In den frühen Morgenstunden des Mittwoch rückten Polizeibeamte in Schmölln und anderen Orten im Altenburger Land zu umfangreichen Durchsuchungen an. Im Zuge der Aktion, die sich gegen die hiesige Drogenszene richtete, wurden Betäubungsmittel und Technik sichergestellt. Zudem gab es Festnahmen.