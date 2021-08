Das ist sie: Die Küche des Altenburger Landes

Altenburg

Kaum etwas lässt sich mehr mit Heimat verbinden als die typische Gerichte, die manche schon seit ihrer Kindheit kennen. Sind es die Spätzle bei den Schwaben, die Currywurst im Ruhrpott, das Matjesbrötchen von der See – traditionelle Küche gibt es überall. Im Altenburger Land ist das auch mehr als der deutschlandweit bekannte Ziegenkäse, der Senf oder das Bier, sondern noch zahlreiche andere Mahlzeiten, die mit ihren Rezepten schon viele Jahre bestehen. Das reicht von herzhaft bis süß. Der Beweis: In Altenburg steht Thüringens ältestes Kaffeehaus, die Konditorei und Kaffeehaus Volkstädt, während in Schmölln der „Originale Schmöllner Mutzbraten“ sogar patentiert ist. Während sich manches auf vielen Karten der hiesigen Gastronomie findet, bleibt einiges ein seltener Gast, wie beispielsweise die Altenburger Bierkutscherplatte oder der Huckelkuchen. Der ist, wie der Name schon sagt, in der Oberfläche uneben. Zum Probieren gibt es den unter anderem bei der Bäckerei Strobel in Altenburg.

Gerichte im Altenburger Land: Deftig!

Silvia Meyer vom Altenburger Gasthaus Gesecus weiß genau, was Tradition bedeutet. Seit 1902 existiert die Gaststätte in Altenburg und seitdem ist sie im Familienbesitz. Meyer steht selber in der Küche und versteht sich auf den Geschmack des Altenburger Lands. Wie steht es da um die Thüringer Klöße? „Für die sind wir hier eher Randgebiet“, so Meyer. „Das ist also etwas nicht ganz so Typisches“. Auf dem Teller und der Karte von ihr landen die Klöße, bestehend aus Kartoffelmasse, allerdings schon. Und generell gilt: „Die Gerichte hier sind eher deftig, das muss man schon mögen“, so Meyer und verweist damit auch auf ein gutes Beispiel: Den Altenburger Topfbraten, ein altes Gericht, klassischerweise bestehend aus Schweineinnereien.

Auch Käse kommt aus der Region

Für Vegetarier und Veganer bietet die osterländische Küche also kaum große Highlights. Aber es gibt sie: Seit 1897 sorgt beispielsweise die Käserei Altenburger Land in Schmölln für Käse. Ihren Ziegenkäse bekommt man, neben dem Werksverkauf und in Supermärkten, unter anderem auf den Wochenmärkten in Altenburg, Schmölln, Meuselwitz und Leipzig – für Vegetarier mit Heimatgelüsten zumindest eine kleine Alternative. Ebenfalls käsig, aber für Mutige: Der Würchwitzer Milbenkäse aus der direkten Nachbarschaft des Landkreises. Übrigens: Die lokale Küche ist so fleischlastig, weil die Region fruchtbar ist und die Bewohner der Region gut lebten.

Den Milbenkäse aus der Region sollte man probieren. Das kostet aber Überwindung. Quelle: Mario Jahn

Mutzbraten ein Muss in Schmölln

Ein klassisches Fleischgericht davon ist der originale Schmöllner Mutzbraten. Die Grillspezialität steht, neben den Knöpfen, für die Stadt Schmölln. Bereits in vierter Generation, und damit ein Kenner der Küche und des Bratens, ist André Schakaleski aus Schmölln, der unter anderem mit seiner mobilen Mutzbraterei für dessen Bekanntheit sorgt. Wenn nicht Corona wäre, sagt er. Das Gericht besteht aus Schweinefleisch, erklärt er. „Früher hat man mehr Teile verarbeitet, heute nimmt man gerne den Nacken oder die Schulter“, so der Kenner. Dieses „Früher“, das ist übrigens schon über 1000 Jahre her, da wurde der Mutzbraten in Verbindung zu Schmölln zum ersten Mal schriftlich erwähnt, erzählt André Schakaleski. Damit der Schmöllner Mutzbraten auch immer ein Schmöllner Mutzbraten bleibt, ist das Braten sogar – klassisch über Birkenholz mit Pfeffer, Salz und Majoran zubereitet – patentiert.

Der Schmöllner Mutzbraten ist ein kulinarisches Aushängeschild des Landkreises. Quelle: Andre Schakaleski

Vor Jahren habe es mal in einer Stadt im Westen den Ansatz gegeben, sich das Gericht patentieren zu lassen, erzählt Schakaleski. Der Start für ihn: Er gründete 2000 den „Original Schmöllner Mutzbratenschutzverband“, der den verbindlichen Leitsatz zur Herstellung ausarbeitete und damit den Schmöllner Braten patentieren lassen konnte. Damit blieb das Original in der Region und steht auf den Speisekarten vieler Gasthöfe, Hotels und Fleischereien. „Und den gibts dann beispielsweise mit dem Schmöllner Gewürz oder unserem Familiengewürz“, so Schakaleski.

Am besten schmeckt ein Mutzbraten übrigens mit Brot, heißem Sauerkraut und noch einer Spezialität der Region: Dem Altenburger Senf, so stehts im Leitsatz. Und natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken als Milbenkäse, Mutzbraten und Co. – ein genauer Blick auf die Speisekarten der Region lohnt sich wohl immer.

