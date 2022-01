Altenburg

In dieser Woche will sich der Bundestag in einer ersten Orientierungsdebatte mit einer möglichen allgemeinen Impfpflicht auseinandersetzen. Diese soll vor allem das Gesundheitssystem schützen. Die branchenbezogene Impfpflicht für das Personal von Pflegeeinrichtungen wurde schon beschlossen und tritt Mitte März in Kraft. Direkt davon betroffen ist auch der größte Gesundheitsbetrieb im Landkreis, das Klinikum Altenburger Land.

Geschäftsführerin Dr. Gundula Werner, gleichzeitig Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen, hat eine differenzierte Meinung zur allgemeinen Impfpflicht: „Aus der Sicht der Krankenhäuser ist eine Pflicht dann sinnvoll, wenn damit die Überlastung des Gesundheitswesens abgewendet werden kann.“

Fokus auf verletzliche Bevölkerungsgruppen

Ein geeignetes Mittel sei die Impfung dann, wenn dadurch schwere und sehr schwere Erkrankungen in den meisten Fällen vermieden werden könnten, sagte Werner. Dabei solle der Fokus vor allem auf den verletzlichen Bevölkerungsgruppen liegen – dazu gehören Menschen mit Vorerkrankungen und Personen, die aufgrund ihres hohen Alters ein gesteigertes Risiko eines schweren Verlaufes haben.

Befürchtete Folge: Verstärkter Personalmangel

Die Impfpflicht für ganze Berufsgruppen sieht Werner dagegen als „das falsche Mittel, weil sie die Last der Pandemiebewältigung einmal mehr auf die Schultern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen lädt“. Der absehbare Personalmangel, beispielsweise in den Krankenhäusern, würde so nur noch verstärkt. Vor wenigen Tagen hatte sich Werner in ihrer Funktion als Chefin der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen, weil sie Personalausfälle fürchtet, die „auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten erheblichen Einfluss haben“. Demnach hätte die Impfpflicht in der Pflege-Branche die gegenteilige Wirkung des gewünschten Effekts, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

Von Katharina Stork