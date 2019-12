Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

In Meuselwitz schaut auch in diesem Jahr – wie hier 2018 – der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmarkt vorbei. Quelle: Mario Jahn

Der erste Advent ist vorbei, der zweite steht vor der Tür – und die Weihnachtsmarktsaison ist in vollem Gang. Das ist auch in Meuselwitz nicht anders, wo am Freitagnachmittag der Startschuss für das besinnliche Treiben in der Innenstadt fällt. Zum Auftakt lockt das traditionelle Weihnachtskonzert in der Martinskirche um 17 Uhr die Besucher, im Anschluss zieht der Wichtelumzug – begleitet vom Spielmannszug Starkenberg – zum Markt. Das ganze Wochenende locken Buden und Stände mit Geschenken, Glühwein und allerlei Leckereien, ein buntes Rahmenprogramm rundet das Angebot ab. Und am Samstag um 16 Uhr schaut natürlich auch der Weihnachtsmann vorbei.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Altenburg: Erich-Mäder-Schule, Erich-Mäder-Str. 41; 15-18 Uhr: Tag der offenen Tür. Altenburg: Ev.-luth. Kirchgemeinde Brüderkirche, Brüdergasse 11; 19.30 Uhr: Simon & Garfunkel Revival Band. Altenburg: Marktplatz; 16.30 Uhr: Altenburger singen gemeinsam mit Rebecca und Paul Klukas. Altenburg: Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; Fr., 17-19 Uhr: Advent-Abendtour. Gera: Johanniskirche, Zabelstr. 2; 16 Uhr: Strahlende Klänge zur Weihnachtszeit. Glauchau: Schloss, Schlossplatz 5a; Fr., 15-21 Uhr: 17. Historischer Märchen-Weihnachtsmarkt und große Weihnachtsausstellung. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; 20 Uhr: Keine Zeit für Burnout, Recht auf „Einigkeit und recht viel Freizeit“ fordern Carsten Heyn, Markus Tanger und Enrico Wirth. Meuselwitz: Heimatmuseum, Neugasse 1-3; 14 Uhr: Vernissage – Feuerwehrmodelle von Uwe Löbe. Reichenbach: Neuberinhaus, Weinholdstr. 7; 17 Uhr: Nadine Sieben und die Zwerge. Ronneburg: Bogenbinderhalle, Rosa-Luxemburg-Str.; Fr., 14-18 Uhr: Pyramidenfest „Der besondere Weihnachtsmarkt“, Alle großen und kleinen Gäste erwartet ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm. Schmölln: Marktplatz; 17 Uhr: Weihnachtsmarkt. Zwickau: First Inn Hotel, Kornmarkt 9; 19 Uhr: Krimi Total Dinner: Neue Gangster, neues Glück.

Samstag

Malstrom wollen das Paul-Gustavus-Haus mit knackigem Jazz-Rock zum beben bringen. Quelle: Nico Herzog

Rockig, krachend und laut geht es am Samstagabend im Paul-Gustavus-Haus zu, wenn dort Malstrom die Instrumente anstöpseln. Das Trio um Schlagzeuger Jo Beyer weiß genau, wie man Jazz und Rock zu einer gelungenen Mischung verbindet. Das Publikum soll – so die Hoffung der Veranstalter vom Jazzklub – in einen wirbelnden musikalischen Sog gezogen werden, der in einem erloschenen unterirdischen Riesenvulkan endet. Wer mutig genug dafür ist, findet sich dafür um 19 Uhr in der Location ein, Start des Programms ist um 20 Uhr. Karten sind noch in der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10) als auch bei der Altenburger Tourismus GmbH (Markt 17) sowie an der Abendkasse oder als Reservierung unter www.jazzklub-altenburg.de erhältlich.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Altenburg: Christliches Spalatin-Gymnasium, Schulstr. 7; 14-17 Uhr: Tag der offenen Tür, mit Bastelarbeiten der Kinder für ein kleines Weihnachtsgeschenk, Lehrer informieren über die Arbeit der Fachschaften und es gibt Schulführungen. Altenburg: Ev.-luth. Kirchgemeinde Brüderkirche, Brüdergasse 11; 16 Uhr: Sternstunden der Weihnachtszeit, Weihnachtskonzert der Musikschule des Altenburger Landes. Altenburg: Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; Sa., 11-13 Uhr: Advent-Mittagtour. Ehrenhain: Bauchs Hof, Waldenburger Str. 2; 15 Uhr: Weihnachtsmarkt, mit Unterhaltung der Kita Ehrenhain sowie dem Posaunenchor. Gera: Johanniskirche, Zabelstr. 2; 19.30 Uhr: Simon & Garfunkel Revival Band. Gera: Kultur- und Kongresszentrum, Schlossstr. 1; 19.30 Uhr: Uwe Steimle: Zeit heilt alle Wunder. Glauchau: Schloss, Schlossplatz 5a; Sa., 12-23 Uhr: 17. Historischer Märchen-Weihnachtsmarkt und große Weihnachtsausstellung. Gössnitz: Heimatstube, Kauritzer Str. 8; Sa., 14-17 Uhr: Dekoartikel für die Advents- und Weihnachtszeit. Greiz: 10aRium, Friedrich-Naumann-Str. 10; 17 Uhr: Weihnachtskonzert, mit klassischen Klängen von Lisa Schmidt und Benedikt Blum. Es erklingen Stücke von Bach, Händel, Brahms und Schubert. Göpfersdorf: Ev.-luth. Kirchgemeinde; 19 Uhr: Adventskonzert. Meuselwitz: Markt/Innenstadt; Sa., 14 Uhr: Weihnachtsmarkt, mit vorweihnachtlicher Unterhaltung von Fantasy DJTeam (Sa., 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann). Ponitz: Renaissanceschloss, Gößnitzer Str. 2B; Sa., 14 Uhr: Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof und im Schloss. Ronneburg: Bogenbinderhalle, Rosa-Luxemburg-Str.; Sa., 10-19 Uhr: Pyramidenfest „Der besondere Weihnachtsmarkt“, Alle großen und kleinen Gäste erwartet ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm. Rositz: Kulturhaus, Altenburger Str. 48B; Kinderweihnachtsfeier. Tegkwitz: Ev.-luth. Marienkirche, Kirchberg 21; 15 Uhr: Adventsmusik. Zwickau: Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3; 20 Uhr: Stoppok – Solo.

