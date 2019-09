Altenburger Land

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Osterländer Volkszeitung liefert den Überblick, was es im und um den Landkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Proppenvoll dürfte das Festzelt auch am Wochenende wieder zum Wintersdorfer Dorffest werden. Quelle: Mario Jahn

Seit inzwischen 30 Jahren beweisen die Wintersdorfer Jahr für Jahr, dass sie im Feiern ganz groß sind. Das soll auch am Wochenende wieder so sein, wenn das große Dorffest in die nächste Auflage geht. Und zum Jubiläum ist das Programm randvoll gepackt. Das erste Highlight wird gleich am Freitagabend gesetzt, wenn um 20 Uhr der Lampionumzug mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wintersdorf und der Schalmeienkapelle Großpösna am Kirchplatz startet. Wer lieber tanzen möchte, ist ab 22 Uhr auf dem Gelände richtig, wenn unter anderem Starfox und die Lokalmatadoren DIA Plattenpussys auflegen. Der Rest des Wochenendes lässt mit Musikumzug, Traktor- und Oldtimertreffen, einem Live-Gig vin „Jolly Jumper“ und zig Attraktionen ebenfalls keine Langeweile aufkommen.

Weitere Veranstaltungen am Freitag ALTENBURG:

Kinder- und Jugendtreff „Abstellgleis”,Otto-Dix-Str. 44; 15-19 Uhr: Buntes Sommerfest mit Kindersachenflohmarkt, Kinder verkaufen gut erhaltenes Spielzeug, Bücher, CDs, DVDs. Ab 17 Uhr sorgen „Die Maeckis“ mit Live-Musik für stimmungsvolle Unterhaltung. ALTENBURG:

Parkplatz/Bushaltestelle (ehem. Bäckerei),Zschernitzscher Str.; 10 Uhr: Rundgang durch das ehemalige HASAG-Gelände, mit Wolfgang Böhm vom Altenburger Geschichtsverein. ALTENBURG:

Festzelt Zschernitzsch, Fr. 18 Uhr: 16. Dorf- & Kirchweihfest, Eröffnung durch OB Neumann, anschl. Disco und Livemusik mit „ Thomas & Udo“. PONITZ:

Renaissanceschloss,Gößnitzer Str. 2B; Schlosspark, Fr. 19 Uhr: Lichterfest, Disco-Night.

Samstag

Musikfreunde mit einem Herz für den klassischen Prog-Rock der Siebzigerjahre sind am Samstag im Teehaus genau richtig. Dort gastiert die italienische Band Perfect Pair. Im Gepäck haben die Musiker so ziemlich alles, was zur Hochzeit der komplexen Gitarrenmusik Rang und Namen hatte: Angekündigt sind zahlreiche Coverversionen von Genre-Größen wie Yes, Pink Floyd, Jethro Tull oder King Crimson. Los geht es um 20.30 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Samstag ALTENBURG:

Capitol,Teichplan 16; 7 Uhr: „An die Nahtstelle“, Treff zur geführten Wanderung mit Wanderleiter Ulrich B.-Rothe (Infos unter Tel. 0179 1415588). ALTENBURG:

Christliches Spalatin-Gymnasium,Schulstr. 7; Sportplatz, 14 Uhr: Schulfest mit Bücher- und Töpferbasar, Bastel- und Infoangeboten, Pfadfinderaktion und Hüpfburg, offenes Volleyballturnier, Kuchen- und Salattheke. ALTENBURG:

Herzogliche Hofgärtnerei, Schlossberg 1A; 11-17 Uhr: Weinfest. Regionale Anbieter stellen ihre Produkte vor, eine Weinverkostung wird angeboten sowie Thüringer Buffet. ALTENBURG:

Känguru-Schule Ehrenberg,Schloßstr. 5; 14 Uhr: 20 Jahre Freie integrative Grundschule Känguru. Das Fest beginnt mit einer Feierstunde, anschl. buntes Festprogramm. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; Sa. 13 Uhr: 2. Altenburger MitMachMarkt – eine Aktion des Projektes Stadtmensch; Schlosshof/Garten hinter dem Prinzenpalais, 14-20 Uhr: „No Selection“-Messe für Junge Kunst, Künstler zeigen ihre jüngsten Werke aus Malerei, Grafik, Fotografie und Bildhauerei; Sa. 19 Uhr: Majestät brauchen Sonne, Porträt über Wilhelm II. in einem Film von Peter Schamoni. ALTENBURG:

Festzelt Zschernitzsch, 16. Dorf- & Kirchweihfest; Sa. 11 Uhr: Festgottesdienst und Jubelkonfirmation, anschl. Festprogramm, 14.30 Uhr Cocktail Band Altenburg, 16 Uhr Südseegeister, 18 Uhr Como Vento, 20 Uhr Tanz mit der Disco „DJ Sir Wieni“. GÖPFERSDORF:

Kulturgut Quellenhof Garbisdorf,Garbisdorf Nr. 6; 19.30 Uhr: Konzert mit Autoharpsinger Alexandre Zindel. GÖSSNITZ:

Stadthalle,Freiheitsplatz 5a; 16 Uhr: Familienkonzert der Musikschule des Landkreises Altenburger Land, u. a. mit dem musikalischen Märchen „ Peter und der Wolf“. LUCKA:

Schießsportanlage,An der Ramsdorfer Str. 2; 10 Uhr: Herkulespokalschießen. PONITZ:

