musikfreunde kommen am Freitagabend im ehemaligen Jeansgeschäft in der Johannisstraße 1 in Altenburg auf ihre Kosten. Dorthin hat der Jazzklub die Schweizer Supergroup „Roofer“ um den Luzerner Bassisten Luca Sisera zum Konzert eingeladen. Abenteuerlust, Risikobereitschaft, ausgereifte Technik, Know How und Erfahrung – all das bringt das Quintett scheinbar mühelos auf die Bühne. Konzertbeginn ist um 20, Einlass ab 19 Uhr. Tickets für Kurzentschlossene sind am besten noch über die Jazzklub-Homepage oder an der Abendkasse zu ergattern.

Weitere Veranstaltungen am Freitag ALTENBURG:

Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen,Markt 17; 14 Uhr: Schmecktour Süße Verführung. ALTENBURG:

Ev. Lukas-Stiftung,Zeitzer Str. 28; 15 Uhr: Musikalisches Potpourri mit dem Osterländer Musikbund im Rahmen der Woche der Seelischen Gesundheit. ALTENBURG:

Goldener Pflug,Beim Goldenen Pflug 2; 19 Uhr: 3. Western Night mit Line Dancing, Band und DJ. ALTENBURG:

Kulturbund Altenburger Land, Brühl 2; 19.30 Uhr: Ein Abend für Frauen: Scharf auf Schokoladenseite. Mit Verena Greim aus Erfurt als Referentin, Special-Workshop: Pralinen, Eintritt 17 Euro incl. Snack-Buffett. Karten in der Altenburg Tourismus GmbH, Astrids Bastelecke ( Schmölln) sowie Buchhandlung Krause ( Meuselwitz). ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; Festsaal, Fr. 19 Uhr: Der Neue Mensch, Cabaret-Abend in Tradition der Bauhaus-Feste. GERA:

Alte Brauerei 1880,Stadtgraben 14; 20.30 Uhr: Nicht Das Original aber Leider Geil, Deichkind-Covershow. GERA:

Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler,Markt; Fr. 20 Uhr: Eine Frau, die schweigt, unterbricht Mann nicht, mit Gisa Jürcke und Marco Schied. GLAUCHAU:

Stadttheater,Theaterstr. 39; 19.30 Uhr: Götz Alsmann ... in Rom. ROSITZ:

Kulturhaus,Altenburger Str. 48B; Fr. 15-18 Uhr: 34. Kreisjunggeflügelschau des Altenburger Landes mit Beteiligung des SV Deutsche Schautaube Gruppe Gröbern.

Samstag

Wie hier 2018 dürfte es auch am Samstag zum Kunst- und Bauernmarkt wieder die Massen nach Göpfersdorf ziehen. Quelle: Mario Jahn

Am Samstag wird Göpfersdorf wieder zum Open-Air-Kaufhaus: Dann lockt der große Kunst- und Bauernmarkt bereits zum 18. Mal zahlreiche Besucher in die beschauliche Gemeinde. Auch in diesem Jahr geben sich rund 100 Direktvermarkter, Händler, Handwerker und Künstler in dem 180-Seelen-Dorf ein Stelldichein. Neben Kulinarischem und Kunstwerken zum Erwerb locken auch die Schmiede und ein Streichelzoo die Besucher. Von 10 bis 18 Uhr kann flaniert, geplauscht und geschlemmt werden.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Botanischer Erlebnisgarten,Heinrich-Zille-Str. 12; 14-16 Uhr: Apfeltag mit dem Obstgut Geier. Es gibt frisch gepressten Apfelsaft, Apfelverkostung, Apfelverkauf und Apfelkuchen. ALTENBURG:

Goldener Pflug,Beim Goldenen Pflug 2; 19 Uhr: 23. Jahresabschlusskonzert des 1. Vollmershainer Schalmeienvereins mit Überraschungsgästen, anschl. Disco. ALTENBURG:

Music Hall,Johannisgraben 4; 20 Uhr: Black Sabbath trifft Deep Purple. ALTENBURG:

Stadtbibliothek,Lindenaustr. 14; 14-17 Uhr: „Fröhliches Gruseln“, Familiennachmittag mit vielfältigen Aktionen. ALTENBURG:

Großer Teich, Sa., 9-16 Uhr: „Fischgeflüster“ – Abfischen mit Trödelmarkt, Fischverkauf und Kinderkarussell. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; Festsaal, Sa. 19 Uhr: Der Neue Mensch, Cabaret-Abend in Tradition der Bauhaus-Feste. BREITENHAIN:

Bürgerhaus,Meuselwitzer Str. 60; 18 Uhr: Das Sammeln, Zubereiten und Haltbarmachen von Speisepilzen, Vortrag des Pilzsachverständigen Dietmar Löffler aus Lucka. GERA:

Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler,Markt; Sa. 20 Uhr: Eine Frau, die schweigt, unterbricht Mann nicht, mit Gisa Jürcke und Marco Schied. GÖPFERSDORF:

Dorfstraße, 10-18 Uhr: 18. Kunst- und Bauernmarkt mit breitem Angebot an Kunst, Handwerk, Kultur und Kulinarischem. GÖSSNITZ:

Kabarett Nörgelsäcke,Dammstr. 3; 20 Uhr: Rad ab, oder was? Zwischen Zweitwagen und Einzelkind, Politsatire mit Thomas Puppe, Markus Tanger und Enrico Wirth. KOSMA:

Kulturhof,Hauptstr. 16; 9 Uhr: Frauen-Frühstückstreffen mit musikalischem Rahmenprogramm von Marie Trommer & Partner. REICHENBACH:

Neuberinhaus,Weinholdstr. 7; 16.30 Uhr: Kottengrüner Trämpele, vogtländisches Mundarttheater. ROSITZ:

Kulturhaus,Altenburger Str. 48B; Sa. 9-17 Uhr: 34. Kreisjunggeflügelschau des Altenburger Landes mit Beteiligung des SV Deutsche Schautaube Gruppe Gröbern. SCHMÖLLN:

Brauereiteich, 17 Uhr: Nachtschaufahren mit dem Schiffsmodellsportclub Schmölln. WERDAU:

Stadthalle Pleißental,Crimmitschauer Str. 7; 16 Uhr: Engel sind männlich, Kabarett von und mit Ede Sachsenmeyer. ZWICKAU:

Stadthalle,Bergmannstr. 1; 20 Uhr: Felix Lobrecht: Hype.

Sonntag

Am Wochenende findet im und rund um den Großen Teoch in Altenburg wieder das Fischgeflüster statt. Quelle: Florian Menke

Spektakulär dürfte es am Sonntag – und auch schon am Samstag – wieder rund um den Großen Teich zugehen. Dann steht die siebente Auflage des beliebten „Fischgeflüsters“ der Fischerei Altenburger Land ins Haus, die das Gewässer als Pächter bewirtschaftet. Highlight dürfte sicher wieder das große Abfischen sein, bei dem mit einem riesigen 250 bis 300 Meter langen Netz die Fische aus dem Nass geholt werden. Parallel zum glitschigen Spektakel locken von jeweils 9 bis 16 Uhr erneut ein Trödelmarkt – und selbstverständlich der Fischverkauf.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag ALTENBURG:

Brüderkirche,Brüdergasse 11; 18 Uhr: „Unser Leben währet siebenzig Jahr“, Chorkonzert mit Werken von Byrd, Schein, Bach, Homilius, Buchenberg. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; 14 Uhr: Malereien, Tapeten, Vertäfelungen – Wanddekorationen im Altenburger Schloss, Themenführung mit Uta Künzl. ALTENBURG:

Tourismusinformation Altenburger Land,Markt 10; 11 Uhr: Sinnewanderung in und um Altenburg mit Yvonne Ammer von der Altenburger Farbküche. GERA:

Kultur- und Kongresszentrum (KuK),Schlossstr. 1; 18 Uhr: Dr. Mark Benecke: Body Farm. LUCKA:

Bornaer Straße 16; 13 Uhr: Radtour Elsterradweg (52 km, wellig). MEUSELWITZ:

Kohlebahn,Georgenstr. 46; 11, 13.55 Uhr: Sonntagsfahrt ab Meuselwitz; 11.50 Uhr: Sonntagsfahrt ab Regis-Breitingen. NOBITZ:

Nobitzer Badeteich,Kotteritzer Straße; 10 Uhr: Abfischen mit Kindersachenflohmarkt, Bücherbasar, Bastelstrecke. ROSITZ:

Kulturhaus,Altenburger Str. 48B; So. 9-13 Uhr: 34. Kreisjunggeflügelschau des Altenburger Landes mit Beteiligung des SV Deutsche Schautaube Gruppe Gröbern. WALDENBURG:

Schloss,Peniger Str. 10; 10-17 Uhr: Hochzeitsmesse. Die Aussteller zeigen u. a. die neueste Brautmode, professionelle Fotografie, Trauringe, Hochzeitsfrisuren, Brautsträuße, Hochzeitsplaner, Traumtauben, Trauredner, Ballonservice, DJs und vieles mehr, umrahmt von Bühnenprogrammen und kleinen Gaumenfreuden. ZWICKAU:

Konzert- und Ballhaus Neue Welt, Leipziger Straße 182; 18 Uhr: Uwe Steimle: Zeit heilt alle Wunder.

