Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

"ABBA" - The Tribute-Concert“ kommt am Freitag in der Schnaudertalhalle auf die Bühne. Quelle: Andreas Leber

Keine andere Band schenkte der Welt ein vergleichbares musikalisches Gesamtwerk: Mit „Waterloo“ eroberten Abba 1974 den Pop-Olymp, in den darauf folgenden Jahren schrieben sie Musikgeschichte. Am Freitag, 20 Uhr, erklingen ihre Songs in der Schnaudertalhalle in Meuselwitz. „ Abba – The Tribute Concert“ fängt die Faszination der Band und der Ära perfekt ein. Die großen Hits erklingen detailgetreu und live. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht den Retro-Look. Tickets gibt es noch ab 32,90 Euro in der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10).

Weitere Veranstaltungen am Freitag Altenburg: Kulturbund Altenburger Land, Brühl 2; 19 Uhr: Perspektiven – Wie war das für euch?, Film-, Lesungs- und Gesprächsabend für Jung und Alt – aus Ost und West. Altenburg: Lindenau-Museum, Gabelentzstr. 5; 18.30 Uhr: „Wald minotaurisch“. Der bedeutende Weimarer Lyriker Wulf Kirsten, der Geschäftsführer des Leipziger Literaturhauses Thorsten Ahrend und Museumsdirektor Roland Krischke, zugleich Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gerhard Altenbourg, präsentieren am 93. Geburtstag des 1989 verstorbenen Künstlers gemeinsam den gerade im Wallstein Verlag Göttingen erschienenen Gedichtband von Gerhard Altenbourg. Gera: Kultur- und Kongresszentrum (KuK), Schlossstr. 1; 21 Uhr: Völkerball – A Tribute To Rammstein. Glauchau: Stadttheater, Theaterstr. 39; Fr. 19.30 Uhr: „Blanchette oder das Märchen vom Schneewittchen-Märchen“, mit der Theatergruppe NORAH. Göpfersdorf: Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 19.30 Uhr: Vorweihnachtliches Sternebasteln. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; 20 Uhr: Wer oben liegt, muss spülen, Beziehungskiste mit Annemarie Schmidt und Carsten Heyn sowie Keti Warmuth am Klavier. Langenleuba-Niederhain: Wieratalschule, Gartenstr. 15; 14-18 Uhr: Tag der offenen Tür für alle Schüler der zukünftigen 5. Klassen und alle Interessierten. Reichenbach: Neuberinhaus, Weinholdstr. 7; 19.30 Uhr: Engel sind männlich, von und mit Ede Sachsenmeyer. Zwickau: Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3; 20 Uhr: Mrs. Greenbird. Zwickau: First Inn Hotel, Kornmarkt 9; 19 Uhr: Krimi Total Dinner: Mord Royal.

Samstag

Voll, wie hier 2018, dürfte es auch am Samstag wieder zum Schlachtfest mit Musik in Nobitz werden. Quelle: Mario Jahn

Blasmusik mit den Nobitzer Musikanten: Am Samstag um 15.30 Uhr wird das Schlachtfest mit Musik in der Mehrzweckhalle Nobitz eröffnet. Die Musikerinnen und Musiker des Orchesters unter Leitung von Maik Gräfe unterhalten ihre Gäste mit Blasmusik. Dazu gibt es Spezialitäten der Fleischerei Günter aus Altenburg. Mit dabei sind auch die Stadtkapelle Meuselwitz und der Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm. Die Veranstalter haben außerdem mit „ Como Vento“ eine Sambatruppe aus Altenburg engagiert, die mit Trommelklängen die Gäste vor der Mehrzweckhalle begrüßen und auf den Nachmittag einstimmen wird – wenn das Wetter mitspielt. Karten gibt es noch über die Gemeinde Nobitz (Tel. 03447 31080) zum Preis von 15 Euro – Schlachteteller inklusive.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Altenburg: Paul-Gustavus-Haus, Wallstr. 29; Café, 20 Uhr: June Cocó auf „Livers & Dreamers“-Tour. Altenburg: Volkshochschule Altenburger Land, Hospitalplatz 6; Aula, 19 Uhr: Konzert mit „Colours of Soul“; Altenburg: Weindepot Priem, Mozartstr. 3; 20 Uhr: Konzert mit Fuchstal Chaoten – Gundermann Coverband. Altenburg: Wilhelm-Busch-Schule, Siegfried-Flack-Str. 33c; 9.30-12 Uhr: Tag der offenen Tür. Crimmitschau: Theater, Theaterplatz 1; 20 Uhr: Die Seilschaft. Glauchau: Alte Spinnerei, An der Spinnerei 7; 20 Uhr: Welle: Erdball – „Mumien, Monstren, Mutationen“-Tour 2019. Glauchau: Stadttheater, Theaterstr. 39; Sa. 19.30 Uhr: „Blanchette oder das Märchen vom Schneewittchen-Märchen“, mit der Theatergruppe NORAH. Göpfersdorf: Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 10 Uhr: Workshop „Experimentelle Radierung“, Infos und Anmeldung unter Tel. 0175 8854518 oder 0162 9185415. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; 20 Uhr: Keine Zeit für Burnout, mit Carsten Heyn, Markus Tanger und Enrico Wirth. Nöbdenitz: Ev.-luth. Kirchgemeinde, Dorfstr. 29; Pfarrscheune, Backtag im Lehmbackofen, Voranmeldung unter 01707738302. Posterstein: Kunst- und Kräuterhof, Dorfstr. 9; Sa. 11-18 Uhr: Adventsausstellung & Verkauf von künstlerischem Allerlei. Treben: Rittergut, Breite Str. 2; Alte Mälzerei, 18.11 Uhr: Faschingsjubiläumsgala; Zwickau: Klubhaus Sachsenring, Crimmitschauer Strasse 67; 20 Uhr: Gina Travestie.

Sonntag

Die Künstler- und Wenzelgarde bringt am Sonntag „Rumpelstilzchen“ im Teehaus auf die Bühne. Quelle: Andy Drabek

Es ist wieder Märchenzeit bei der Künstler- und Wenzelgarde Altenburg. Am Sonntag, den 24. November, feiert ein Klassiker der Gebrüder Grimm im Teehaus Premiere. Um 11 Uhr heißt es dort: „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“. Das aktuelle Weihnachtsmärchen aus der Feder von Wolfgang Langner wurde von Karin Kundt-Petters inszeniert. Weitere Vorstellungen sind am Sonntag um 15 Uhr und 16.30 Uhr. Vom Teehausverein werden Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. Der Kartenvorverkauf läuft exklusiv über die OVZ-Geschäftsstelle, Markt 10, Altenburg. Telefonische Bestellungen sind unter 03447 574942 möglich. Karten gibt es im Vorverkauf für Erwachsene zu 8 Euro (Tageskasse Teehaus 9 Euro). Kinder zahlen 4 Euro (Tageskasse Teehaus 4,50 Euro).

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Altenburg: Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: Ernst der Fromme und das Schicksal Altenburgs, Themenführung mit Florian Voß. Posterstein: Kunst- und Kräuterhof, Dorfstr. 9; So. 11-18 Uhr: Adventsausstellung & Verkauf von künstlerischem Allerlei. Zeulenroda-Triebes: Bio-Seehotel, Bauerfeindallee 1; 16 Uhr: Erich von Däniken: 50 Jahre Erinnerungen an die Zukunft.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

