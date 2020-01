Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Die 3HIGHligen stehen am Freitag in Zwickau auf der Bühne. Quelle: Veranstalter

Dirk Michaelis, André Herzberg und Dirk Zöllner machen Musik. Auf unterschiedlichste Art und Weise und jeder für sich, doch mit derselben Unbeirrbarkeit. Die drei Musikindividualisten verbindet nicht nur Beruf und östliche Herkunft, sondern auch langjährige Freundschaft. Im Frühjahr 1993 gingen Herzberg, Michaelis und Zöllner schließlich erstmalig als Die 3HIGHligen gemeinsam auf Tour. Seit inzwischen 25 Jahren sind sie auf den Bühnen der Republik unterwegs. Am Freitag macht das Trio in Zwickau Station, um 20 Uhr betreten die drei Herren im Alten Gasometer die Bühnenbretter.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Gera: Comma, Heinrichstr. 47; 19.30 Uhr: Caveman. Gera: Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler, Markt 1; Fr. 20 Uhr: Baby, du schaffst mich, mit Gisa Jürcke & Marco Schiedt. Göpfersdorf: Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 19.30 Uhr: Leser lesen für Leser – Bücherfreunde stellen ihre Lieblingsbücher vor. Meerane: Tännichtschule, Tännichtstr. 2; 16-18 Uhr: Tag der offenen Tür.

Samstag

Zum Auftakt in die Konzertsaison 2020 setzt der Schmöllner Freundeskreis Kultur-Raum-Kirche auf Jazz. Das Trio „Bending Times“ bringt am Samstag sein Programm „Songs & Chorals“ in die Stadtkirche. Traditionelle Choräle begegnen den vielfältigen und faszinierenden Klängen des Jazz. In den Arrangements von Christian Grosch auf ganz eigene Weise empfunden, blühen die alten Melodien neu auf – und bewahren dabei ihre ursprüngliche Schönheit und Aussagekraft. So geht es nicht um ein „Verjazzen“, sondern um einen einfühlsamen Umgang mit den Chorälen. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Altenburg: Känguru-Schule Ehrenberg, Schloßstr. 5; 9-12 Uhr: Tag der offenen Tür mit Schulrundgang, Besichtigung der Unterrichts- und Horträume, Kennenlernen und Ausprobieren von Lernmaterialien. Außerdem gibt es Bastelangebote für die kleinen Besucher. Ehrenhain: Waal, 16 Uhr: Brauchtumsfeuer, Abgabe der abgeschmückten Weihnachtsbäume, ab 17 Uhr wird gemeinsam mit Speis und Trank ein gemütlicher Abend eingeläutet. Gera: Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler, Markt 1; Sa. 20 Uhr: Baby, du schaffst mich, mit Gisa Jürcke & Marco Schiedt. Glauchau: Stadttheater, Theaterstr. 39; 19.30 Uhr: Super ABBA – a tribute to ABBA. Göpfersdorf: Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 10-16.30 Uhr: Workshop: Experimentelle Grafikkurse mit Sabine Müller, Radierungen mit Recyclingmaterialien, Infos und Anmeldung unter Tel. 0175 8854518 oder 0162 9185415. Haselbach: Feuerwehrgerätehaus, Ramsdorfer Str. 7; 16 Uhr: Tannenbaumverbrennen. Die Jugendfeuerwehr holt die Bäume ab, Tel. 0173 5646165. Kayna: Markt, 15 Uhr: Wanderung zu den sagenhaften Lobaser Märchenlöchern mit Glückswasserschöpfen. Wer sich eine Glückswasserprobe aus der eingesegneten und besprochenen Märchenlochquelle mitnehmen möchte, sollte ein verschließbares Gefäß mitbringen. Heimatforscher Volker Thurm erzählt während der Exkursion zahlreiche Sagen und wahre Begebenheiten, die sich entlang der Route einst zutrugen. Die ca. 4 km lange Wanderung endet gegen 18 Uhr im Waldhaus Kayna. Kriebitzsch: Feuerwehrgerätehaus, Kirchgasse 1; 15 Uhr: Winterfest mit Weihnachtsbaumverbrennen. Die Jugendfeuerwehr holt die Bäume gegen einen Unkostenbeitrag zwischen 9.30 und 11 Uhr ab. Meerane: Feuerwache, Rosa-Luxemburg-Str. 26; 17-20 Uhr: Knutfest. Meerane: Internationale Oberschule/Internationales Gymnasium, Chemnitzer Str. 15; 14.30-17.30 Uhr: Tag der offenen Tür. Meerane: Romantik Hotel Schwanefeld, Schwanefelder Str. 22; 20 Uhr: Andy & Teuto, der Teufelsgeiger. Mockern: Feuerwehrhaus, 17 Uhr: Weihnachtsbaumverbrennen, bereits ab 10 Uhr können die ausgedienten und abgeschmückten Tannenbäume gut sichtbar an den Straßen abgelegt werden. Die Kameraden sammeln diese ein. Am Nachmittag wird dann zu Imbiss und heißen wie kalten Getränken eingeladen. Saara: Feuerwehrgerätehaus, 16 Uhr: Winterfest mit Traditionsfeuer mit dem Feuerwehrverein Lehndorf, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Sonntag

In der aktuellen Sonderausstellung im Stadtmuseum Gera lässt es sich tief in die Spielzeuggeschichte der DDR eintauchen. Quelle: Tim Christensen

Nostalgiker kommen am Sonntag in Gera voll auf ihre Kosten: Im Stadtmuseum steht dann die nächste Führung durch die aktuelle Ausstellung „Eisenbahn und Feuerwehr, Puppenherd und Teddybär – Spielzeug Made in GDR“ auf dem Programm. Die Spielzeugindustrie war ein wichtiger Bestandteil der Planwirtschaft der DDR – das Land entwickelte sich zu einem der größten Spielzeugexporteure der damaligen Zeit. So fand das Spielzeug „Made in GDR“ nicht nur seinen Weg in sozialistische Länder, sondern wurde auch in westliche Staaten exportiert. Die Ausstellung stellt die vielseitigen Produkte der Spielwarenindustrie der DDR dar, die vor allem in Sonneberg, Brandenburg und dem Erzgebirge hergestellt wurden. Zu bestaunen gibt es alles was das Kinderherz begehrt: von großen Trucks über Eisenbahnen und ferngesteuertes Spielzeug bis hin zu Puppen und Plüschtieren. Aber auch Besonderheiten wie die DDR-Monchichi oder einen sowjetischen Morsetelegrafen. Die Führung beginnt um 14 Uhr im Stadtmuseum ( Museumsplatz 1).

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Altenburg: Residenzschloss, Schloss 2-4; 14 Uhr: „Von der Sonnen- bis zur Räderuhr – eine Zeitreise in die Uhrengeschichte“, Themenführung mit Uhrmachermeister Dirk Sparborth. Borna: Stadtkulturhaus, Sachsenallee 47; 15 Uhr: Winter-Zauberland 2020. Gera: Kultur- und Kongresszentrum (KuK), Schlossstr. 1; 19 Uhr: Torsten Sträter – Neues Programm. Oberlödla: Ev.-luth. Marienkirche, Zum Sandberg; 15 Uhr: „Der gestiefelte Kater“, mit dem Kindertheater „Karambambini“ aus Zeitz.

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von OVZ