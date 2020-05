„Das ist schlimm!“ – wieder Müllberge in Altenburg

Altenburg

Zum wiederholten Mal vermüllen die Altenburger Stadtteile Nord und Südost. Obwohl das für die Beseitigung illegal entsorgten Mülls zuständige Landratsamt im Februar angekündigt hatte, das Problem anzugehen, verschandeln nun erneut Müllberge seit Wochen einige Straßen der Skatstadt. Schwerpunkte sind hierbei die Platanenstraße/Ecke Birkenstraße und die Eschenstraße in Südost sowie einmal mehr die Otto-Dix- und die Albert-Levy-Straße in Nord.

Ärger, Ekel, Ignoranz

Ein Hotspot für illegale Müllablagerungen ist auch dieser Platz in der Altenburger Otto-Dix-Straße. Quelle: Thomas Haegeler

„Mitte/Ende April fing es klein an, aber schnell wurde es immer größer“, sagte eine Bewohnerin der Platanenstraße und wandte sich an die OVZ, weil nichts passierte. „Bis jetzt wurde nichts weggeräumt.“ Ein Passant, der regelmäßig den Fußgängerüberweg zur Birkenstraße nutzt, an dem sich der Berg aus Müllsäcken, zerlegten Fernsehern, kaputten Sitzmöbeln und weiterem Unrat befindet, ergänzt: „Schlimm ist das! Hier ist schon seit drei bis vier Wochen nichts mehr abgeholt worden.“ Aber auch sonst sei es so, dass bereits kurz nach einer Entsorgung neuer Müll abgeladen werde.

Auch in der Altenburger Eschenstraße findet sich seit Längerem illegal abgelagerter Müll. Quelle: Thomas Haegeler

Diese Schilderungen stützt gut ein weiteres Dutzend Anwohner, die sich angesichts des Anblicks täglich ärgern bis ekeln. Manche Passanten scheinen die illegale Müllhalde aber auch gar nicht (mehr) wahrzunehmen. Wer den Müll dort hinbringt, ist jedoch unklar. Jemanden gesehen hat jedenfalls niemand.

Auch die Bewohner der nahen Eschenstraße haben sich schon an den Anblick eines Müllhaufens vor dem Haus Nummer 48 gewöhnt. Beobachtungen zu mutmaßlichen Tätern gibt es aber hier genauso wenig wie in der Pappelstraße, wo noch ein kleinerer Haufen liegt, und in Nord. Dort haben sich drei Stellen in der Levy-Straße und einer in der Dix-Straße zu Schwerpunkten illegaler Müllablagerungen entwickelt.

Landratsamt bekommt Problem nicht in den Griff

In der Albert-Levy-Straße bekommt die Verwaltung das Problem nicht in den Griff. Quelle: Thomas Haegeler

Diese Schwerpunkte kennt das Landratsamt, bekommt sie aber seit Jahren nicht in den Griff. Mehr noch: Die Kreisverwaltung bestritt sogar Anfang des Jahres ihre Zuständigkeit für den illegal entsorgten Müll in Altenburg und bekam deswegen einen Ordnungsgong des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Erst danach kündigte Landrat Uwe Melzer (CDU) in einer Pressekonferenz an, dem Problem mit der Verhängung von Bußgeldern bis 1000 Euro zu Leibe rücken zu wollen. Auch wenn „wir einen sauberen Landkreis haben“, so Melzer damals, „sind die Leute zurecht verärgert“.

Der Müllberg in der Platanenstraße sieht verheerend aus. Quelle: Thomas Haegeler

Die Chefin der Kreisabfallwirtschaft, Andrea Gerth, hingegen hatte zuvor mit Vize-Landrat Carsten Helbig ( SPD) die Bewohner der Skatstadt für die ausufernden Müllberge verantwortlich gemacht. „Die Verantwortung für das Aussehen des Wohngebietes tragen ganz allein die Bewohner selbst“, erklärten sie unisono. Das wiederum bringt viele Altenburger auf die Palme. Denn sie halten sich mehrheitlich an die Regeln.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz