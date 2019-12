Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Bereits in der Brüderkirche konnte das Weihnachtskonzert der Musikschule Altenburger Land begeistern. Am Freitag steht Meuselwitz auf dem Plan. Quelle: Jacqueline Opitz

Weihnachtszeit ist Konzertzeit: Da macht auch die Musikschule des Altenburger Landes keine Ausnahme. Nachdem zum alljährlichen musikalischen Treiben am vergangenen Wochenende in der Brüderkirche schon groß aufgefahren wurde, steht nun eine Stippvisite in Meuselwitz auf dem Programm. In der Orangerie heißt es ab 18 Uhr „Sternstunden der Weihnachtszeit“. Die Zuschauer, kündigt die Musikschule an, erwartet ein umfangreiches Programm mit zahlreichen solistischen Darbietungen. Der Eintritt beträgt sechs Euro für Erwachsene, für Kinder ist er kostenfrei.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Altenburg: Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; Fr. 17-19 Uhr: Advent-Abendtour. Gera: Stadt- und Regionalbibliothek, Puschkinplatz 7; 19.30 Uhr: Versteh einer die Deutschen, Buchlesung von Firas Alshater. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; Fr. 20 Uhr: Kann Spuren von Nüssen enthalten, Annemarie Schmidt, Markus Tanger und Endrico Wirth reagieren auf alles allergisch Zwickau: First Inn Hotel Zwickau, Kornmarkt 9; 19 Uhr: Krimi Total Dinner: Neue Gangster, neues Glück.

Samstag

Spektakulär – wie hier 2018 – dürfte es auch am Samstag wieder bei der Musical-Tanzshow der Energy Diamonds zugehen. Quelle: Mario Jahn

Zum mittlerweile siebten Mal heißt es am Samstagabend im Goldenen Pflug wieder „Diamond Fever“. Die Energy Diamonds aus Altenburg laden dort ab 18.30 Uhr zur großen Musical-Tanzshow ein. Unter dem Motto „Märchenzauber“ tauchen 70 Tänzerinnen und Tänzer unter Leitung von Angelika Lange in die Welt der Prinzen und Prinzessinen, verwunschenen Wälder und Schlösser ein. Geboten werden im Lauf des gut zweistündigen Programms neben Tanz auch Akrobatik und Parodie, heißt es von Seiten der Veranstalter. Einlass ist bereits um 17 Uhr, Tickets gibt es zu 17 Euro im VVK in der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10), der Altenburger Tourismus GmbH (Markt 17) und im TanzFitnessClub Angelika Lange (Kesselgasse 8).

Weitere Veranstaltungen am Samstag Altenburg: Rathaus, Markt 1; Großer Ratssaal, 16 Uhr: Weihnachtskonzert mit dem Gemischten Chor Altenburg. Altenburg: Altenburger Spielkarten- und Spezialitätenladen, Markt 17; Sa. 11-13 Uhr: Advent-Mittagtour. Fockendorf: Freiwillige Feuerwehr, Fabrikstr. 10; 17 Uhr: Tannebaumsetzen mit dem Puppentheater Michael Frank aus Borna. Gössnitz: Heimatstube, Kauritzer Str. 8; So. 14-17 Uhr: Dekoartikel für die Advents- und Weihnachtszeit. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; Sa. 20 Uhr: André Kudernatsch & Kalter Kaffee: Auweia, Weihnachten – Ein Wortkasper. Kosma: Kirchgemeinde Unserer lieben Frauen, 15 Uhr: Traditionelles Adventskonzert mit dem Frauenchor Kosma und Schlossorganist Dr. Felix Friedrich. Lucka: Heimatmuseum, Altenburger Str. 50; 10-17 Uhr: Weihnachtsausstellung. Lucka: Parkplatz vor dem Servicecenter des Wellpappenwerkes, Friedrich-Ebert-Str.; 14 Uhr: Weihnachtsmarkt mit weihnachtlicher Musik und Programmen, 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Meerane: Stadthalle, Achterbahn 12; 17 Uhr: Jahreskonzert des Blasmusikvereins Meerane 1968. Meuselwitz: Zimmertheater Brossen, Brossener Dorfstr. 1; Sa. 16.30 Uhr: Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“ mit Besuch des Weihnachtsmannes. Nöbdenitz: Bürgerhaus, Dorfstr.; 14-18 Uhr: Chorkonzert. Nöbdenitz: Pfarrscheune, Dorfstr. 29; Backtag im Lehmbackofen, Voranmeldung unter 01707738302. Ponitz: Renaissanceschloss, Gößnitzer Str. 2B; 17 Uhr: Adventskonzert mit jungen Musikern der Musikschule Altenburg. Posterstein: Burg Posterstein, Burgberg 1; 11-18 Uhr: Weihnachten im Salon – der alternative Weihnachtsmarkt. Auf der gesamten Burg gibt es regionales Kunsthandwerk und geschmackvolle Kleinigkeiten zur Adventszeit, Musik, Unterhaltung und Leckereien aus Küche und Backstube für die ganze Familie. Ronneburg: Marienkirche, Kirchplatz; 17 Uhr: Weihnachtskonzert. Starkenberg: Saalvorhof, 15 Uhr: Weihnachtsmarkt mit Kaffee, Stollen und Weihnachtsgebäck. Der Weihnachtsmann bringt für Kinder kleine Überraschungen. Zeulenroda-Triebes: Bio-Seehotel , Bauerfeindallee 1; 19 Uhr: Weihnachten mit Vicky Leandros und Band und Chor aus der Region. Zwickau: Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3; 20 Uhr: Peter Vollmer: Er hat die Hosen an – sie sagt ihm, welche. Zwickau: First Inn Hotel, Kornmarkt 9; 19 Uhr: Krimi Total Dinner: Mein Haus, mein Boot, mein Mord.

