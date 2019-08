Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Oomph! sind einer der Headliner beim diesjährigen Gößnitz Open Air. Quelle: Band

Mächtig laut geht es ab Freitagnachmittag am Gößnitzer Bahndamm zu. Während dieser Tage zahlreiche Rock- und Metal-Fans zum großen Bruder ins schleswig-holsteinische Wacken pilgern, steigt in der Sprottestadt das kleine aber feine Gößnitz Open Air. Und auch zur 27. Auflage konnten die Veranstalter wieder einige größere und kleinere Namen der Szene buchen, von denen manche – Sie ahnen es – am selben Wochenende auch das legendäre Metal-Happening im hohen Norden beehren. Mit u.a. Oomph!, Dritte Wahl, Alestorm, Finntroll, Mono Inc. oder Emil Bulls ist das Line-up mehr als gut gefüllt. Tickets gibt es noch an der Abendkasse.

Wer es lieber etwas gediegener mag, kommt dagegen beim Park- und Teichfest in Altenburg auf seine Kosten. Über drei Tage wird am großen Teich für ziemlich jeden Geschmack etwas geboten. So geben am Freitagabend etwa die DJs von Goulash Music an den Plattentellern Gas, auch eine Lasershow steht auf dem Programm.

Weitere Veranstaltungen am Freitag ALTENBURG:

Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; 17 Uhr: Schmecktour After Work. POSTERSTEIN:

Rennstrecke „Zur Rothermühle”, Fr. 14 Uhr: 16. Seifenkistenrennen. Ab 18 Uhr gibt es einen Filmabend für Kids und 19.30 Uhr ein Lagerfeuer mit Live-Musik.

Samstag

Zum 16. Mal steigt am Wochenende das große Seifenkistenrennen in Posterstein. (Archivbild) Quelle: Mario Jahn

Riesenspaß zwischen Erdmännchen und Co.? Kein Problem: Ab 14.30 Uhr lockt am Samstag wieder das Inselzoofest große und insbesondere kleine Besucher auf das Eiland im Großen Teich. Und die können dort so einiges erleben: So ist etwa das Spielmobil „Spieleteam“ vor Ort und ein Falkner hat spannende Informationen zu Eulen parat. Lustig geht es zudem beim Auftritt des Deutschen Clownstheater Leipzig zu – mitmachen inklusive.

Rasant geht es dagegen in Posterstein zu. Auf der Rennstrecke „Zur Rothenmühle“ gehen zum 16. Seifenkistenrennen von Freitag bis Sonntag zahlreiche Piloten auf die Piste. Neben den Ausscheidungsläufen für den Mitteldeutschland-Cup können sich Besucher auch wieder im Renn-Taxi auf die Strecke wagen. Daneben lockt ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik und ein Filmabend.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Schlosskirche, Schloss 2-4; 17 Uhr: Orgelkonzert mit Hayo Boerema aus den Niederlanden mit Werken von Bach, Muffat, Weckmann, Langlais sowie eigene Improvisationen. ALTENBURG:

Großer Teich, Park- und Teichfest. Sa. 10 Uhr: Händler bieten ein buntes Markttreiben und ab 20 Uhr beginnt das Abendprogramm auf der Bühne. GÖSSNITZ:

Gerths Wiese am Sportplatz; 27. Gößnitz Open Air. Sa. 11 Uhr: Cave Dealer; Nuclear Pillmachine, Kirsche & Co, Monokel Kraftblues, Wucan, High Fighter, Finntroll, Alestorm, Oomph!, 44 Leningrad. MEUSELWITZ:

Kultzeche ZIII, Bismarckring 2; 18 Uhr: 21. Meuselwitzer Stadthausfete. ROSITZ:

Kleingartenverein „Glück Auf“; 14 Uhr: Gartenfest. Der Gartenverein und der Heimatverein stellen sich vor. Für Unterhaltung sorgen die Kunstradfahrer und der Osterländer Spielmannszug. WALDENBURG:

Museum Naturalienkabinett, Geschwister-Scholl-Platz 1; 20 Uhr: Waldywood-Kino: Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten, 19.30 Uhr beginnt der Vorfilm (Überraschungsfilm); das Naturalienkabinett ist bis 22 Uhr geöffnet. ZEULENRODA-TRIEBES:

Seestern Panorama Bühne, Bauerfeindallee 1; 20 Uhr: Völkerball – A Tribute To Rammstein. WALDENBURG:

Züchterklause, Grünfelder Str. 21; Sa. 15-24 Uhr, Jungtierschau des Kleintierzüchtervereins Waldenburg.

Sonntag

Karin Kundt-Petters liest am Sonntag im Botanischen Erlebnisgarten. (Archivbild) Quelle: Mario Jahn

Phantastisches für Erwachsene steht im Botanischen Erlebnisgarten auf dem Programm. Dort liest Schauspielerin Karin Kundt-Petters die beiden Kunstmärchen „Die Nachtigall und die Rose“ und „Der glückliche Prinz“ aus der Feder von Oscar Wilde. Beginn ist um 14.30 Uhr, Karten gibt es eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn direkt im Erlebnisgarten.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Gabelentzstr. 5; 15 Uhr: Vom Kouros zur Kopie – Antike Skulptur im Wandel der Zeiten, Führung durch die Abguss-Sammlung mit Victoria Kubale. ALTENBURG:

Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: Gebaute Geschichten – die Außenanlage des Altenburger Schlosses, Themenführung mit Uta Künzl. ALTENBURG:

Großer Teich, Park- und Teichfest. So. 10 Uhr: Das Fest startet mit einem Frühschoppen und ab 13 Uhr folgt das Familienprogramm. FOCKENDORF:

Gaststätte „Am Stausee”, Stausee 1; 15-17 Uhr: Jens & Holger sorgen mit Partymusik für gute Laune. GÖSSNITZ:

Gerths Wiese am Sportplatz; 27. Gößnitz Open Air. So. 11 Uhr: Elektrik Blues Orchestra. LUCKA:

Bornaer Straße 16; 13 Uhr: Radtour nach Leipzig-Connewitz/Wildpark (70 km, flach). MEUSELWITZ:

Kohlebahn, Georgenstr. 46; 11, 13.55 Uhr: Sonntagsfahrt ab Meuselwitz; 11.50 Uhr: Sonntagsfahrt ab Regis-Breitingen; 12.45-14.45 Uhr: Modellbahn geöffnet. POSTERSTEIN:

Rennstrecke „Zur Rothermühle”, 16. Seifenkistenrennen. So. 10 Uhr: Bis 16 Uhr werden die Wertungsläufe der Klassen 1 bis 11 ausgetragen, 12 Uhr startet das Bobby-Car-Rennen für Kids, 16.30 Uhr erfolgt die Siegerehrung der schnellsten und originellsten Seifenkisten. SCHMÖLLN:

Probst-Hof Kummer, Nitzschkaer Str. 7; 13.30-18.30 Uhr: Hoföffnung; 14.30 Uhr: Artistikshow der Ferienkinder. WALDENBURG:

Züchterklause, Grünfelder Str. 21; So. 9-18 Uhr: Jungtierschau des Kleintierzüchtervereins Waldenburg.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