Sonntag

Im Trebener Rittergut – hier eine Archivaufnahme der Mälzerei – geht es am Sonntag kulinarisch zu. Quelle: Mario Jahn

In den zurückliegenden Jahren lud der Tierschutzverein Altenburg und Umgebung in der Vorweihnachtszeit stets zum Adventsfest an das Tierheim am Poschwitzer Park ein. In diesem Jahr liegen die Dinge ein wenig anders: Am Sonntag wird von 10 bis 17 Uhr im Trebener Rittergut ein großes Weihnachtsbuffet aufgetischt. Auf Fleisch und Wurst wird dabei bewusst verzichtet – um den Gästen zu zeigen, was für köstliche Gerichte auch fleischlos möglich sind, wie Vereinschefin Sibylle Börngen erklärt. Neben dem Kulinarischen lockt ein Rahmenprogramm mit Bastel- und Spielstrecke für Kinder, Ponyreiten sowie Trödelmarkt und Bücherbasar.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Altenburg: Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: Herzog Josephs schöne Töchter, Themenführung mit Beatrix Weinhold-Haucke. Dobitschen: Ev.-luth. Kirchgemeinde; 17 Uhr: Musik im Advent. Dobraschütz: Ev.-luth. Kirchgemeinde; 15 Uhr: Adventskonzert. Gera: Kultur- und Kongresszentrum, Schlossstr. 1; 19.30 Uhr: Tanzgala der Meister, mit der Tanzschule Schulze. Glauchau: Stadttheater, Theaterstr. 39; 18 Uhr: Adventskonzert mit Marc Marshall & dem Georgius Agricola Chor Glauchau. Glauchau: Schloss, Schlossplatz 5a; So., 12-18 Uhr: 17. Historischer Märchen-Weihnachtsmarkt und große Weihnachtsausstellung. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; 10.30 Uhr: Zwischen Frühstück und Hähnchenbrust, Kabarett und Brunch mit Thomas Puppe, Markus Tanger und Enrico Wirth am Klavier. Gössnitz: Heimatstube, Kauritzer Str. 8; So., 14-17 Uhr: Dekoartikel für die Advents- und Weihnachtszeit. Langenleuba-Niederhain: Kastanienpark am Rittergut; 15 Uhr: Weihnachtsmarkt mit Besuch des Weihnachtsmannes. Meerane: Kirche St. Martin, Kirchplatz 1; 16 Uhr: Adventskonzert bei Kerzenschein mit dem Chor Meracante und dem Schulchor und der Instrumentalgruppe des Europäischen Gymnasiums. Meuselwitz: Markt/Innenstadt; So., 14 Uhr: Weihnachtsmarkt, mit vorweihnachtlicher Unterhaltung von Fantasy DJTeam. Meuselwitz: Kohlebahn, Georgenstr. 46; 13.30, 16 Uhr: Nikolausfahrt ab Meuselwitz; 14.15 Uhr: Nikolausfahrt ab Regis-Breitingen, 15-16.30 Uhr: Modellbahn geöffnet. Meuselwitz: Zimmertheater Brossen, Brossener Dorfstr. 1; 16.30 Uhr: Hänsel und Gretel, Weihnachtsmärchen mit Besuch des Weihnachtsmannes. Ponitz: Renaissanceschloss, Gößnitzer Str. 2B; So., 14 Uhr: Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof und im Schloss. Ronneburg: Neue Landschaft; 13-17 Uhr: Modellbahnfahrtag des MEC Weida. Ronneburg: Bogenbinderhalle, Rosa-Luxemburg-Str.; So., 10-18 Uhr: Pyramidenfest „Der besondere Weihnachtsmarkt“, Alle großen und kleinen Gäste erwartet ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm. Waldenburg: Schloss Waldenburg, Peniger Str. 10; Schlosskapelle, 17 Uhr: Vom Himmel hoch da komm ich her, Adventskonzert mit der Sächsischen Mozartgesellschaft. Wintersdorf: Kulturhaus Schnaudertal, Zirndorfer Str. 4-6; 15 Uhr: Kinderweihnachtsfeier.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