Sonntag

Voll werden dürfte es auch wieder am Sonntag zum Weihnachtsoratorium in der Brüderkirche – hier eine Aufnahme von 2016. Quelle: Mario Jahn

Kündigung des Stadtkantors, mitunter heftige Debatten, ein abgesagtes Mozart-Requiem und eine Petition: Es sind unruhige Zeiten für die evangelisch-lutherische Kirche in Altenburg. Trotzdem, am traditionellen Weihnachtsoratorium wurde nicht gerüttelt. Am Sonntag geht die beliebte Veranstaltung wie gewohnt in der Brüderkirche über die Bühne. Als Solisten sind für das Konzert Birte Kulawik (Sopran) und Annekathrin Laabs (Alt) aus Dresden sowie Severin Böhm (Tenor) und Dirk Schmidt (Bass) aus Leipzig vorgesehen.Die Altenburger Kantorei, unterstützt von Gästen der Zeitzer Kantorei, der Chor des Spalatingymnasiums und die Kurrende interpretieren die Chöre und Choräle. Begleitet wird die Veranstaltung vom Sächsischen Barockorchester Leipzig. Die Leitung hat Kantorin Maria-Ines Drafehn. Beginn ist um 17 Uhr, Karten sind im VVK und an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Altenburg: Lindenau-Museum, Gabelentzstr. 5; 15 Uhr: Führung in der Sonderausstellung „Mit den Waffen einer Frau – Furchtlose Frauengestalten der Antike“, mit Susanne Reim. Altenburg: Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: Die herzogliche Bibliothek im Altenburger Residenzschloss – ein Einbaumöbel aus dem Entwurf des Altenburger Hofbaurates Theodor Hoppe, Themenführung mit Uwe Strömsdörfer; 16 Uhr: Weihnachtskonzert des Fördervereins Altenburger Musikfestival. Altkirchen: Kegelbahn, Am Freibad 2; Parkplatz, 14.30 Uhr: Wichtelfest. Ehrenhain: Dorfkirche, Waldenburger Str. 40; 17 Uhr: Adventsmusik im Kerzenschein, mit dem Bläserchor Göpfersdorf/Ehrenhain. Gera: Kultur- und Kongresszentrum (KuK), Schlossstr. 1; 17 Uhr: Der Nussknacker – Russisches Ballettfestival Moskau. Gera: Museum für Angewandte Kunst, Greizer Str. 37; 14 Uhr: Kuratorenführung mit Präsentation des Ausstellungskatalogs. Göpfersdorf: Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 14-20 Uhr: 1. Quellenhofweihnacht mit dem Marionettentheater Dombrowsky, Bastelstrecke, Knüppelkuchen. 17.30 Uhr: Konzert mit dem Gemischten Chor Penig. Gössnitz: Heimatstube, Kauritzer Str. 8; So. 14-17 Uhr: Dekoartikel für die Advents- und Weihnachtszeit. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; So. 20 Uhr: Weihnachten – ein alter Sack bringt’s noch, mit Bettina Prokert & Maxim Hofmann. Kriebitzsch: Gemeindezentrum, Hauptstr. 26; Vorplatz, 15 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt, neben warmen und kalten Getränken, süßen und deftigen Speisen werden Waren wie Kriebitzscher Honig, Marmelade, Sirup sowie Töpferwaren aus Wintersdorf angeboten. Für die Kinder gibt es eine kleine Mal- und Bastelecke. Lucka: Kirche St. Pankratius, Kirchpl. 4; 15 Uhr: Adventskonzert mit dem Jugendblasorchester Lucka. Meuselwitz: Kohlebahn, Georgenstr. 46; 14.30 Uhr: Adventsfahrt ab Meuselwitz. Meuselwitz: Zimmertheater Brossen, Brossener Dorfstr. 1; So.16.30 Uhr: Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“ mit Besuch des Weihnachtsmannes. Waltersdorf: Vereinshaus der Motorradfreunde, Vater-Jahn-Str. 6c; 13 Uhr: Adventsmarkt mit Besuch des Weihnachtsmannes um 15.30 Uhr. Wintersdorf: Kulturhaus Schnaudertal, Zirndorfer Str. 4-6; 15 Uhr: Weihnachtskonzert mit dem Gemischten Chor.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von OVZ