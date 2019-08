Altenburger Land

Freitag

Swing Connection Leipzig feat.Tonelli (Mitte) bringen die Hits von Frank Sinatra in den Botanischen Erlebnisgarten. Quelle: promo

„I Did It My Way“, sang Frank Sinatra bereits 1969. Fünfzig Jahre später tut es ihm das Leipziger Szene-Urgestein Tonelli nach. Zusammen mit der Swing Connection Leipzig bringt der, wie er sich selbst nennt, Musikkneipenkneiper die Hits des Weltstars im Botanischen Erlebnisgarten Altenburg auf die Bühne. Neben besagtem „My Way“ dürfte dabei auch solche Klassiker wie „Strangers In The Night“ oder „ New York, New York“ auf dem Programm stehen. Los geht der Abend am um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr), wer noch keine Karte hat, kann sein Glück an der Abendkasse versuchen – dort schlagen die Tickets mit 15 Euro zu Buche.

Weitere Veranstaltungen am Freitag ALTKIRCHEN:

Freibad,Am Freibad 5; Fr. 18 Uhr: Badfest, mit Vorstellung Schiffmodellbauer, Filmvorführung, Flutlichtbaden. DOBITSCHEN:

Festplatz, Fr. 17 Uhr: Dorf- und Vereinsfest mit Familiensportfest der Regelschule, Vereinsabend & Mobildiscothek. SCHMÖLLN:

Kath. Kirche, Lindenberg 2; 19.30 Uhr: „Gestern ist auch noch ein Tag“, Gitarrenchansons von und mit Holger Saarman, Berlin. SCHMÖLLN:

Probst-Hof Kummer,Nitzschkaer Str. 7; 14-18 Uhr: Hoföffnung; 17 Uhr: Tiershow Haustiere.

Samstag

Spektakuläre Einblicke bieten sich anlässlich der Tage der Industriekultur im Landestheater. Quelle: Mario Jahn

Ein letztes Mal einen Blick ins Große Haus des Landestheaters werfen, bevor demnächst die umfangreichen Umbauarbeiten starten? Kein Problem! Anlässlich der Tage der Industriekultur führen der Technische Direktor René Prautsch und Frieder Krause durch das Haus. Teilnehmer erwarten spannende Einblicke hinter die Kulissen sowie zahlreiche Informationen zur Bühnentechnik, zur Architektur und zur Geschichte des Hauses. Treff ist um 11 Uhr auf der Haupttreppe des Theaters, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist allerdings zwingend erforderlich. Diese kann unter Tel. 03447 836012 oder per Mail an kulturbund-altenburgerlandev@t-online.de erfolgen.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Brüderkirche,Brüdergasse 11; 11 Uhr: Treff zur Lutherwanderung mit der Wandergruppe Altenburg. Die Kurzstreckenwanderung beginnt 12.15 Uhr am Bahnhof Treben-Lehma. Ziel ist der Martin-Luther-Platz in Borna, wo auch der Mittelaltermarkt stattfindet. Am Abend rocken dort The Sandsacks und es wartet ein abwechslungsreiches Programm auf alle Sportler und Besucher. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; 14 Uhr: Sonderführung: Herzöge auf Spitzbergen, Prinzen am Amazonas: Adlige Entdecker in der Nachfolge Humboldts; Festsaal, 16 Uhr: „Geh aus mein Herz und suche Freud“, Sommerkonzert mit dem Gemischten Chor Altenburg. ALTENBURG:

Städtischer Friedhof,Grüntaler Weg 4; 14 Uhr: Friedhofsführung „Bekannte Persönlichkeiten und ihre Ruhestätten“. ALTKIRCHEN:

Freibad,Am Freibad 5; Sa. 14 Uhr: Badfest mit Spielen im und am Wasser, Tanzdarbietung, Kinderdisco. Ab 20 Uhr Tanz mit Party4You. DOBITSCHEN:

Festplatz, Sa. 14.30 Uhr: Dorf- und Vereinsfest mit Spiel und Spaß für Kinder zum Familienfest, Livemusik mit „Rocktail“ und kulinarischen Highlights durch die Vereine. GERA:

Hofwiesenpark, Veolia-Bühne; 10-22 Uhr: Benefiz-Schlagerfestival zuguntsen der Geraer Tafel. Anschließend geht es auf der After-Show-Party mit Schlager live on Stage im Night Club Qui weiter. GÖHREN:

Feuerwehrgerätehaus,15 Uhr: Tag der offenen Tür mit Ausstellung von Feuerwehrtechnik, Vorstellung der Jugendfeuerwehr, Fahrten mit dem Feuerwehrauto, Hüpfburg, Büchsenspritzen und als besondere Überraschung für Kinder kommt eine Malschleuderei. GÖPFERSDORF:

