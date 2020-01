Das rät der Deutsche Meister im „Mensch ärgere dich nicht“ den Altenburgern

Altenburg

Das blaue Figürchen zieht drei Felder weiter und schubst die gelbe Figur wieder an den Start. Während die roten Figuren auch schon auf dem Spielfeld sind, müssen die grünen noch ausharren, bis eine Sechs gewürfelt wird. „Mensch ärgere dich nicht“ – der Name ist Programm bei dem beliebten Brettspiel. Ob sich Spieler aus dem Altenburger Land und Thüringen im Zaun halten können oder vor Wut schäumen, wird sich am Sonntag zeigen. Denn im Altenburger Schloss findet die 1. Thüringische Landesmeisterschaft statt. Haben Teilnehmer eine Strategie oder verlassen sie sich ganz auf ihr Würfelglück?

Gestern Verlierer, morgen Gewinner

Er hält einen Pokal in seinen Händen und wird durch Zufall, wie er es sagt, Deutscher Meister im Mensch ärgere dich nicht. Klaus Stadelmaier aus dem saarländischen Saarlouis gewann letztes Jahr die Meisterschaft. Es sei Würfelglück gewesen, da das Spiel darauf basiere. Ein Jahr zuvor wurde seine Freundin Deutsche Meisterin und er kämpfte um den letzten Platz – so schnell kann es gehen. Hat er einen Tipp an die Teilnehmer der Thüringischen Landesmeisterschaft? „Einfach Spaß haben“, sagt Stadelmaier lachend.

Klaus Stadelmaier mit seinem Pokal. Quelle: privat

Hauptsache aus dem Startfeld raus

Das braucht man Rebecca Klukas nicht zweimal sagen. Die 59-Jährige wird am Sonntag zusammen mit ihrer Enkeltochter Elena würfeln, was das Zeug hält. „Ich freue mich immer darüber, wenn meine Figuren aus dem Startfeld draußen sind“, sagt Klukas. Eine Strategie habe sie sich auch nicht ausgedacht, sie spielt einfach drauf los. „Bestimmt treffen wir auch den ein oder anderen“, sagt die 59-Jährige.

Als sie die Werbung für die Landesmeisterschaft auf Facebook sah, habe sie nicht lange nachgedacht. Ihre 8-jährige Enkelin freue sich darüber, dass sie etwas besonderes am Wochenende vorhaben. „Ich bin gespannt darauf, wie das Turnier funktioniert“, sagt Klukas. Bisher wisse sie nur, dass auf Zeit gespielt werde. Nach 25 Minuten ist eine Runde beendet. Wenn die Spieler dann noch nicht fertig sind, entscheiden die noch benötigten Felder über die Platzierung der Spieler.

Die Landesmeisterschaft am Sonntag ist eine Kooperation zwischen dem Schloss- und Kulturbetrieb, Schmidt Spiele GmbH und dem Altenburger Spieletag. Es sei eine Veranstaltungsserie, quasi als Nachfolger der Puzzlemeisterschaft. „Wir wollen die Entwicklung der Spiele im Gedächtnis halten“, erklärt Museumspädagogin Gabriele Heinicke.

Interessante Menschen und neue Freundschaften

„Man trifft auf solchen Veranstaltungen auf interessante Menschen und schließt sogar Freundschaften“, erzählt Stadelmaier. Er nimmt auch an der „Mensch ärgere dich nicht“-Weltmeisterschaft teil, die im Herbst dieses Jahres stattfinden soll. Das eine Mal habe er einen Häuptling aus einem afrikanischen Stamm, der aber in Deutschland lebt, getroffen. Sogar aus den USA reisten Teilnehmer an. „Einige haben eine Taktik, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll“, so der Deutsche Meister. Eigentlich werde es nicht ernst genommen. „Vor allem war die Deutsche Meisterschaft in Wiesloch eine Mords-Gaudi“, erzählt er.

Spielen heißt auch lernen

Klukas lässt sich häufiger bei Spieleturnieren sehen. Bei dem Spieletag in Altenburg oder in der Gemeinde der Baptistenkirche hat sie schon mitgemacht. Außerdem spiele die Altenburgerin gerne Skipbo, Dixit und auch Phase 10. Hauptsache, das Spiel gehe direkt los, denn lange Strategiespiele möge die 59-Jährige nicht gerne. „Bei Mensch ärgere dich nicht lernt man was. Das Spiel hält schon seit Generationen“, sagt sie. Man lernt Ruhe zu bewahren, wenn etwas schief läuft, und geduldig zu sein. „Hauptsache, man ärgert sich wirklich nicht und sieht es locker“, sagt Stadelmaier. Wer das bessere Würfelglück hat, gewinnt.

Das Turnier beginnt am Sonntag um 15 Uhr im Bachsaal des Schlosses. Einlass ist ab 14 Uhr. Bis 17 Uhr soll der 1. Thüringische Landesmeister gekürt sein. Diesem winkt als Gewinn ein Spielepaket aus dem Hause Schmidt Spiele, teilt der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg mit.

Von Nicole Grziwa