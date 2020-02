Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Im Kabarett „Fettnäpfchen“ in Gera wird „Von Männern und anderen falschen Fuffzigern“ gegeben. Quelle: Susanne Russe/Kabarett „Fettnäpfchen“

Die Lachmuskeln werden am Freitag wieder im Geraer Rathaushöhler strapaziert. Dort gibt das Kabarett „Fettnäpfchen“ um 20 Uhr „Von Männern und anderen falschen Fuffzigern“. Wie heißt es so schön: Über Geld spricht man nicht, das hat man. Nur Siegrid und Ralf haben es gerade nicht. Aber die Klempnerrechnung muss bezahlt werden, denn der hat soeben den Kühlschrank repariert, ohne den Ralfs Bier warm wäre. Siegrid war gerade beim Friseur, und der Blick auf den Kontoauszug offenbart nicht nur Amazon-Bestellungen, sondern auch jede Menge Baumarkteinkäufe. Da heißt es dann ganz schnell: Geld oder Liebe! Reservierungen und Karten gibt es bis Freitag 18 Uhr unter Tel. 0365 3131 und jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an den Abendkassen.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Meerane: Galerie ART IN, Markt 1; 19 Uhr: Hot & Blue Jazzband Meerane in concert. Nobitz: Gartenklause, Oberleuptener Str.; 19 Uhr: Rückblicke, Bilder und kleine Filme erinnern an das Vereinsgeschehen der vergangenen Jahre. Zwickau: Moccabar, Humboldtstr. 14; 18.30 Uhr: Esstheater. Werdau: Stadthalle Pleißental, Crimmitschauer Str. 7; 16 Uhr: Wunderland der Träume präsentiert von Anita & Alexandra Hofmann.

Samstag

Jede Menge gute Laune – wie hier bei einer früheren Veranstaltung – verspricht auch der diesjährige Fasching des LKC in Lucka. Quelle: Mario Jahn

Närrisch geht es am Samstagabend in Lucka zu. Dort lädt der LKC – natürlich pünktlich um 19.11 Uhr – zur Abendveranstaltung ins Deutsche Haus. Unter dem diesjährigen Motto „Die 80er, 90er waren famos – beim LKC geht’s richtig los!“ wird allerlei humorvolles Treiben geboten. Obendrauf gibt’s Live-Musik von „Chmelli“. Der Eintritt beträgt 14 Euro.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Gera: Kultur- und Kongresszentrum (KuK), Schlossstr. 1; 15 Uhr: Das Dschungelbuch, Familienmusical mit dem Theater Liberi (ab 4 Jahren). Gera: Kabarett „Fettnäppchen” im Rathaushöhler, Markt 1; Sa. 16 Uhr: Von Männern und anderen falschen Fuffzigern, mit Susanne Reiß & Valentin Leivas. Gera: Kleine Komödie Gera im Hugo, Hinter der Mauer 8; Sa. 20 Uhr (Premiere): Funny Boys, satirische Komödie von Lothar Hugo Bölck (Ticket-Hotline: 0365 83506742). Göpfersdorf: Kulturgut Quellenhof Garbisdorf, Garbisdorf Nr. 6; 10-16.30 Uhr: Workshop: Experimentelle Grafikkurse mit Sabine Müller, Radierungen mit Recyclingmaterialien, Infos und Anmeldung unter Tel. 0175 8854518 oder 0162 9185415. Gössnitz: Kabarett Nörgelsäcke, Dammstr. 3; 20 Uhr: Wer oben liegt, muss spülen, Beziehungskiste mit Annemarie Schmidt, Carsten Heyn und Keti Warmuth. Meuselwitz: Schnaudertalhalle, Zeitzer Str. 45; Sa. 13-18 Uhr: Hüpfburgenland Fun City, Info-Tel. 0157 38822462. Niederleupten: Geflügelhof Kirmse, Hauptstr. 15; 8-12 Uhr: Vogel- und Kleintiermarkt. Rochlitz: Schloss, Sörnziger Weg 1; Sa.12-16 Uhr: Winterferienprogramm: Rund um das märchenhafte Thema „Als das Wünschen noch half“ wird es verschiedene Mitmachaktionen im Schloss geben. Treben: Rittergut, Breite Str. 2; Alte Mälzerei, Sa. 18.11 Uhr: 1. Hauptveranstaltung Fasching mit dem Faschingsclub Trebenia. Wintersdorf: Kulturhaus Schnaudertal, Zirndorfer Str. 4-6; Sa. 14.11 Uhr: Rentnerfasching. Zeulenroda-Triebes: Bio-Seehotel, Bauerfeindallee 1; 20 Uhr: An Exclusive Acoustic Night with FRONTM3N: Peter Howarth, Mick Wilson u. a.

Sonntag

Stefan Mross bringt am Sonntag in Gera zig große Namen auf die Bühne. Quelle: Archjv

Volksmusik- und Schlagerfreunde sind am Sonntag in Gera an der richtigen Adresse: Um 16 Uhr macht dort im Kultur- und Kongresszentrum Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags...“ Station und hat jede Menge Gäste im Gepäck. So geben sich diesmal Bernhard Brink, Die Zillertaler Haderlumpen, Anna-Carina Woitschack und Robin Leon das Mikrofon in die Hand. Tickets ab 51,90 Euro sind noch im Vorverkauf erhältlich.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Altenburg: Bahnhof, Wettiner Str. 15; 9 Uhr: Treff zur Wanderung mit der Wandergruppe Altenburg zu dem Ausläufer der Leipziger Tieflandsbucht. Blankenhain: Landwirtschaftsmuseum im Schloss, Am Schloss 7; 14 Uhr: Führung „Vom Holzspaten zum Melkkarussell“. Gera: Stadtmuseum, Museumsplatz 1; 14 Uhr: Führung in der Sonderausstellung „ Spielzeug Made in GDR“. Gera: Kleine Komödie Gera im Hugo, Hinter der Mauer 8; So. 16 Uhr: Funny Boys, satirische Komödie von Lothar Hugo Bölck (Ticket-Hotline: 0365 83506742). Meuselwitz: Schnaudertalhalle, Zeitzer Str. 45; So. 11-17 Uhr: Hüpfburgenland Fun City, Info-Tel. 0157 38822462. Rochlitz: Schloss, Sörnziger Weg 1; So. 12-16 Uhr: Winterferienprogramm: Rund um das märchenhafte Thema „Als das Wünschen noch half“ wird es verschiedene Mitmachaktionen im Schloss geben. Treben: Rittergut, Breite Str. 2; Alte Mälzerei, So. 15.30 Uhr: 2. Kinderfasching mit dem Faschingsclub Trebenia. Waldenburg: Museum Naturalienkabinett, Geschwister-Scholl-Platz 1; 14 Uhr: Time to say goodbye..., Führung zu den Highlights von und mit Christina Ludwig. Wintersdorf: Kulturhaus Schnaudertal, Zirndorfer Str. 4-6; So. 15.11 Uhr: Kinderfasching. Zwickau: Konzert- und Ballhaus Neue Welt, Leipziger Str. 182; 15 Uhr: Das Dschungelbuch, Familienmusical mit dem Theater Liberi (ab 4 Jahren).

Die OVZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von OVZ