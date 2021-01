Das sagen die Eltern im Altenburger Land zum verlängerten Homeschooling

Altenburger Land

„Ein Wort: Schwierig. Für alle Beteiligten: Schule, Kinder Eltern.“ Oder: „,Schwierig‘ reicht nicht mehr zur Beschreibung der aktuellen Lage.“ Oder: „Die Eltern wollen kein Hin und Her, sondern Planbarkeit.“ So fallen die Reaktionen aus, die Hannes Schulte vom Kreiselternbeirat Altenburger Land erhält, wenn er sich bei Eltern der verschiedensten Schulen erkundigt, wie sie mit der Homeschooling-Situation klarkommen. Mindestens bis zu den Winterferien sind die Schulen weiterhin geschlossen. „Viele Eltern sind verzweifelt“, sagt Schulte.

Problem: Wie geht es mit Notbetreuung weiter?

„Es herrscht außerdem eine große Verunsicherung, weil die Informationen erst nach und nach durchsickern. Und wenn es im Februar wieder anlaufen soll, dann fehlt das Personal, um die Schüler in kleinere Gruppen aufzuteilen.“ Dazu kommt die Verschiebung der Winterferien um zwei Wochen nach vorne – aber die sieht Hannes Schulte eher weiter unten auf der Problemliste: „Bei den vielen offenen Fragen, die zur Zeit anstehen, ist aus meiner Sicht eine Verschiebung der Winterferien das eher kleinere Problem. Viele Familien wissen beispielsweise nicht, wie es bereits Anfang der kommenden Woche mit der Notbetreuung weitergehen wird.“

Unabsehbare Auswirkungen für Abschlussschüler

Die Eltern, nicht nur im Altenburger Land, klagen über die Dreifachbelastung von Haushalt, Beruf und Homeschooling der Kinder. „Wären wir als Eltern alle so spitze im Lehrstoff-Erklären und -Vermitteln, dann gäbe es doch gar keinen Anlass, die Kids überhaupt in eine Schule zu Lehrern zu schicken“, heißt es da in einer der Eltern-Chat-Gruppen. Oder „Mein Sohn in der neunten Klasse macht zuhause schon lange nichts mehr.“ Da schließt sich bei vielen Eltern die Frage an, wie der im Homeschooling vermittelte Lernstoff hinterher bewertet werden soll. Und welche Auswirkungen hat die Situation für Schüler, die dem Schulabschluss entgegensehen?

Fehlende soziale Kontakte: „Wir ersetzen alle Spielkameraden“

Für die Eltern, deren Kinder an eine weiterführende Schule wechseln sollen, ist es belastend, dass die neue Schule nicht ausreichend kennengelernt werden kann. Hannes Schulte selbst sieht bei seiner Tochter, einer Drittklässlerin, sehr stark, wie sie unter der Einschränkung und dem Fehlen sozialer Kontakte leidet. „Das müssen wir als Eltern ausgleichen, wir ersetzen alle Spielkameraden.“ Er versuche zwar, viel über Videochats mit Freunden auszugleichen, aber dass dies den echten Kontakt nicht ersetzen kann, ist selbstredend.

Lehrerverbands-Vorsitzender kritisiert Ferien- und Ausnahmeregelungen als unausgegoren Zeitigere Ferien, verlängerte Schulschließungen: Der Thüringer Lehrerverband (tlv) hält diese Entscheidungen des Thüringer Kabinetts für unausgegoren. Diese Strategie verdeutliche zwar den Willen, der Pandemie etwas entgegenzusetzen, sei gleichzeitig aber auch viel Aktionismus, monierte der tlv-Landesvorsitzende Rolf Busch. „In der Kürze der Zeit wurde nun entschieden, die Ferien vorzuverlegen. Auf die wichtige Frage nach den Halbjahreszeugnissen geht der Beschluss nicht ein – wie man jedoch hört, sollen diese wie geplant am 5. Februar ausgegeben werden. Für die Schulen bedeutet das bei vorverlegten Ferien trotzdem eine Woche weniger Zeit, um alles vorzubereiten“, schildert Busch ein Dilemma. „Noten gibt es ohnehin zu wenige, außerdem sind Klassenkonferenzen anzuberaumen. Und bislang sind die Schulleitungen noch gar nicht offiziell darüber informiert worden, was ab Montag gelten soll.“ Darüber hinaus bedeute die Aussetzung der Schulpflicht für die zweite Februarwoche – um die Urlaubspläne der Eltern nicht zu durchkreuzen – mehr Stress für die Schulen. Eine weitere Baustelle sind laut Rolf Busch die neuen Bestimmungen zur Notfallbetreuung ab kommendem Montag. „Es soll dann Formulare für die Eltern geben, mit denen sie den Bedarf nachweisen müssen. Auch hierzu gibt es – Stand Mittwochmittag – noch keine offiziellen Informationen.“ Noch recht nebulös findet der Lehrerverbandschef auch den Beschluss des Thüringer Kabinetts, den Abschlussklassen trotz der Schulschließungen Fachunterricht, Klausuren und Prüfungsvorbereitungen direkt an den Schulen zu ermöglichen. „In welcher Form? In welchen Fächern? Hier bleiben weiterhin viele Fragen offen“, konstatiert Rolf Busch.

Von Katharina Stork