Renaissanceschloss,Gößnitzer Str. 2B; Schlosspark; Sa. 16 Uhr: Familientag, 19 Uhr Rock-Ambulance, 22 Uhr LED-Ballons, 24 Uhr DJ Nexs. SCHMÖLLN:

Ev.-luth. Kirche Selka, 16 Uhr: Kultur-Festival-Eröffnung mit Bläser- und Orgelmusik mit dem Bläserchor Linda, Orgel: Annekatrin Thomas aus Vogelgesang. SCHMÖLLN:

Probst-Hof Kummer,Nitzschkaer Str. 7; 14-18 Uhr: Hoföffnung; 16 Uhr: Tiershow Berberaffen, Hunde und Pferd. VOLLMERSHAIN:

Ev.-luth. Kirche, 17 Uhr: Konzert mit dem Salonorchester Grazioso. WINTERSDORF:

Festplatz,Zirndorfer Str.; 30. Großes Wintersdorfer Dorffest mit Schaustellerbetrieb; Sa. 13 Uhr: 2. Wintersdorfer Traktoren- und Oldtimertreffen mit großem Musikumzug, Kinderprogramm und -zaubershow, Live-Musik.

Sonntag

Wer ausschlafen möchte, ist an diesem Sonntag schlecht beraten. Wie soll man denn sonst möglichst viele der Attraktionen zum Tag des offenen Denkmals mitnehmen? In der Skatstadt und dem gesamten Landkreis öffnen wieder zahlreiche Gebäude ihre Türen, erlauben Einblicke in Bauwerke, die sonst verschlossen bleiben. Spannende Erkenntnisse und der ein oder andere Aha-Effekt dürften garantiert sein. Daneben wird vielerorts ein reichhaltiges Kulturprogramm geboten. Los geht es vielerorts ab 10 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag ALTENBURG:

Ernestinum,Bei der Brüderkirche 6; 14 Uhr, Innenhof, 16 Uhr: Der Absprung, Open-Air-Hörspiel. ALTENBURG:

Kulturbund-Galerie, Brühl 2; 11 Uhr 143. Ausstellung: R. L. ... ich bin in Gedanken...„ zu Briefen aus dem Gefängnis, von Angelika Dietzel/Malerei, Ute Hartwig-Schulz/keramische Objekte, Petra Herrmann-Hensel/Malerei und Objekte, Vernissage mit Lesung aus den sehr persönlichen Briefen sowie Besichtigung des Hauses. ALTENBURG:

Music Hall,Johannisgraben 4; 10 Uhr: Idee – Messe für Kreativität, Kultur und Wirtschaft – Kreativmarkt zum Tag des offenen Denkmals. ALTENBURG:

Residenzschloss,Schloss 2-4; So. 11-17 Uhr: „No Selection“-Messe für Junge Kunst, Künstler zeigen ihre jüngsten Werke aus Malerei, Grafik, Fotografie und Bildhauerei; So. 16 Uhr Verkündung der Preisträger/Gartencafé geöffnet; So. 14 Uhr: Kuratorenführung durch die Ausstellung „Stadt. Mensch. Geschichten. Altenburger Fotoatelier Arno Kersten 1867 – 1938“. ALTENBURG:

Schlosspark, 15 Uhr: Humboldt4: Mit Humboldt die Museen im Altenburger Schlosspark erkunden, Führung mit den drei Kuratoren Sabine Hofmann, Mike Jessat und Christian Landrock durch die Ausstellungen im Lindenau-Museum, Naturkundemuseum Mauiritianum und Residenzschloss (Start: Lindenau-Museum). ALTENBURG:

Teehaus,Marstallstr. 14; 13 und 14 Uhr Aufführung des musikalischen Märchens „ Peter und der Wolf“ mit dem JugendSinfonieOrchester der Musikschule. FLEMMINGEN:

Ev.-luth. Kirchgemeinde, 9-15 Uhr: Gospelworkshop, Anmeldung unter martina.wolfram.mw@gmail.com; 16 Uhr: Konzert mit „Colours of Soul“ und Manuel Schmidt. FOCKENDORF:

Gaststätte „Am Stausee”,Stausee 1; 15-17 Uhr: Blasorchester Flöha. GÖPFERSDORF:

Kulturgut Quellenhof Garbisdorf,Garbisdorf Nr. 6; 10-17 Uhr: Tag des offenen Denkmals mit Einweihung des neuen Bauernmuseums. LUCKA:

Bornaer Straße 16; 13 Uhr: Radtour zum Stausee Fockendorf (34 km, flach). LUCKA:

Heimatmuseum,Altenburger Str. 50; 9-15 Uhr (Vernissage): Vom Hirtenhaus zum Heimatmuseum – 20 Jahre Heimatverein Lucka. LUMPZIG:

Bockwindmühle,Dobraer Weg 3; 10 Uhr: Besichtigungen zum Tag des offenen Denkmals. PONITZ:

Renaissanceschloss,Gößnitzer Str. 2B; Schlosspark; So. 10 Uhr: Familientag, 14 Uhr Live-Musik. WINTERSDORF:

Festplatz,Zirndorfer Str.; 30. Großes Wintersdorfer Dorffest mit Schaustellerbetrieb; So. 10.30 Uhr: Festgottesdienst, anschl. Kinderfest und buntes Programm.