Kulturgut Quellenhof Garbisdorf,Garbisdorf Nr. 6; Druckwerkstatt, 10-16 Uhr: Radierkurs „Experimentelle Grafik“ mit Sabine Müller, Informationen und Anmeldung unter Tel. 03447 579393 oder 0175 8854518. GÖSSNITZ:

AWO Haus der Begegnung,Goethestr. 2; 10.30 Uhr: Hoffest zum 100-jährigen Bestehen mit Podiumsdiskussion sowie 14 Uhr musikalische Umrahmung mit Claudia & Carmen. Es gibt Leckeres vom Grill und aus der Gulaschkanone. Um 20 Uhr startet dann die Aftershow-Party mit den Bands „Grennhill Disaster“ und „The Rest of us ist Dead“ im Jugendklub. KRASCHWITZ:

Fünfseithof neben der Kirche, 17 Uhr: Kraschwitz swingt 2019 mit Tanzshow von den Böttgers und den Road Runners, Tanzkurse für Swing und Lindy-Hop sowie Live-Musik von der Inkspot-Swing-Band. SCHMÖLLN:

Gemeindezentrum Schloßig; Sa. 11 Uhr: Dorf- und Kinderfest. PLAUEN:

Parktheater,Wolfsbergweg 2; 20 Uhr: The Firebirds. RONNEBURG:

Platz an der Bogenbinderhalle; 12.30 Uhr: Stadtfest. Beginn mit Festumzug. 15 Uhr startet das Bühnenprogramm mit tanzendem Nachwuchs der Kindereinrichtungen Regenbogenland und Luftikus, anschl. Auftritt des Helene-Fischer-Doubles Catharina. 20 Uhr be- ginnt die Partyzeit mit LTR. Ganztägig Kinderangebote mit Schaukel, Karussell, Segway-Parkour, Spielstationen. WALDENBURG:

Grünfelder Park,Grünfelder Str.; Freilichtbühne, Sa. 20 Uhr, So. 15 Uhr: Rapunzel, Theateraufführung. ZWICKAU:

Freilichtbühne, Parkstraße; 19 Uhr: Helge Schneider.

Sonntag

Im Residenzschloss wartet das Original-Zelt der Expedition nach Spitzbergen, die Herzog Ernst II. einst unternahm, auf die Besucher. Quelle: Mario Jahn

Gerade erst ist mit dem Lindenau-Museum das dritte von vier Häusern im Kreis in die Kooperationsausstellung „humboldt4“ gestartet. Nun bietet sich die Gelegenheit, gleich alle drei Ausstellungen zum Thema im Altenburger Schlosspark zu erkunden. Um 15 Uhr startet die Führung, die auch die Schauen im Mauritianum und im Residenzschloss einschließt, im Lindenau-Museum.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; 14 Uhr: Von der Sonnen- bis zur Räderuhr – eine Zeitreise durch die Uhrengeschichte, Themenführung mit Uhrmachermeister Dirk Sparborth. DOBITSCHEN:

Ev.-luth. Kirchgemeinde, 15 Uhr: Bläserkonzert zum 815. Kirchengeburtstag, anschl. Sommerfest im Pfarrhaus. FOCKENDORF:

Gaststätte „Am Stausee”,Stausee 1; 15-17 Uhr: Trebsener Blasmusikanten. LINDA:

Irrgarten der Sinne,Linda 33; 10-18 Uhr: FKK-Tag mit 60 Wissens- und Spielstationen. Der Zauberer Kalu hat sein Kommen zugesagt und wird die Gäste unbekleidet verzaubern. Am Ende des Irrgartens erwartet die Gäste ein neues Kneipptretbecken. LUCKA:

Bornaer Straße 16

, 13 Uhr: Radtour zum Trianon/Hafen/Lachen Zwenkau (48 km, flach). MEERANE:

Karl-Heinz-Freiberger-Sporthalle,Zum Erlengrund 7; 10 Uhr: Treff zur Wanderung mit der MBV-Wandergruppe nach Gößnitz und zurück (Verpflegung aus dem Rucksack). MEUSELWITZ:

Kohlebahn,Georgenstr. 46; Lokschuppen, 10-16 Uhr: Tag der offenen Tür anlässlich der Tage der Industriekultur mit Fahrzeug-, Foto- und Modellbahnausstellung. Vorführungen finden 11.30 und 14 Uhr statt; 11, 13.55 Uhr: Sonntagsfahrt ab Meuselwitz; 11.50 Uhr: Sonntagsfahrt ab Regis-Breitingen. ROCHLITZ:

Schloss,Sörnziger Weg 1; 12.30, 15 Uhr: „Drauf geschissen...“ – Erlebnisführung rund um das „Stille Örtchen“. SCHMÖLLN:

Gemeindezentrum Schloßig; So. 12 Uhr: Dorf- und Kinderfest. ZSCHORLAU:

Besucherbergwerk,Talstr. 1; 11 Uhr: Die Sage von Sankt Anna am Freudenstein, Theaterstück mit dem Marionettentheater Dombrowsky.

