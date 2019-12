Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Altenburger Azubi ist in Ostthüringen Prüfungsbester

Altenburg/Gera: Kräftigen Applaus gab es am Freitag im Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Ostthüringen: Die Besten-Ehrung stand an. 20 junge Männer und Frauen wurden als Spitzen-Azubis ihres Jahrgangs ausgezeichnet. Darunter auch ein Altenburger: Lukas Bär, Werkzeugmechaniker bei der WMA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH Altenburg, gehört zu den Prüfungsbesten in Ostthüringen, teilte die IHK am Freitag mit. Die Ausgezeichneten haben unter rund 2000 Ostthüringer Auszubildenden aus 800 Unternehmen als Beste ihres Berufs abgeschnitten, 15 der jungen Fachkräfte schafften sogar den thüringenweit besten Abschluss.

Sperrung in Ehrenberg

Altenburg: Wegen einer Kranstellung zur Errichtung eines Dachstuhls wird am Montag, den 16. Dezember, die Straße An den Rotbuchen im Altenburger Ortsteil Ehrenberg zur Einbahnstraße. Betroffen ist der Bereich zwischen Lindenweg und Schlossstraße, teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei kann der Verkehr aus Richtung Schlossstraße ins Wohngebiet in gewohnter Weise fahren. Die Gegenrichtung wird über die Straße am Friedhofsberg geleitet. In diesem Zusammenhang wird auch die Straße am Friedhofsberg zwischen An den Rotbuchen und der Stünzhainer Straße zur Einbahnstraße in Richtung Stünzhainer Straße.

Brunnenstraße bleibt länger gesperrt

Altenburg: Die Bauarbeiten zur Reparatur des Abwasserkanals in der Altenburger Brunnenstraße fallen umfangreicher aus als zunächst erwartet. Daher können die Arbeiten nicht wie geplant bis zum 20. Dezember abgeschlossen werden, teilt die Straßenverkehrsbehörde mit. Die Vollsperrung der Brunnenstraße müsse bis voraussichtlich 31. Januar verlängert werden. Die Umleitung über die Leipziger und Remsaer Straße und Remsa bleibe bestehen.

„Wir um vier“ am Mittwoch

Altenburg: Am kommenden Mittwoch, den 18. Dezember, findet um 15.30 Uhr die nächste „Wir um vier“-Veranstaltung des Altenburger Theatervereins statt. Diesmal wird statt in den Ratskeller ins Kulturbundhaus ( Brühl 2) geladen. Zu Gast sind zum Jahresausklang dann Schüler der Musikschule unter Leitung von Herrn Runge, die Weihnachtliches zu Gehör bringen. Mitglieder des Vorstandes lesen zudem Texte, Gedichte und Geschichten. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.

Waba bleibt an Weihnachten in Bereitschaft

Altenburg: Der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg Waba hat in der Weihnachtspause – vom 23. Dezember bis zum 3. Januar – keine öffentlichen Sprechzeiten. Der Bereitschaftsdienst stehe in dieser Zeit jedoch uneingeschränkt zur Verfügung und sei unter der Rufnummer 03447 8660 zu erreichen.

VHS : Anmeldung zum Flechtkurs startet

Altenburg: Im Januar lädt die Volkshochschule Altenburg zu zwei Flechtkursen ein. Am 23. Januar fertigt Flechtwerkgestalterin Gloria Bohn mit den Teilnehmern eine sogenannte „Peitsche“ an, die als Dekoration zum Hängen oder Stecken oder als Rankhilfe verwendet werden könne. Am 25. Januar wird eine Astgabel-Schale hergestellt, die als Schale oder Teller genutzt werden könne. Bei beiden Kursen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldungen sind bis zum 18. Dezember in den Geschäftsstellen der Volkshochschule in Altenburg und Schmölln sowie online unter www.vhs-altenburgerland.de möglich.

Erstklässler organisieren Benefizaktion

Altenburg: „Wer in die Bildung investiert, investiert in die Zukunft“ – so begründet der Altenburger Verein „Education for Kenya“ sein Engagement in dem ostafrikanischen Land. Die Klasse 1b der Altenburger Grundschule Karolinum möchte die Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützen. Dafür geben die Kinder am Dienstag, den 17. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr vor der Schultür des Karolinums 80 Weihnachtsbäume gegen eine Spende in Ermessenshöhe ab.

