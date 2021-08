Das passiert im Casino am Altenburger Roßplan

Altenburg

Einen langen Dornröschenschlaf hat das traditionsreiche Casino am Roßplan hinter seiner Efeuhecke verbracht. Aber damit ist seit Mai Schluss, denn der gemeinnützige Verein „Wo lang“, in dem sich die Mitglieder der „Wo lang“-GmbH engagieren, packt nun an – nach dem Wächterhaus-Prinzip.

„Wir haben schon länger nach einem Ort gesucht, an dem kreative Gruppen zeitweise arbeiten können, und sind auf das Casino gestoßen“, erzählt „Wo lang“-Mitglied Kilian West. „Wir konnten schließlich den Besitzer ausfindig machen, haben mit ihm gesprochen, und er war sehr offen für die Idee.“ Auch die Hausverwalterin war begeistert – und statt nur ein einmaliges Projekt hier stattfinden zu lassen, wie ursprünglich geplant, konnten sich die „Wo lang“s mit Verwaltung und Eigentümer darauf einigen, das alte Haus mindestens für die nächsten drei Jahre so zu nutzen und zu bearbeiten, dass die Substanz nicht weiter verfällt.

Das Erdgeschoss wirkt schon fast wohnlich, mit altmodischen Möbeln und einer Kaffeemaschine. Für Anton und Kilian fängt das Projekt aber gerade erst an. Quelle: Andy Drabek

Treffpunkt der Elite Altenburgs

Anton Eßwein hat sich mit der Geschichte des Hauses auseinandergesetzt. „Ursprünglich gehörte es der Altenburger Kasinogesellschaft und war ein Ort der Begegnung, ein Ort, an dem sich die Elite Altenburgs traf, um Impulse für die Stadtentwicklung zu setzen. Aber natürlich wurde auch Karten gespielt.“ Im Dritten Reich sei die Gesellschaft aufgelöst worden, und nach der Wende saß im oberen Stockwerk die Konsumverwaltung, während im unteren Stockwerk eine Gaststätte mit Biergarten betrieben wurde. Im Dezember 2017 ging dann schließlich eine Ära zu Ende – schloss das Casino.

Kilian West (l.) und Anton Eßwein (r.) wollen wieder Leben ins verlassene Casino bringen. Quelle: Andy Drabek

„Das muss etwas Besonders gewesen sein“, sagt er. Und tatsächlich, wenn man die Eingangshalle mit der imposanten Treppe betritt, liegt etwas Ehrwürdiges, Mysteriöses in der Luft. Anton und Kilian wenden sich nach links, betreten die ehemaligen Räumlichkeiten der Gaststätte. Helles Holz dominiert – die Wandverkleidungen, die Decken, den Boden. Altmodische, zusammengewürfelte Möbel stehen vor der modernen Kaffeemaschine, aus der Kilian einen gesegelten Kaffee mit Hafermilch herauslässt.

Der Treppenaufgang in der Eingangshalle strahlt etwas Ehrwürdiges aus. Quelle: Andy Drabek

„Es soll ein Projekt bleiben, das Spaß macht“

Mit der Kaffeetasse in der Hand erzählt er anschließend, dass Wasser und Strom schon größtenteils wieder funktionierten, aber mit der Heizung müssten sie sich noch auseinandersetzen. Die fünf jungen Unternehmer der „Wo lang“-GmbH kümmern sich für den Verein mithilfe von Fördermitteln in ihrer freien Zeit um das Casino, je nachdem wie viel Luft gerade ist. „Das soll ein Projekt bleiben, das Spaß macht und keinen Stress“, sagt Kilian bestimmt.

An der Gestaltung des Hauses können alle teilhaben

Als sie im Mai die ersten Arbeiten im Casino anfingen, ging es zuerst vor allem darum, zu putzen, Gerümpel zu entsorgen und das freizulegen, was da ist. Jetzt steht die Infrastruktur im Vordergrund: Wasser, Strom, Heizung. „So langsam wissen wir, welche Sicherung wofür zuständig ist“, sagt Anton. „Aber es ist noch nicht idiotensicher, vor allem der obere Bereich.“

Das Geländer, das zum ersten Stock führt, braucht noch ein ganzes Stück Arbeit. Quelle: Andy Drabek

Trotzdem haben schon die ersten Projekte im alten Casino einen neuen temporären Schaffensraum gefunden. Das Projekt „Altenburg am Meer“ nutzte die unteren Räume für die Essenszubereitung und gemeinsame Mittagessen, eine Theatergruppe hat sich für ein paar Tage für ihre Proben eingefunden. „Für Künstler ist es ja gerade interessant, Teil eines Projektes zu sein“, sagt Kilian. „Und die Gruppen sollen auch an der Gestaltung des Hauses teilhaben.“

Irgendwann soll im Ballsaal wieder getanzt werden. Quelle: Andy Drabek

Material zum Träumen

Das Casino soll so wieder ein Ort der Begegnung sein, ein freier Ort für Altenburger, die sich ausprobieren wollen – oder bei der Ausgestaltung helfen wollen. Und bei einem Rundgang über den ersten Stock sagt Kilian mitten im großen Ballsaal: „Hier muss wieder getanzt werden. Das ist auf jeden Fall ein Fernziel.“ Denn ältere Altenburger erzählten ihm beim Vorbeigehen immer wieder, welch rauschende Partys sie früher dort erlebt hätten. Bis dahin muss noch viel passieren in dem teilweise sehr heruntergekommenen Gebäude – aber Material zum Träumen bietet das Casino jetzt schon.

Wer den Träumen auf die Sprünge helfen will, kann sich an altenburg@wolang.org wenden und seine Hilfe anbieten.

Von Katharina Stork