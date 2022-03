Das könnte der Grund für die Schließung des Schmöllner Impfzentrums sein

Schmölln

Warum muss das Impfzentrum in Schmölln schließen? Diese Frage stellt sich, seitdem die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen und das Gesundheitsministerium verkündeten, die Stelle im Juni aufzugeben (LVZ berichtete). Eine Begründung dafür gab es nicht, und selbst die Mitarbeiter erfuhren davon erst aus der Zeitung.

Nun könnte sich ein möglicher Grund ergeben. Die verabreichten Injektionen gehen rapide zurück. Wurden davon im Januar noch rund 4000 erteilt, gab es im Februar nur noch etwa 1300. Rechnet man jene 380 hoch, die bis zum 11. März verabreicht wurden, sinkt die Zahl in diesem Monat auf knapp 1100.

Novavax floppte

Auch der erhoffte Boom durch den neuen Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax blieb aus. Das proteinbasierte Mittel floppte – allerdings nicht nur in Schmölln. Verabreicht wurde es bislang an drei Tagen (Stand 11. März), und dabei nur 74-mal. Geplant ist, dass das Novavax-Präparat ausschließlich an Samstagen verimpft wird. Eine offizielle Erklärung dafür gibt es nicht und auch nicht dafür, warum an Samstagen nicht auch andere Stoffe ausgereicht werden.

Im Moment ist das Impfzentrum von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Buchungen sorgen aber dafür, dass nur in etwa von 12.30 bis 16.30 Uhr geimpft wird, bei einer Mittagspause von 13.30 bis 14.30 Uhr, also effektiv drei Stunden täglich. Der Zwei-Schicht-Betrieb im Januar gehört damit der Vergangenheit an.

Sojka von Schließung überrascht

Die Schließung der Impfstelle im Juni ist bei Michaele Sojka (Linke) auf Unverständnis gestoßen. Die Ex-Landrätin hatte am 3. Januar einen der Manager-Posten auf Honorar-Basis übernommen und damit geholfen, eine personelle Notlage zu lösen und sogar verhindert, dass die Stelle geschlossen werden muss. Das Aus im Juni bezeichnete sie als bedauerlich.

„Ich hätte nie gedacht, dass Schmölln als erstes schließen muss“, sagte sie der LVZ. Vor allem, weil die Stelle in der Bevölkerung einen sehr guten Ruf habe und die Fahrt nach Gera vor allem für ältere Menschen nur schwer zu bewältigen ist. Sie habe auf eine andere Lösung gehofft, zum Beispiel ein Zusammenschluss mit der Greizer Stelle, wobei eines der beiden Zentren tageweise öffnet und sich mit der anderen Stelle abwechselt.

Werden Pläne noch geändert?

Sojka hofft noch, dass die KV die Pläne überdenkt, zumal ja nun auch bis zu 800 Geflüchtete aus der Ukraine im Altenburger Land erwartet würden, die entweder gar nicht geimpft sind oder nur mit Sputnik. Außerdem bedeute die Verlagerung der Impfungen in Arztpraxen für diese einen erheblichen bürokratischen Aufwand, den sich viele nicht antun wollten.

Neben Schmölln sollen elf weitere Stellen im Juni geschlossen werden. Gründe dafür seien eine Schwerpunktverlagerung hin zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und die geringen Auslastungen der Zentren, „die auf fünf Prozent und weniger gesunken sind“, teilte eine KV-Sprecherin der LVZ nun auch Nachfrage mit.

Die Impfstelle, gelegen im Erdgeschoss des Schmöllner Krankenhauses, war im Januar 2021 eröffnet worden. Dort Termine zu bekommen, erwies sich in den ersten Wochen als Glücksfall. Erst im August trat erstmals eine gewisse Müdigkeit ein. Ab dann gab es tageweise auch Impf-Angebote ohne Termin.

Von Jens Rosenkranz