Bei den Bäumen handele es sich um Blaufichten aus einer Plantage, teilt die Schule mit. Die Bäume werden am Vortag geschlagen, sind zwischen 1,00 und 1,70 Meter hoch, gut gewachsen und weisen entweder eine dunkel-grüne oder eine silbrige Färbung auf. Ein Musterexemplar könne bereits im Klassenzimmer der 1b besichtigt werden.

Bustour zum Info-Abend in Ponitz

Lödla/ Ponitz: Die Gemeinde Ponitz lädt am Donnerstag, den 19. Dezember, zu einer Einwohnerversammlung rund um ein Pilotprojekt zum Thema Zeitungszustellung mit Drohne. Dazu sind alle Interessierten eingeladen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Projektpartner ist die Gemeinde Lödla. Ab Lödla fährt ein kostenloser Shuttlebus, der Einwohner aus dem Ort zur Veranstaltung nach Ponitz bringt. Bürgermeister Torsten Weiß bittet für die Fahrt allerdings um Anmeldung bis einschließlich Montag bei der VG Rositz.

Die Versammlung beginnt um 15.30 Uhr an der Fahrzeughalle der Feuerwehr Ponitz in der Gößnitzer Straße 2d. Für Roster und Glühwein sei gesorgt, wirbt der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke.

Festliche Ausstellung in Lucka

Lucka: Anlässlich des Weihnachtsmarktes in Lucka findet am Samstag, den 14. Dezember, von 10 bis 17 Uhr im örtlichen Heimatmuseum eine weihnachtliche Ausstellung statt. Barbara und Hans Kriebel präsentieren bemalte und gestaltete Kalebassen. Die stellen sie aus getrockneten Flaschenkürbissen her, berichtet der Verein. Kürbisse gehören zu den ältesten Kulturpflanzen. In vielen Kulturen werden sie seit Urzeiten als Behältnisse für Flüssigkeiten und als Musikinstrumente verwendet. Zu sehen und zu erwerben sind auch wieder gestaltete Weihnachtskarten und Dekorationen sowie moderne Mixed Media Objekte von Karla Klein. Vereinsmitglied Ralf Schütze stellt seine Sammlung alter Postkarten von Lucka und Umgebung aus.

Märchen in Engertsdorf

Engertsdorf: Am Mittwoch, den 18. Dezember, hebt sich auf der historischen Marionettenbühne im Komödiantenhof im Nobitzer Ortsteil Engertsdorf wieder der Vorhang. Gespielt wird um 9.30 Uhr das Zaubermärchen „Die Wunschlaterne“. Schüler aus dem Altenburger Land können im Rahmen der Veranstaltung das Theater besuchen und auch einen Blick hinter die Kulissen der geschichtsträchtigen Einrichtung werfen, teilen die Veranstalter mit.

Restkarten zu 5 Euro (Kinder) und 7 Euro (Erwachsene) sind etwa 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich.

Adventsfeier in Kriebitzsch

Kriebitzsch: Auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums Kriebitzsch wird am Sonntag, dem 15.Dezember ab 15 Uhr der dritte Advent gefeiert und gemeinsam auf den Weihnachtsmann gewartet. Die Zeit bis zu seinem Besuch wird überbrückt mit frischen Quarkspitzen, Kaffee und Glühwein, Bratwurst, Grog und Bier. Außerdem gibt es einen Plätzchen-Basar, Original Kriebitzscher Honig, Marmelade, Sirup, Met sowie Töpferwaren aus Wintersdorf und Hausschlachtene Wurst. Für die Kinder gibt es zudem eine kleine Mal- u. Bastelecke sowie Zuckerwatte. Der Weihnachtsmann wird gegen 15.30 Uhr vorbeischauen.Spannend ist wie immer die Frage: Mit was kommt der Weihnachtsmann diesmal?

Nobitzer Gemeinderat tagt noch einmal

Nobitz: Noch einmal vor Ablauf des Jahres kommt der Gemeinderat von Nobitz am kommenden Donnerstag, den 19. Dezember, zu einer turnusmäßigen Sitzung zusammen. Laut Tagesordnung geht es ab 18 Uhr in der Verwaltung Saara um die Beteiligungsberichte der ehemaligen Gemeinden Frohnsdorf, Jückelberg und Ziegelheim sowie um die der Kommune Nobitz. Konkret wird über die Beteiligungen am Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land, an der EnviaM und am Leipzig-Altenburg-Airport gesprochen. Der Neubau des Vereinsheims Fuchs wird ebenfalls eine Rolle spielen. Darüber hinaus sollen ein Kassenverwalter und dessen Stellvertreter für die Gemeinde Nobitz bestellt werden. Eine Bürgerfragestunde ist ebenso eingeplant.

