Das ist zum Martinstag im Altenburger Land los

Altenburg/Nöbdenitz

Der 11. November ist nicht nur der Startschuss für den Karneval. Es ist auch der Tag, der an die Taten des römischen Offiziers Martin von Tours erinnert – der Martinstag. Während eines Feldzuges in eisiger Winterkälte soll er seinen Mantel mit einem hungernden und frierenden Bettler geteilt haben. Nachdem Martin den Soldatenberuf aufgegeben hatte, wurde Priester und schließlich sogar zum Bischof geweiht.

Evangelische und katholische Kirchgemeinde laden ein

Um diesen Tag zu feiern, laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Altenburg am Donnerstag, dem 11. November, um 17 Uhr zum ökumenischen Martinsfest mit Lampionumzug ein. „In der Brüderkirche beginnen wir mit dem Martinsspiel und Martinsliedern“, so Jugendwartin Susann Borowansky. „Von dort aus zieht der Lampionzug, angeführt von Martin, der voran reitet, durch die Stadt zur katholischen Kirche.“ Dort werden die Kinder und Erwachsenen bereits vom Posaunenchor erwartet und die berühmten Martinshörnchen werden miteinander geteilt. Aufgrund der momentanen coronabedingten Entwicklungen kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Lampionumzug bis zur Kirchgemeinde Zschernitzsch

Ein weiterer Lampionumzug am 11.11. startet an der Johanniter- Kita „Am Spielplatz“. „Wir laufen 16.30 Uhr von der Kindertagesstätte aus los“, so Janek Rochner-Günther, Leiter des Kinder- und Jugendhauses in Altenburg Nord. „Von dort an geht es bis zur Kirchgemeinde Zschernitzsch, begleitet von den Klängen von Como Vento.“ Am Ziel angekommen gibt es gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer mit Rostern und Martinshörnchen, Pfarrer Philipp Kalder wird eine kurze Andacht halten. „All das findet natürlich mit ausreichend Abstand und unter Berücksichtigung der geltenden Coronamaßnahmen statt.“

Martinsfest am 13. November in Nöbdenitz

Auch in Nöbdenitz wird von der Kirchengemeinde und Kindertagesstätte ein Martinsfest organisiert. Dieses findet am 13. November um 17 Uhr im Pfarrhof statt. Begonnen wird mit einer Andacht. Die Frauen der Kirchengemeinde backen die traditionellen Martinshörnchen. Es folgt ein Lampionumzug durch den Ort, begleitet durch die Spielleute-Union „Frisch voran“ Schmölln/Gößnitz und die Freiwillige Feuerwehr Untschen. Schließlich wird im Pfarrhof das Martinsfeuer entzündet.

Von Mary Anne Härtling