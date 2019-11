Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Manuel Schmid und Joachim Krause laden im Lutherhaus Meuselwitz zum musikalischen Dialog Quelle: Bodo Kubatzki & Wiegand Sturm

Erinnerung an die politische Wende in der DDR vor 30 Jahren: Der Kreisjugendring lädt am Freitag, den 15. November, 20 Uhr in das Lutherhaus Meuselwitz zu einem musikalischen Leckerbissen ein, der an die Zeit der Ostrockbands und daran erinnert, wie einst die Texte der Lieder gesellschaftliche Botschaften transportierten. Joachim Krause (72, Autor/Songschreiber für Ostrockbands) und Manuel Schmid (35, Solomusiker, Sänger von Stern Meißen) berichten von ihren Erfahrungen. Es erklingen unvergessliche Titel von Lift, Panta Rhei, Veronika Fischer oder Karussell. Tickets gibt es noch zu 7 Euro im VVK in der Stadtbibliothek Meuselwitz und zu 8 Euro an der Abendkasse.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Altenburg: Altenburg Information, Markt 10; 16 Uhr: Vorlesestunde für Kinder im Grundschulalter mit Eva Pommer. Altenburg: Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; 17 Uhr: Vorlesestunde mit TV-Altenburg-Chef Mike Langer. Altenburg: Awo Kita „Am Schlosspark“, Neue Sorge 43; 12 Uhr: Vorlesestunde mit Oberbürgermeister André Neumann für kleine und große Zuhörer. Altenburg: Brüderkirche, Brüdergasse 11; 20 Uhr: „Rockfonie“ in Concert, Queen-Cover. Benefizkonzert zugunsten des St. Elisabeth-Hospiz’. Im Vorprogramm die Musikschule Altenburger Land. Altenburg: Farbküche, Markt 10; 16.30 Uhr: Vorlesestunde mit Yvonne Ammer für Kinder. Altenburg: Kulturbund Altenburger Land, Brühl 2; 18 Uhr: „Die Lichter, die wir selbst entzünden“, Utz Rachowski liest aus seinem aktuellen Buch, musikalisch begleitet von Andreas Schirneck. Altenburg: Meeresbuffet, Baderei 13; 15 Uhr: Vorlesestunde mit Journalistin Maike Steuer für Erwachsene. Altenburg: Uhren- und Schmuckfachgeschäft André Kretschmann, Markt 21; 12 Uhr: Vorlesestunde mit Schloss- und Kulturdirektor Dr. Christian Horn für Erwachsene. Crimmitschau: Theater, Theaterplatz 1; 20 Uhr: SUPER ABBA: A Tribute to ABBA. Zeitz: Theater Zeitz im Capitol, Judenstr. 3-4; 19.30 Uhr: Markus Maria Profitlich: Schwer verrückt.

Samstag

Die internationale Kombo "Funkdienst" gastiert beim Jazzklub Altenburg. Quelle: promo

„Jazzy – groovy – funky“ geht es am Samstagabend im Weindepot Priem zu. Der Jazzklub Altenburg hat gerufen – und „Funkdienst“ haben die Einladung dankend angenommen. Die achtköpfige Truppe ist bereits seit 1998 auf den Bühnen unterwegs und der Name ist Programm. Der mitreißende Bläsersatz, eine atemberaubende Stimme und die treibende Rhythmussektion spielen nicht nur bekannte Soul- und Funk-Klassiker, sondern lassen es bei ihrem selfmade-funky-stuff ordentlich krachen. Tickets gibt es noch im Vorverkauf bei der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10), der Altenburg Tourismus GmbH (Markt 17) sowie als Reservierung über die Jazzklub-Homepage (www.jazzklub-altenburg.de) und natürlich auch an der Abendkasse (Einlass ab 20 Uhr / Konzertbeginn um 21 Uhr).

