Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Volkshochschul-Abend zum Weltklima

Altenburg: Am Mittwoch, den 11. Dezember, lädt die Volkshochschule Altenburg um 19 Uhr zu einer Veranstaltung im Rahmen der deutschlandweit angebotenen VHS-Reihe „Smart Democracy“ ein. Thema des direkt übertragenen Livestreams: „Letzte Rettung für unser Klima? Hinter den Kulissen des Weltklimagipfels“.

Es referieren die beiden Klimawissenschaftler Renate Treffeisen und Klaus Grosfeld, teilt die VHS mit. Vom Klimagipfel in Madrid werde zudem Michael Schäfer zugeschaltet sein, Leiter des Fachbereichs Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland. Die Teilnehmer in Altenburg können sich über eine Online-Plattform an der Diskussion mit allen Vortragenden beteiligen. Der Eintritt ist frei.

Ein Film von Tierfilmer Uwe Müller aus Langenleuba-Niederhain wird am Montagabend in der ARD gezeigt. Quelle: Jörg Reuter

Wieratal-Film in der ARD

Langenleuba-Niederhain: Wer schon immer einmal wissen wollte, was im Wieratal bei Nacht geschieht, welche wilden Tiere sich dort nach Sonnenuntergang herumtreiben, hat dazu am Montagabend, den 9. Dezember, die Chance. Dann strahlt die ARD um 20.15 Uhr den Streifen „Wilde Nächte, wenn Tiere erwachen“ aus, den der in Langenleuba-Niederhain lebende Naturfilmer Uwe Müller direkt vor seiner Haustür in den Wäldern und Dörfern des Wieratals gedreht hat.

Im Frühjahr 2018 war er mit den Aufnahmen für diesen Film beschäftigt. Inzwischen lief der Streifen bereits bei Festivals, wie vor zwei Wochen auf dem Mountain-Filmfestival in Graz, wo die „Wilden Nächte“ unter weit über 200 Filmen auf Platz zwei kamen – und sich der ehrgeizige Tierfilmer ein wenig über den verpassten Siegerplatz grämt. Umso mehr freut sich Müller, im Oktober beim Naturfilmfestival Darß den Preis „Bester Film“ in der Kategorie Wildnis und Natur gewonnen zu haben. Immerhin eine der wichtigsten Auszeichnungen, die es in Deutschland für Filmschaffende in diesem Genre gibt. Zuvor war sein Werk beim Greenscreen Festival in Eckernförde mit dem Preis für die beste Musik geehrt worden.

Seminar für Arbeitgeber

Altenburg: Mit Seminaren zum Jahreswechsel informiert die IKK classic Arbeitgeber und Mitarbeiter in Personalbüros über die gesetzlichen Änderungen in der Sozialversicherung. Das Seminar in Altenburg findet am 11. Dezember von 10 bis etwa 12 Uhr im Parkhotel am Großen Teich, August-Bebel-Straße 16/17, statt. Das teilt die IKK mit. Die rund zweistündige Veranstaltung ist kostenfrei und kann online gebucht werden unter: seminaranmeldung.ikk-classic.de.

Kurzfilm für die ganze Familie

Altenburg: Am Donnerstag, den 12. Dezember, findet im Familienzentrum Altenburg von 15.30 bis 17 Uhr ein gemütlicher Kurzfilmnachmittag statt. Zusammen mit einer Medienpädagogin können Familien mit ihren Kindern ab 4 Jahren einen spannenden Kurzfilm um einen schwedischen Weihnachtswichtel anschauen. Im Anschluss sind alle eingeladen, gemeinsam zu malen, zu basteln und sich über das Gesehene auszutauschen. Bei Tee und Gebäck werden Fragen rund um das Thema FSK, Altersempfehlungen und eine geeignete Filmauswahl für Kinder beantwortet. Der Eintritt ist kostenlos.

Chorkonzert in Kosma

Altenburg: Auch in diesem Jahr laden die Kirchengemeinde und der Frauenchor Kosma unter Leitung von Pia Pröhl alle Musikbegeisterte zum traditionellen Chorkonzert nach Kosma ein. Am Sonnabend, den 14. Dezember, um 15 Uhr ist Schlossorganist Felix Friedrich zu Gast. Er wird wieder die Darbietungen des Chores mit seinem virtuosen Orgelspiel umrahmen.

Auf der Prößdorfer Hauptstraße wird derzeit die Asphalttragschicht aufgebracht – der guten Witterung sei dank. Quelle: Mario Jahn

Straßenbau in Prößdorf geht voran

Prößdorf:Es geht voranauf der Hauptstraße in Prößdorf: Weil die Witterung zu Wochenbeginn alles andere als winterlich ist, nutzt die zuständige Baufirma derzeit ihre Chance und bringt die Asphalttragschicht auf. Damit nimmt das Großprojekt im Luckaer Ortsteil eine wichtige Hürde. Neben der Stadt selbst sind auch der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land sowie der Landkreis mit im Boot. Im Zuge des grundhaften Ausbaus werden neben der Straße selbst auch die Gehwege, die Bushaltestellen sowie die Straßenbeleuchtung in Angriff genommen. Läuft alles nach Plan, kann im kommenden Jahr der Trassenabschnitt gen Landesgrenze in Angriff genommen werden.

Senioren-Weihnacht in Oberzetzscha

Zetzscha: Senioren des Altenburger Ortsteils Zetzscha sind am 15. Dezember um 14.30 Uhr zur Weihnachtsfeier ins Bürger- und Vereinshaus nach Oberzetzscha eingeladen. Auf dem Programm stehen ein Kaffeetrinken bei Kerzenschein, Musik und Gedichten, teilt der Ortsteilrat mit, der zu der Veranstaltung einlädt. Auch ein Glas heißer Glühwein darf nicht fehlen. Nach einem kleinen Imbiss klingt die Feier gegen 18 Uhr aus.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter Tel. 03447 4885144 oder per Mail an info@altenburger-familienzentrum.de gebeten.

Buchlesung in Schmölln

Schmölln: In der Stadt- und Kreisbibliothek in Schmölln findet am Dienstag, den 10.Dezember, um 18 Uhr eine Buchlesung mit Kristin Mielke aus der Buchhandlung Goerke statt. Kristin Mielke liest aus den Büchern von Renate Bergmann: „Ich bin nicht süß, ich habe bloß Zucker“ und „Die Reste frieren wir ein“. Außerdem erhält jeder Gast erhält eine kleine Weihnachtsüberraschung. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Von OVZ