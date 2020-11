Das sagen Altenburgs Stadträte zum Aus des Wohnparks Lindenau

Altenburg

Der Altenburger Stadtrat hat das von der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) beschlossene Aus für den Wohnpark Lindenau (die OVZ berichtete) überwiegend positiv aufgenommen. Selbst einstige Befürworter des Projekts halten die Beerdigung des 25 Millionen Euro teuren Vorhabens für richtig. Kritik gibt es nur an der Vernichtung von zwei Millionen Euro, die für Planung, Roden der fast 1,7 Hektar großen Fläche hinter Kaufland in Südost und Ausgleichsmaßnahmen in Nord investiert wurden.

Pro Altenburg : Warum ist Geld nicht ins Stadtsäckel geflossen?

Das Aus für den hinter Kaufland in Südost geplanten Wohnpark sehen die Stadträte überwiegend positiv. Quelle: Mario Jahn

„Wir sind prinzipiell glücklich mit der Entscheidung und sicher, dass es nie etwas wird“, erklärte Pro-Altenburg-Fraktionschef Peter Müller, erbittertster Gegner des „Millionengrabs“. Denn in fünf Jahren bräuchte man eine neue Planung dafür. „Es wird keinen Investor geben, der die aktuellen Pläne umsetzt, und die SWG kann sich das nicht leisten.“

Getrübt wird die Freude der Bürgerbewegung freilich durch die versenkten Millionen. „Wenn die SWG so viel Geld übrig hat, frage ich mich, warum sie die zwei Millionen Euro nicht an die Stadt abgeführt hat“, sagte Müller. „Was könnte Altenburg damit alles machen?“ Dennoch überwiege die Freude: „Wir sind froh, dass die SWG wieder zu ihrem Kerngeschäft, der Sanierung von Altbaubestand und als Motor für die Innenstadtentwicklung, zurückkehren kann.“

Stadtforum: SWG hat zu lange an Projekt festgehalten

Stadtforum und Pro Altenburg standen den Neubau-Plänen von Anfang an kritisch gegenüber. Quelle: SWG

Das sieht das Stadtforum, neben Pro Altenburg aus finanzieller und städtebaulicher Sicht härtester Gegner des Wohnparks, ähnlich. „Die Sektkorken haben nicht geknallt“, erklärte Fraktionsvorsitzender Johannes Schaefer. „Einerseits sind wir froh, dass das sehr fragliche Projekt gestorben ist, andererseits sind wir nicht glücklich, was an Mitteln für die Planung versenkt wurde.“ Damit hätte man andere Sachen finanzieren können. „Die SWG hat zu lange an dem Vorhaben festgehalten.“ Mit der Kostenexplosion auf 32 Millionen Euro 2019 hätte es beerdigt werden müssen.

Er glaube auch nicht, dass der Wohnpark später gebaut werde, so Schaefer. Man brauche zwar modernen Wohnraum, könne den Bedarf nun aber durch Vorhaben in der Innenstadt decken. Als Beispiel nannte er die Kessel- und Hillgasse. „Mit dem Wohnpark hätte das nicht stattfinden können, weil die SWG dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Es ist eine gute Entscheidung für die Gesellschaft und die Stadt.“

CDU will Eigenheim-Standort auf Fläche prüfen

Auf dem Grundstück zwischen Südstraße und Kaufland (weiß) will die CDU-Fraktion nach dem Wohnpark-Aus nun den Bau von Eigenheimen prüfen lassen. Quelle: Thomas Haegeler

Auch die CDU, einst mehrheitlich glühende Verfechterin des Projekts, räumte ein, dass es keine Alternative gegeben hat. „Wenn die Kosten in unverantwortliche Höhen gehen, ist der einzig richtige Weg die Reißleine zu ziehen“, sagte Fraktionschefin Sandra Kretschmann. Sonst hätte man Abstriche machen müssen und es wäre ein anderes Projekt geworden. Man habe aber die ursprünglichen Pläne mitgetragen, weil sie Menschen dazu animiert hätten, „nach Altenburg zu ziehen“ und sie die Gegend städtebaulich vorangebracht hätten.

Kretschmann sieht die zwei Millionen aber nicht ganz in den Sand gesetzt, weil dadurch „die Initialzündung für das Vorhaben Südstraße“ geschaffen wurde. Nun sehe ihre Fraktion „Chancen zur Umsetzung eines anderen Projektes“ – vornehmlich in der Altstadt. Wegen der Nachfrage nach Eigenheimen wolle man dies für die Wohnpark-Fläche prüfen, so Kretschmann.

Linke gewinnen Wohnpark-Aus auch Positives ab

In die einstige Gagfah-Siedlung ist Bewegung gekommen, ein Leipziger Bauträger will die maroden Häuser eines Großteils der Südstraße sanieren. Quelle: Mario Jahn

Auch die Linken „akzeptieren vollumfänglich“ die Entscheidung wegen des zu hohen finanziellen Risikos, so Fraktionschefin Kati Klaubert. „Der negativste Punkt sind die verbrannten zwei Millionen Euro, aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“ Ansonsten könne man dem auch Positives abgewinnen: Neben dem Baurecht auf der Wohnpark-Fläche sei das vor allem die Entwicklung in der benachbarten Südstraße und darüber hinaus die neu gewonnene Freiheit der SWG, Prioritäten wieder anders setzen zu können – „ob in der Altstadt oder bei der Lückenbebauung“.

SPD warnt vor Illusion für andere Projekte

Diese Fläche steht nun wieder zur Verfügung. Quelle: Mario Jahn

Dem schließt sich SPD-Fraktionschef Nikolaus Dorsch, einst Wohnpark-Befürworter, an: „Die Entscheidung halte ich für zeitgemäß und ökonomisch sinnvoll.“ Denn die Voraussetzungen zum Planungsbeginn vor fünf, sechs Jahren seien andere gewesen. „Nun gewinnt die SWG stadtplanerische Bewegungsräume.“ Man dürfe aber nicht der Illusion erliegen, dass jetzt 20 Millionen Euro frei seien. „Die zum Großteil verlorenen zwei Millionen Euro tun weh. Die SWG muss sich nun im Wettbewerb mit den anderen Altenburger Wohnungsgesellschaften umorientieren.“

Druck bei erneuter Laga-Bewerbung raus

Wegen des Zick-Zack-Kurses von Altenburgs Ex-OB Michael Wolf (links) und dem von der SPD getriebenen Bürgerbegehren war die Jury nicht von Altenburg als Schauplatz für die Landesgartenschau 2024 zu überzeugen. Quelle: Mario Jahn

Der Wohnpark wird in der Stadtratssitzung am heutigen Donnerstag aber nur noch am Rande eine Rolle spielen. Daneben stehen 25 Punkte auf der Tagesordnung, die von Bilanzen und Plänen kommunaler Firmen über Satzungsänderungen für Wasser und Abwasser bis hin zu Bebauungsplänen reichen. Aus dem spannendsten Punkt, der neuerlichen Bewerbung Altenburgs für die Landesgartenschau ( Laga), hat die SPD bereits den Druck rausgenommen und erklärt, man unterstütze das Vorhaben. Beim letzten Mal waren Sozialdemokraten treibende Kräfte des Bürgerbegehrens gegen die Laga.

