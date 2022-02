Das sagen die Eigentümer, wann das Hotel Altenburger Hof wieder eröffnet

Altenburg

Berufsoptimisten gibt es auch in Altenburg, selbstverständlich. Einer davon ist Tino Scharschmidt, der Wirtschaftsförderer im Altenburger Rathaus. Er gibt die Hoffnung nie auf. Nicht einmal bei Projekten, auf die keiner, oder sagen wir, kaum noch jemand einen Pfifferling setzt. Ein solches Vorhaben ist die Wiedereröffnung des 2015 geschlossenen Hotels Altenburger Hof. All die vielen Zusagen der Eigentümer, dieses wiederzueröffnen, lösten sich bislang in Luft auf. Zugesagte Förderanträge wurden nie gestellt, vom Wirtschaftsministerium erbetene Konzepte nie eingereicht. Als realistischer Zeitpunkt für den Baubeginn wurde zuletzt das Frühjahr 2018 angekündigt. An der knapp fünf Millionen Euro teuren Investition solle damals nicht mehr gerüttelt werden, sagte ein Sprecher der Eigentümerfamilie gegenüber der LVZ. „Jetzt gibt es kein Zurück mehr.“

„Der Wille ist da“

Mehr Zurück geht nicht. Für Tino Scharschmidt schon. Er hat Signale, dass an der Wiederbelebung der einstigen Nobelherberge intensiv gearbeitet werde. Der Wirtschaftsfachmann halte ständig Kontakt zu den Eigentümern in Stuttgart. Natürlich mussten auch diese seit Corona schwierige Zeit überstehen. „Aber der Wille ist da“, beteuert Scharschmidt gegenüber der LVZ. „Obwohl nach so langer Zeit ein anderer Eindruck entstehen könnte. Doch das täuscht.“ Denn eine Analyse belege, dass Altenburg dieses Hotel benötigt.

Schlechte Presse war nicht schön

Davon geht auch einer der Eigentümer aus, der erstmals seit 2015 mit der LVZ geredet und dabei auch seinen Namen preisgegeben hat. Diesen mag er freilich nicht in der Zeitung lesen. Nur so viel möchte er sagen: Er sei sehr zuversichtlich, dass die Sanierung startet. Für ihn sei eine Wiedereröffnung von größtem Interesse. Die Situation jetzt sei sicher nicht befriedigend. Dass über die vielen nicht eingehaltenen Versprechungen für eine baldige Sanierung in der Zeitung geschrieben wurde, sei nicht gut gewesen und habe ihm überhaupt nicht gefallen. Dass so viele Versprechungen tatsächlich auch nicht eingehalten wurden, möchte er aber nicht kommentieren. Zu einer ausführlichen Stellungnahme mit Details sei er bereit, wenn alles spruchreif ist. Wann, könne er nicht sagen. „Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.“ Details jetzt zu nennen, sei nicht förderlich. Altenburg habe großes Potenzial. „Die Zeichen stehen gut, eine schwierige Phase liegt hinter uns.“

Fünf Millionen Euro zugesagt

Die Eigentümer planten einst eine vollständige Sanierung und wollten dafür vier bis fünf Millionen Euro ausgeben. Die Zimmerzahl sollte von bislang 150 auf maximal 120 reduziert werden. Zu den Zweibettzimmern sollen einige Suiten hinzukommen. Auch der Restaurantbereich sollte völlig neu gestaltet werden.

Nicht nur Berufsoptimisten warten darauf auch die nächsten Jahre gerne weiter.

Hotel-Bedarfs-Analyse für Altenburger Land erklärt gravierende Folgen der Hotel-Schließung Von den 29 gewerblichen Beherbergungsbetrieben im Landkreis befinden sich neun Betriebe mit insgesamt 442 Schlafgelegenheiten in Altenburg. Im Analyse-Zeitraum 2014 bis 2019 reduzierte sich die Angebotskapazitäten um 33 Prozent – wegen der Schließung des Hotels Altenburger Hof. Damit ging nicht nur eine Reduktion des Bettenangebots einher, sondern auch ein deutlicher Rückgang der Auslastung auf dem gesamten Altenburger Beherbergungsmarkt. Umgekehrt folgt daraus, dass bei Etablierung eines passenden Angebotes die Nachfrage und die Bettenauslastung angekurbelt werden können. 2019 verzeichnete der Landkreis 48 856 Gästeankünfte. Im Durchschnitt verweilen die Gäste 2,1 Tage. Die Gästeankünfte sind im Betrachtungszeitraum von 2014 bis 2019 um rund 20 Prozent gesunken, die Übernachtungen sogar um 25 Prozent. Entsprechend dieser Entwicklung nahm auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ab und sank von 2,3 auf 2,1 Tage. Der drastische Nachfrageeinbruch wurde vorrangig durch die Schließung des Altenburger Hofs ausgelöst. Die durchschnittliche Betriebsgröße der neun Betriebe in der Stadt Altenburg reichen nicht aus, um alle Zielgruppen abzudecken. Dies hat zur Folge, dass Marketing und Vertriebsstrukturen eingeschränkt sind und bestimmte Zielgruppe nicht bedient werden können. Es ist davon auszugehen, dass durch die Etablierung passender Beherbergungsangebote die Nachfrage im Landkreis angekurbelt wird. Es ist festzustellen, dass das Altenburger Land bisher nicht ausreichend von dem Nachfragewachstum in Thüringen profitieren konnte, vielmehr sank sogar der Marktanteil der Übernachtungsgäste im Betrachtungszeitraum aufgrund der Schließung in Altenburg. Mit etwas mehr als 104 000 Übernachtungen liegt der Landkreis hinter den Werten von Vergleichsregionen. Die Nachfrage sank bezogen auf das gesamte Beherbergungsgewerbe deutlich unter den Ausgangswert von 2014. Die Nachfrage (minus 25 Prozent) sank stärker als das Angebot (minus 4) im Landkreis. Die Aufenthaltsdauer fällt im Vergleich zu den anderen Regionen gering aus. Diese könnte durch einen attraktiven Hotelbetrieb erhöht werden. Es besteht ein Bedarf an größeren und leistungsfähigen Betrieben, an Betrieben mit klarer Positionierung und Zielgruppenansprache, an Betrieben mit zusätzlichem Komplementärangebot, zum Beispiel Wellness, Freizeitbereich, Zusatzangebot für bestimmte Zielgruppen wie Fahrradfahrer und an Betrieben entweder im 2-Sterne-Superior oder 4-Sterne bis 4-Sterne-Superior-Segment. Quelle: dwif-Consulting GmbH München/Berlin

Von Jens Rosenkranz