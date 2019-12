Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Gedenkbaum erinnert an Peter Gzik

Altenburg: Das Stadtforum Altenburg erinnert am Freitag an den vor einem Jahr, am 6. Dezember 2018, verstorbenen Peter Gzik, dem Mitbegründer und Sprecher des Stadtforums, der als Bauingenieur, Stadtbaudirektor und Leiter des Bauverwaltungsamt wirkte. „Zur Erinnerung an seinen leidenschaftlichen, mutigen Einsatz für den Erhalt und die Pflege des baukulturellen Erbes der Stadt Altenburg, für Demokratie und Bürgerbeteiligung haben das Stadtforum und Wegbegleiter Peter Gziks beschlossen, einen Baum zu stiften“, teilt Johannes Schaefer vom Stadtforum mit. „In dieser Woche wurde in der Berggasse im grünen Dreieck vor der Pension Treppengasse eine Krim-Linde gesetzt.“ Am ersten Todestag von Gzik seien am Freitag um 18 Uhr alle eingeladen, die sich ihm verbunden fühlen, der Enthüllung einer Erinnerungstafel an dem Gedenkbaum beizuwohnen. Anschließend werde Gelegenheit sein, bei einem wärmenden Getränk vielleicht auch das eine oder andere Projekt für Altenburg im Sinne Peter Gziks weiterzudenken.

Wünsche-Aktion im Kaufland

Altenburg: Im Kaufland-Markt in Altenburg-Nord ist eine Weihnachtsaktion gestartet, um Kinderwünsche zu erfüllen. Steppkes aus ausgewählten Einrichtungen konnten ihre Wünsche an die Supermarkt-Kette richten – für jedes Kind wurde dann eine Karte mit seinem Wunsch geschrieben. Diese hängen nun im Markt in der Kauerndorfer Allee an einem Weihnachtsbaum. Jedermann könne sie nehmen und an der Kundeninformation das entsprechende Geschenk im Wert von bis zu 15 Euro käuflich erwerben, teilt Kaufland mit. Am Geschenk werde eine Grußkarte des Schenkenden angebracht, auf der er ein paar persönliche Worte hinterlassen kann. Die Übergabe der Geschenke erfolge in der Woche vom 17. bis 22. Dezember.

Straßensperrung in Oberzetscha

Altenburg: Ab dem kommenden Montag, den 9 Dezember, bis voraussichtlich 13. Dezember wird die Straße Am Sportplatz im Altenburger Ortsteil Oberzetzscha für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Grund ist die Einrichtung von Hausanschlüssen, teilt die Straßenverkehrsbehörde mit.

Adventsfahrt der Volkssolidarität

Altenburg: Die Volkssolidarität lädt am Dienstag, den 17. Dezember, zu einer Adventsfahrt mit Panoramablick über das weihnachtliche Erzgebirge ein. Ziel ist die Berggaststätte „Schwartenbergbaude“ in Neuhausen. Nach dem Mittagessen ist ein Bummel durch Seiffen geplant. Anschließend werden in der Gaststätte zum Kaffeetrinken erzgebirgische Weihnachts- und Winterlieder gesungen. Um Voranmeldung wird gebeten unter Tel. 03447 551812.

Adventsfeier in Tegkwitz

Tegkwitz: Zur Adventsfeier in der Marienkirche Tegkwitz wird am Samstag, den 7. Dezember, eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr. Auf dem Programm stehen besinnliche Texte und Lieder zum Mitsingen. Anschließend gibt es einen Lichterumzug, teilen die Veranstalter – Kirchgemeinde, Feuerwehrverein und das Ökumenische Pilgerzentrum Wien – mit. Unterwegs wird auch der neue Schwibbogen an der Buswendeschleife eingeweiht.

Foto-Reise auf die Wrangel-Insel

Schmölln: Am kommenden Dienstag, den 10. Dezember, findet um 19 Uhr im Bürgersaal Wildenbörten ein Vortrag der Schmöllner Naturfreunde statt. Der bekannte russische Naturfotograf und Biologe Peter Romanow präsentiert „Die Wrangel-Insel – Tierparadies am Ende der Welt“. Dafür reiste er für ein halbes Jahr auf die ferne Insel in Russlands hohem Norden. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Die Schmöllner Naturfreunde bitten aber um eine kleine Spende zur Deckung der Kosten.