Weitere Veranstaltungen am Samstag Altenburg: Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; 10-14 Uhr: Spielkartenbewertung, Thema: Altenburger Originale, mit Gerd Matthes. Altenburg: Karolinum-Grundschule, Hospitalplatz 8; 9.30-12 Uhr: Tag der offenen Tür. Crimmitschau: Theater, Theaterplatz 1; 20 Uhr: Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker: DOD – Das Leben ist das Ende. Glauchau: Sachsenlandhalle, An der Sachsenlandhalle 63; 20 Uhr: Die Bierhähne: Die Herren der Ringe!. Glauchau: Stadttheater, Theaterstr. 39; 19.30 Uhr: Martin Reinl und Carsten Haffke: Unter Puppen – Puppen-Comedyshow. Greiz: Vogtlandhalle, Carolinenstr. 15; 19.30 Uhr: SUPER ABBA: A Tribute to ABBA. Göpfersdorf: Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 19 Uhr: Kirmesessen mit Kultur. Zur Auswahl stehen Karpfen, Ente oder Wildbraten. Gößnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; 20 Uhr: K(l)assentreffen. Eine Abrechnung, Politsatire mit Carsten Heyn, Markus Tanger und Ronny Kilian. Kriebitzsch: Gemeindeamt, Hauptstr. 26; Faschingseröffnung 2019 – 52. Session vorm Gemeindeamt und an der Feuerwehr. Lucka: Deutsches Haus, Pegauer Str. 3; 19.11 Uhr: Karnevalsveranstaltung des LKC. Rositz: Kulturhaus, Altenburger Str. 48B; 20 Uhr: Jubiläumsgala zu 100 Jahre Fußball in Rositz, eine Mischung aus Unterhaltung, Ehrungen und Livemusik. Schmölln: Ostthüringenhalle, Finkenweg 7; 9-13 Uhr: Berufsbildungsmesse. Waldenburg: St.-Bartholomäus-Kirche, August-Bebel-Str. 2; 17 Uhr: Herbstkonzert. Wintersdorf: Kulturhaus Schnaudertal, Zirndorfer Str. 4-6; 19.11 Uhr: Faschingseröffnung mit dem Wintersdorfer Faschingclub, Karnevalsclub „Birke“ und Karnevalclub Rositz. Zwickau: Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3; 20 Uhr: Felix Meyer & Project île – „Die im Dunkeln hört man doch“-Tour 2019. Zwickau: Stadthalle, Bergmannstr. 1; 20 Uhr: Echoes – performing the music of Pink Floyd.

Sonntag

Letztmalig ist die Humboldt-Sonderausstellung im Museum Burg Posterstein am Sonntag geöffnet. Quelle: Andy Drabek

Ein letztes Mal öffnen sich am Sonntag im Museum Burg Posterstein die Türen zur Sonderausstellung „Humboldt4: Aus Schönhaide nach Südamerika – Der Vogelkundler, Zeichner und Maler Anton Goering“. Um 15 Uhr liest Kuratorin Franziska Engemann aus dem Reisetagebuch Anton Goerings. Seine Aufzeichnungen schildern anschaulich die damaligen Reisebedingungen, Reiserouten und das Vorgehen der Forscher. Bis etwa 15.30 Uhr dürfen Besucher auch noch über die Gewinner des Vogelzeichenwettbewerbs abstimmen. An dem Malwettbewerb beteiligten sich über 30 Kinder. Gefordert war die Zeichnung eines exotischen Vogels, dem die Kinder auch einen eigenen Namen geben durften. Der Gewinner erhält ein „Entdecker-Set“.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Altenburg: Altenburger Destillerie und Liqueurfabrik, Am Anger 1-2; 16 Uhr: Tatra – Wildnis und Bergparadies im Herzen Europas, Multivisionsshow mit Ralf Schwan. Altenburg: Fa. Treppen Tunk, Feldstr. 37; 9-11 Uhr: Vogel- und Kleintierbörse. Altenburg: Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: Von klugen Prinzessinnen und mutigen Rittern, Oma-Opa-Enkelzeit mit Gabriele Heinicke. Gera: Stadtmuseum, Museumsplatz 1; 14 Uhr: Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „ Spielzeug made in GDR“. Gera: Van-de-Velde-Museum „Haus Schulenburg”, Str. des Friedens 120; 15.30 Uhr: „ Bauhaus wird wieder Bauhaus“ – Der lange Weg zur Akzeptanz des Bauhauses in der DDR, Referent: Norbert Korrek. Gößnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; 10.30 Uhr: Zwischen Frühstück und Hähnchenbrust, Kabarett und Brunch mit Thomas Puppe, Markus Tanger und Enrico Wirth am Klavier. Schmölln: Kirche Weißbach, 16 Uhr: „Zeit und Ewigkeit“ – Orgelmusik mit Dr. Schristoph Schwabe. Wildenbörten: Sporthalle, Am Vereinshaus; 19.30 Uhr: Wildenbörtener Äppelball

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von OVZ