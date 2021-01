Das sagt eine Oberstufenschülerin im Altenburger Land zum Homeschooling

Kriebitzsch

„Das Abitur macht mir Sorgen. Ich habe Angst, dass wir nicht gut genug auf die Abschlussprüfungen vorbereitet werden, weil wir uns viel selbst erarbeiten müssen“, sagt Johanna Nickiewicz klar. Die 17-Jährige geht in die elfte Klasse des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums in Meuselwitz. Und alle Noten, die sie in diesem Schuljahr bekommt, werden in ihre Abiturnote hineinspielen.

Da baut es für sie ganz schön Druck auf, dass die Winterferien um zwei Wochen nach vorne verlagert werden, denn das könnte bedeuten, dass sie schon früher die beiden Klausuren schreiben muss, die ihr noch für das Halbjahreszeugnis fehlen: ausgerechnet Mathe und ihr Leistungskurs Chemie, nicht ihre Lieblingsfächer.

Der normale Schulalltag fehlt ihr

„Das einzig Positive daran ist, dass wir die Ferien im Lockdown verbringen und es nach den Ferien eventuell wieder langsam mit dem Präsenzunterricht losgehen kann“, sagt sie.

An das Homeschooling hat sie sich zwar schon gewöhnt, aber der normale Schulalltag fehlt Johanna trotzdem. Und das hat mehrere Gründe. Einer davon ist die Lernplattform, die Schulcloud Thüringen. „Der Andrang ist morgens meist so groß, dass die Seite gar nicht oder nur langsam lädt. Die Plattform braucht dringend mehr Kapazitäten“, klagt die Schülerin.

In den ersten beiden Stunden haben die Oberstufenschüler meist Videokonferenzen nach dem eigentlich Stundenplan. Der Lehrer geht den Stoff durch und anschließend bearbeiten die Schüler ihre Aufgaben in Stillarbeit. Verglichen wird ebenfalls per Video.

„Nur durch das Gespräch versteht man den Stoff richtig“

Vieles vom Lehrplan muss sich Johanna aber selbst erarbeiten, und das ist eine höhere Belastung. „Nur durch das Gespräch mit den Lehrern versteht man den Stoff richtig. Und so habe ich nicht das Gefühl, gut auf das Abitur vorbereitet zu werden, wenn ich mir den Stoff selbst aneignen muss.“ Je länger das Homeschooling geht, je länger sie zuhause sitzt, desto mehr verstärkt sich dieses Gefühl. Sich jeden Tag selbst zu motivieren und die Aufgaben alleine durchzuziehen, koste viel Kraft.

Manche Lehrer böten zwar Fragenklärung per Telefon an, aber auch das unterscheide sich von Lehrkraft zu Lehrkraft – genau wie die Fähigkeiten, den Stoff digital zu vermitteln.

„Natürlich kann ich auch per E-Mail fragen stellen, aber bis da eine Antwort kommt, kann es dauern. Die Lehrer haben selbst ja viel zu tun“, sagt Johanna.

Andere Fächer wie Sport fallen komplett weg

Ob der Arbeitsaufwand im Homeschooling tatsächlich höher geworden ist, kann sie nicht einschätzen. „Gerade in den Leistungskursen bekommen wir mehr Aufgaben. Aber andere Fächer wie Sport fallen komplett weg. Und Zuhause haben wir mehr Zeit für die verschiedenen Aufgaben“, wiegt die Schülerin ab.

Sie versucht, die normale schulische Routine aufrecht zu erhalten, damit sie sich nicht umstellen muss, wenn der Präsenzunterricht wieder losgeht. Da der Schulweg wegfällt, kann sie morgens aber etwas länger liegen bleiben. „Am Morgen bin ich oft richtig motiviert und ziehe durch. Aber manchmal sitze ich bis abends, weil es so viele Aufgaben sind, und dann brauche ich zwischendurch längere Pausen.“

„Der Zusammenhalt ist stärker geworden“

Am meisten fehlt ihr die soziale Interaktion mit ihren Freunden. Sie steht viel in Kontakt mit ihren Mitschülern: „Der Zusammenhalt ist mit dem Lockdown auf jeden Fall viel stärker geworden.“ Ihr fehlt sogar das Gefühl, in die Schule zu gehen. „Und der Sportunterricht. Alleine zuhause macht es einfach nicht so viel Spaß wie mit den Freunden.“

Studienfahrt nach Rom steht auf der Kippe

Ein wichtiges Ereignis in der Oberstufe hätte im März auf dem Programm gestanden: die Studienfahrt nach Rom. „Aber wie es momentan aussieht, wird die entweder ausfallen oder verschoben werden.“ Johannas Familie hat in weiser Voraussicht eine Versicherung abgeschlossen, damit sie das Geld zurückbekommen, falls die Fahrt wirklich ausfällt. „Es nervt, dass man nicht weiß, wie es weitergeht“, sagt Johanna. In ihrem Ton schwingt Enttäuschung mit. Und etwas Wut.

„Ich hoffe einfach, dass sich die Leute an die Regeln halten, damit wir die Pandemie möglichst schnell überwinden können. Damit es wieder normal wird.“

Von Katharina Stork