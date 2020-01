Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Skat steht am Freitag in der Orangerie am Teehaus im Mittelpunkt – für einen guten Zweck. (Symbolbild) Quelle: Jan-Peter Kasper/dpa-Zentralbild

Kein anderes Spiel ist so mit Altenburg verbunden wie das Skatspiel. Kein Wunder also, dass auch am Freitag wieder ordentlich gereizt wird – diesmal allerdings für einen guten Zweck. Zum zweiten Mal steigt am Abend in der Orangerie am Teehaus das Benefiz-Neujahrsskatturnier, organisiert vom Altenburger Schlossverein. Gespielt werden wieder zwei zusammen gewertete Serien zu je 36 Spielen mit Deutschem Bild. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Für jedes verlorene Spiel fließt ein Euro in den Benefizerlös, der für die Restaurierung von Ausstellungsobjekten im Residenzschloss verwendet werden soll. Die drei Erstplatzierten erhalten Geldpreise, Pokale und Urkunden. Skatspieler auf den nachfolgenden Plätzen werden mit weiteren Geld- sowie Sachpreisen prämiert. Die Höhe der Preisgelder richtet sich nach der Teilnehmerzahl. Start ist um 18.30 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Engertsdorf: Vereinshaus des Feuerwehrvereins, Hauptstr. 6; 18.30 Uhr: 13. Drei-Königs-Skat-Turnier. Gera: Kultur- und Kongresszentrum (KuK), Schlossstr. 1; 20 Uhr: Das Wiener Neujahrskonzert – Wiener Belvedere Orchester. Gera: Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler, Markt 1; Fr. 20 Uhr, So. 17 Uhr: Arrivederci Oma, mit Eva-Maria Fastenau. Göhren: Festwiese am Gasthof, 17 Uhr: Glühweinparty mit Musik & Lagerfeuer. Die ausgedienten Christbäume werden bis 12 Uhr abgeholt. Für das leibliche Wohl von Groß und Klein ist gesorgt. Schmölln: Rathausgalerie, Markt 1; 15-17.30 Uhr: Workshop Scherenschnitt mit Angela Kiesewetter-Lorenz im Rahmen ihrer Ausstellung „Sternenengel“. Werdau: Stadthalle Pleißental, Crimmitschauer Str. 7; 15-18 Uhr: Neujahrskonzert mit der Vogtland Philharmonie Greiz/ Reichenbach mit heiteren Melodien aus Oper, Operette und Musical.

Samstag

Zum Saisonauftakt wirbeln die Formationen des Tanzsportclubs Schwarz-Gold im Goldenen Pflug wieder übers Parkett. Quelle: Mario Jahn

Schwungvoll wird am Samstag im Goldenen Pflug übers Parkett gewirbelt: Die Formationstänzer des Tanzsportclubs „Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg“ starten dann in die neue Saison. Für die drei Altenburger Teams werden mit dem Turnier die Weichen für das gesamte sportliche Jahr gestellt, weiß Birgit Schaller, Trainerin des A-Teams der Lateinformation. „Wenn wir das zu Hause mit unserem großartigen Publikum als Rückenhalt bestreiten können, dann ist das viel wert“, betont sie. Keine Frage also, dass die Sportlerinnen und Sportler auf kräftige Unterstützung hoffen. Tickets für das Auftaktturnier (Beginn um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr) gibt es täglich ab 16 Uhr in der Tanzschule Schaller (Tel. 03447 315945) sowie an der Tageskasse.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Altenburg: Kultur- & Landgasthof Kosma, Hauptstr. 16; 19.30 Uhr: Uwe Steimle: Fludschen muss es. Gera: Museum für Angewandte Kunst, Greizer Str. 37; 13-17 Uhr: Calliope-Workshop, mit Matthias Richter (ab 8 Jahren), Anmeldung erbeten. Gera: Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler, Markt 1; Sa. 20 Uhr, So. 17 Uhr: Arrivederci Oma, mit Eva-Maria Fastenau. Glauchau: Stadttheater, Theaterstr. 39; 19.30 Uhr: Baumann & Clausen: Tatort Büro. Langenleuba-Niederhain: Sportplatz, 15 Uhr: Tannenbaum-Verbrennen mit dem FSV Langenleuba-Niederhain, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Meerane: Stadthalle, Achterbahn 12; 17 Uhr: Neujahrskonzert mit der Vogtland Philharmonie. Rositz: Goetheplatz, 17 Uhr: Rositzer Christbaumverbrennen. Die Bäume können von 10-17 Uhr abgegeben werden. Es gibt Glühwein und Rostbratwurst. Treben: Alte Mälzerei, Breite Str. 3; 16 Uhr: Winterfest mit Auftritt der Kita „Kleiner Eisvogel“, Fackelumzug und großem Weihnachtsbaumfeuer. Wintersdorf: Reiterhof, Zirndorfer Str. 1; 14-16 Uhr: Lichterfest mit Ponyreiten, Knüppelkuchen backen, warmen Getränken, Roster. Zwickau: Stadthalle, Bergmannstr. 1; 20 Uhr: Simply The Best – Die Tina-Turner-Story 2020.

Sonntag

Wohl kaum eine Band hat die Popwelt so verändert, wie es den Beatles gelungen ist. Von Liverpool über den Hamburger Star Club trugen die Fab Four ihre Musik schließlich in die ganze Welt. Dieser beispiellose Aufstieg wird am Sonntag im Kultur- und Kongresszentrum (KuK) nachgezeichnet. „Yesterday – The Beatles Show“ nennt sich die Produktion der London West End Beatles, die mit allen wichtigen Hits wie „ Penny Lane“, „Hey Jude“, „Yellow Submarine“ oder „All You Need Is Love“ die Karriere der Pilzköpfe nachzeichnet. Tickets ab 34,95 Euro sind im Vorverkauf erhältlich.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Altenburg: Bahnhof, Wettiner Str. 15; 9 Uhr: Treff zur Wanderung mit der Wandergruppe Altenburg zum Stausee Windischleuba. Altenburg: Kulturbund-Galerie, Brühl 2; 16 Uhr (Vernissage): 145. Ausstellung: „MalSEHEN“, Bilderausstellung von Siegfried Kunkel, Frohburg. Altenburg: Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: „(Landes-)Geschichte(n) in 11 Objekten. Die Rüst- und Antiquitätenkammer des Residenzschlosses Altenburg“, Themenführung mit Sammlungsleiter Florian Voß. Glauchau: Stadttheater, Theaterstr. 39; 16 Uhr: Showexpress Könnern: Pittiplatsch – so ein Zirkus. Rositz: Kulturhaus, Altenburger Str. 48B; 15 Uhr: 10. Neujahrskonzert mit dem Orchester Da Capo. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Windischleuba: Feuerwehrgerätehaus, 15 Uhr: Tannenbaumverbrennen, Baumabgabe ab 10 Uhr.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von OVZ