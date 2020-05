Das sind die Mannschaften des Jahres im Altenburger Land

Altenburg

Die Mannschaft ist die Königskategorie der Sportlerwahl. Dementsprechend dürfen sich die Handballerinnen des SV Aufbau Altenburg als Königinnen fühlen. Denn mit 1746 Stimmen sicherten sie sich den Titel als Team des Jahres. Das geschah nicht nur mit dem größten Vorsprung aller Kategorien (459 Stimmen), sondern bedeutet auch, dass die Aufbau-Hand-ballerinnen ihren Vorjahrestitel verteidigten.

Auf Rang zwei landeten die Tischtennisspieler des SV Aufbau, die mit 1287 Stimmen den Doppel-Triumph des Altenburger Vereins perfekt machten. Bei beiden waren sich Publikum und Experten übrigens einig. Schon mit deutlichem Abstand folgen auf Platz drei die Fußballer des SV Schmölln (740 Stimmen). Das Fünferfeld der Mannschaften des Jahres 2019 komplettieren die Fechter des SV Einheit Altenburg als Vierte (602) und die Sportschützen des SV Lucka (555). Bei den Teams wurden mit 4930 Stimmen die meisten in einer Kategorie abgegeben. Dahinter landeten die Nachwuchsmannschaften (4874), die Übungsleiter (4824), die Sportler/-innen (4776), die Nachwuchssportlerinnen (4674) sowie -sportler (4622).

Handballerinnen liefern beeindruckende Vorstellung

„Wiederholungstäter“: Die Handballerinnen des SV Aufbau Altenburg verteidigen ihren Vorjahressieg bei der Sportlerwahl. Quelle: privat

Für die Handballfrauen des SV Aufbau Altenburg lief 2019 wie gemalt: Ungeschlagen marschierten sie durch die Thüringenliga und wurden so souverän Landesmeister. Zugleich schafften sie damit auch wieder den ersehnten Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga, die vierthöchste Spielklasse Deutschlands.

„In der Mannschaft zog jede Spielerin mit“, lobt Abteilungsleiter Olaf Schmidt. „Das ist schon eine herausragende Vorstellung.“ Eine ganze Reihe erfahrener Spielerinnen blieb dem Verein auch in der neuen Saison treu. Aktuell stehen im Kader um Spielführerin Franziska Bärbig 15 Spielerinnen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Mehrere Akteure aus dem eigenen Nachwuchs wurden erfolgreich ins aktuelle Team integriert. Zwar läuft es derzeit sportlich nicht so rund. „Aber die Entschlossenheit, bessere Resultate zu erzielen, um in der Tabelle vorzurücken, nötigt allen Respekt ab“, betont Schmidt.

Altenburger Kellen-Cracks kommen schrittweise zum Erfolg

Erfolgsgarant: Das Tischtennisteam des SV Aufbau Altenburg ist nicht nur an der Platte ganz vorn dabei. Quelle: privat

In der schnellsten Ballsportart überhaupt sind die Tischtennisspieler des SV Aufbau echte Meister. Das Team mit Wandachowicz, Smirnov, Mosslly, Kibala, Wohlfahrt und Fehrle schaffte den Aufstieg in die Regionalliga Süd, der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands. „Das ist bislang im Altenburger Land noch keinem Verein im Tischtennis gelungen“, sagt Abteilungsleiter Michael Rüger sichtlich stolz. „Wir haben Schritt für Schritt darauf hingearbeitet.“ Zu den Kontrahenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Mitteldeutschen Oberliga, wo die Aufbau-Männer 2019 Meister wurden, gesellen sich nun in der Regionalliga noch die Könner aus Bayern hinzu.

Schmöllner Kicker zerreißen sich für Erfolg

Stimmungskanonen: Bei den Fußballern des SV Schmölln stimmt die Chemie. Quelle: privat

Kreispokalsieger und Tabellenzweiter der Kreisoberliga: Für die Fußballer des SV Schmölln lief 2019 mehr als erfolgreich. „Das war nur möglich, weil sich das Team für den Erfolg förmlich zerreißt und im Kader die Chemie absolut stimmt“, hebt Tim Rauch, der die Mannschaft zusammen mit Michael Breitfelder trainiert, hervor. Hinzu sei auch eine erfolgreiche personelle Verstärkung des Kaders gekommen. „Im alten Kader standen 14 bis 15 Spieler, was schon die Überschaubarkeit der Wahlmöglichkeiten zeigt. Dann wurde mit eigenen A-Junioren erfolgreich aufgefüllt, was auch in der laufenden Saison ein echter Zugewinn war und ist.“

Kaum ein Vorbeikommen an Einheit-Fechtern

Treffsicher: Das Fecht-Trio des SV Einheit Altenburg landet bei der Sportlerwahl auf Rang vier. Quelle: privat

Treffer um Treffer sammeln sie Erfolge für den SV Einheit Altenburg: An Johannes Grahnert, Alexander Katzsch und Cornelius Petersen war in Teamwettbewerben im Degenfechten auch 2019 in Thüringen und darüber hinaus kaum ein Vorbeikommen. Das Trio gewann etwa die Landesmeisterschaften. Und im Deutschlandpokal erreichte es auch die finale Runde der besten acht Mannschaften – von bundesweit gut 100. „Alle drei leben ihren Sport“, hebt Trainer Ingolf Katzsch hervor. „Und das zeigt sich auch in den gemeinsamen Trainingsrunden.“

Erfahrenes Schützentrio heimst haufenweise Erfolge ein

Erfahrungplus: Die Sportschützen des SV Lucka werden Umfrage-Fünfter. Quelle: privat

Die winzige „Zehn“ auf der Scheibe hat das Herrenteam des SV Lucka im Vorjahr besonders oft getroffen. Das zeigen die Erfolge der drei erfahrenen Sportschützen: Dreimal wurden sie Thüringer Landesmeister und siegten zudem beim Landespokal. Hinzu kommen für Wolfgang Schuhknecht, Lutz Trenkmann und Hartmut Dethloff diverse Turniersiege mit dem Luftgewehr sowie mit der Kleinkaliberwaffe.„Um bei solchen Wettbewerben ganz vorn zu landen, braucht es Konzentration, Zielstrebigkeit und auch gutes Material. Trainingsfleiß darf natürlich auch nicht fehlen“, zählt Urgestein Wolfgang Schuhknecht (81) auf.

Von Thomas Haegeler