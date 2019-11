Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

„Sentimentaler Indie Folk, der von Herzen kommt“: So beschreibt Arik Dov selbst seine Musik. Der US-amerikanische Singer-Songwriter beschreitet mit seinen Songs die Fußstapfen so mancher Szene-Größe, die vor ihm für Furore in der Musiklandschaft gesorgt haben. Kein Wunder, gibt der 1994 in San Francisco geborene und inzwischen in Leipzig lebende Musiker doch an, im elterlichen Haus regelmäßig mit den Werken von Bob Dylan, Cat Stevens oder Bruce Springsteen in Berührung gekommen zu sein. Wie viel der Vorbilder in seinen Tönen und Texten steckt und wo dazwischen die eigene Handschrift des Musikers, der auch in der Indie-Band Electric Turtles aktiv war, sichtbar wird, kann am Freitagabend ab 19 Uhr im Paul-Gustavus-Haus nachgehört werden.

Weitere Veranstaltungen am Freitag ALTENBURG:

Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; 17 Uhr: Schmecktour After Work. BORNA: Museum der Stadt, An der Mauer 2-4; 17 Uhr (Vernissage): 170 Jahre Gründung des sächsischen 3. Karabinier-Regimentes. FROHBURG: Innenstadt, 18-22 Uhr: Einkaufsabend im Fackelschein, Einkaufserlebnis mit vielen Aktionen auch für Kinder, Musik und gastronomischen Angeboten. Im Bürgerzentrum findet ein Bücherflohmarkt statt. GÖßNITZ:

Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; Fr. 20 Uhr: Wer oben liegt, muss spülen, Beziehungskiste mit Annemarie Schmidt und Carsten Heyn sowie Keti Warmuth am Klavier. GÖßNITZ:

Stadthalle, Freiheitsplatz 5a; Fr. 10-18 Uhr: Modelleisenbahnausstellung, in der diesjährigen Ausstellung werden neben der Vereinsanlage die kleinste Nenngröße Spur T, Maßstab 1:450, Spurweite 3 mm, gezeigt. MEERANE:

Galerie ART IN, Markt 1; 19 Uhr: L’Art de la France. Der Künstler und ehemalige Pressefotograf Wiegand Sturm folgte mit seiner Kamera den Spuren der Kunst – und das quer durch Frankreich. ROCHLITZ: Petrikirche, Petrigasse; 19.30 Uhr: 79. Freitagskonzert mit Dorit von der Osten und Irute Renate Budryte-Kummer. ZWICKAU:

Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3; 20 Uhr: Florian Schroeder: Ausnahmezustand. ZWICKAU:

Konzert- und Ballhaus Neue Welt, Leipziger Str. 182; 19 Uhr: The Dark Tenor – Laut & Akustisch Tour.

Samstag

Wie hier in früheren Jahren auch dürfte am Samstag zum „Teichhaus Revival“ im Goldenen Pflug wieder ordentlich der Dancefloor beben. Quelle: Jens Paul Taubert

Egal ob als Jugendclub „Rosa Luxemburg“, Bunker oder Diskothek Flash – für viele Altenburger ist das vor Jahren abgerissene Objekt am Großen Teich noch immer unvergessen. Seit inzwischen zehn Jahren wird die Erinnerung an das legendäre Etablissement mit ordentlich Wumms wach gehalten. Am Samstag steigt im Goldenen Pflug zum zehnten Mal das „Teichhaus Revival“. Zum Jubiläum hat sich so ziemlich alles angekündigt, was in der Region in Sachen Party Rang und Namen hat. Tickets gibt es noch zu 12,50 Euro im VVK in der „Kulisse“ sowie in der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10) und zu 15 Euro an der Abendkasse.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Ev.-freik. Gemeinde, Zeitzer Str. 39; 14-19 Uhr: Spieletag mit Klassikern und Neuheiten. Zu sehen ist ebenso eine Sonderausstellung „Verspieltes Klassenzimmer“. BALLENDORF: Sportplatz, 14-16 Uhr: Drachenfest. Neben den Flugobjekten geht es auch um Kürbisse mit Kürbisschnitzen, Kürbissuppe und den Austausch der leckersten Kürbisrezepte. BÖHLEN: Kulturhaus, Leipziger Str. 40; 20 Uhr: Zauber der Travestie, eine schräg-schrille andere Revue mit Frl. Luise und ihrem Ensemble. GNANDSTEIN: Sportplatz, 18 Uhr: Herbst- und Lichterfest. Neben heißem Glühwein und anderen Getränken, Rostern und Steaks sowie Kartoffelpuffern gibt es ab 19 Uhr Livemusik. Zur nächtlichen Stunde wird zu einer Nachtwanderung rund um die Burg eingeladen. GÖPFERSDORF:

Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 10 Uhr: Workshop „Experimentelle Radierung“, Infos und Anmeldung unter Tel. 0175 8854518 oder 0162 9185415; 19.30 Uhr: Von der Raritätenkammer zum Dorfmuseum – ein musealer Gang durch die Geschichte der Dorfmuseen und Privatsammlungen des Wieratales, Referent: Ortschronist Stefan Petzold. GÖßNITZ:

Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; Sa. 20 Uhr: Wer oben liegt, muss spülen, Beziehungskiste mit Annemarie Schmidt und Carsten Heyn sowie Keti Warmuth am Klavier. GÖßNITZ:

Stadthalle, Freiheitsplatz 5a; Sa. 10-18 Uhr: Modelleisenbahnausstellung, in der diesjährigen Ausstellung werden neben der Vereinsanlage die kleinste Nenngröße Spur T, Maßstab 1:450, Spurweite 3 mm, gezeigt. ROSITZ:

Ev.-luth. Christuskirche, Karl-Marx-Str. 7; 16 Uhr: Konzert des Blechbläserquartetts Tümpelbrass aus Borna. SCHMÖLLN:

Ostthüringenhalle, Finkenweg 7; 16 Uhr: „Musik kennt keine Grenzen“ – Festkonzert der Johann-Friedrich-Agricola-Musikschule Schmölln. WILCHWITZ:

Vereinshaus der Feuerwehr, Dorfplatz 3; 20 Uhr: Partynacht mit DJ Peet.

Sonntag

Joana Czekalla steht als Patrice und Nicolai Schwab als Evan im Musical „13“ auf der Bühne. Quelle: Ronny Ristok

Auch in diesem Jahr hat der Kinder- und Jugendchor des Theaters Altenburg Gera wieder ein Musical als eigene szenisch-musikalische Produktion erarbeitet. Und dieses mal wird es rockig: Das Musical „13“ aus der Feder des bekannten Komponisten und Tony-Award-Gewinners Jason Robert Brown ist ein temperamentvolles, witziges und zu Herzen gehendes Bühnenstück übers Erwachsenwerden, über das Bedürfnis dazuzugehören und sich trotzdem abzuheben und über die erste Liebe. Der Vorhang hebt sich am Sonntag um 17 Uhr zur Premiere im Altenburger Theaterzelt. Tickets gibt’s an der Theaterkasse, unter Tel. 03447 585160 und auf www.theater-altenburg-gera.de.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag ALTENBURG:

Lindenau-Museum, Gabelentzstr. 5; 15 Uhr: Mit Humboldt die Museen im Altenburger Schlosspark erkunden, Führung durch die Ausstellungen humboldt4 im Lindenau-Museum, Naturkundemuseum Mauritianum und Residenzschloss Altenburg; 15 Uhr: Dichten ist ein Übermut! Eine heitere Revue mit Gedichten aus Goethes West-Östlichen Divan, vorgetragen von Anne Kies und Steffen Mensching, musikalisch begleitet von Vahid Shahidifar. ALTENBURG:

Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: Das Porträt des Herzogs Johann Philipp von Sachsen-Altenburg (1597-1639), Themenführung mit Mario Gawlik; 10-17 Uhr: 1. Hochzeitsmesse mit Braut- und Festmodenschauen. BÖHLEN: Kulturhaus,Leipziger Str. 40; 16 Uhr: Peter Kamenz & seine Goldenen Egerländer. ERLAU:

Generationenbahnhof, Am Bahnhof 1; 17 Uhr: Nepal, Reisevortrag mit tollen Bilder und Erlebnissen von Dietmar Guhlmann. GÖßNITZ:

Stadthalle, Freiheitsplatz 5a; So. 9-16 Uhr: Modelleisenbahnausstellung, in der diesjährigen Ausstellung werden neben der Vereinsanlage die kleinste Nenngröße Spur T, Maßstab 1:450, Spurweite 3 mm, gezeigt. MEUSELWITZ:

Lutherhaus, Poderschauer Gasse 29; 15 Uhr: „Der Franz kann’s“, ein Hörspiel mit Musik mit dem Liedermacherpaar Gabi und Amadeus Eidner aus Chemnitz. ROCHLITZ: Schloss,Sörnziger Weg 1; 15 Uhr: Sonderführung zum Saisonabschluss, Anmeldung erforderlich. WÜRCHWITZ:

Gaststätte, Schenkenberg 25; 13.30 Uhr: Treff zur Wanderung zu den Lobaser Märchenlöchern zum Glückswasserschöpfen. Bei Regenwetter wird ein historischer Vortrag über die Glückswasserquelle im „Schubart-Treff“ angeboten und es gibt gratis Glückswasser. ZEITZ:

Hyzet Kultur- und Kongresszentrum Alt-Tröglitz, Hauptstr. 26; 17 Uhr: Nicht zu fassen, mit Katrin Weber. ZEITZ:

Theater Zeitz im Capitol, Judenstr. 3-4; 18 Uhr: Baumann & Clausen: Tatort Büro. ZWICKAU:

Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3; 19 Uhr: Wladimir Kaminer: Die Kreuzfahrer. ZWICKAU: Konzert- und Ballhaus Neue Welt,Leipziger Str. 182; 15.30 Uhr: Die große Johann-Strauß-Gala.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

