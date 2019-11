Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Altenburg: Am 21. November lädt die Volkshochschule Altenburg um 19 Uhr zu einem Vortrag zum Thema „Die gespaltene Republik: Bedroht Rechtspopulismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt?“ Es referieren die Sozialpsychologin Beate Küpper und der Politikwissenschaftler Richard Gebhardt. Die Veranstaltung wird im Rahmen der deutschlandweit angebotenen VHS-Reihe „Smart Democracy“ aus der VHS Eschweiler via Livestream übertragen, die Teilnehmer in Altenburg können sich online an der Debatte beteiligen. Eintritt frei.

Altenburg: Der Energieversorger enviaM warnt vor dubiosen Mahnschreiben des „Inkassobüros Aleksander“ mit postalischer Anschrift in Berlin. enviaM habe dieses Unternehmen nicht beauftragt, heißt es in einer Mitteilung. Auf die Mahnschreiben sollte keinesfalls direkt reagiert werden. Die dort aufgeführten Forderungen seien Falschinformationen. enviaM rät Betroffenen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Altenburg: Das Einwohnermeldeamt der Stadt Altenburg im Johannisgraben 4 wird am Montag, den 18. November, geschlossen bleiben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ursache seien betriebliche Gründe.

Von OVZ