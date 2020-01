Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Finanzamt befragt Bürger

Altenburg: Noch bis zum 28. Februar können Thüringer, die eine Steuererklärung abgeben, ihr Finanzamt online bewerten. Mit wenigen Fragen werde untersucht, wie zufrieden die Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit ihres Finanzamts sind, teilt die Behörde mit. Die Umfrage dauere nicht länger als fünf Minuten.

„Wer an der Umfrage teilnimmt, liefert uns wertvolle Anhaltspunkte, die uns dabei helfen, die Servicequalität in den Thüringer Finanzämtern weiter zu steigern. Wir können nur etwas ändern, wenn wir wissen, wo es Probleme gibt. Dazu brauchen unsere Finanzämter ein ehrliches Feedback. Wir möchten nicht nur wissen, was gut läuft, sondern auch was wir noch verbessern können“, sagt Finanzministerin Heike Taubert ( SPD). Mit der Auswertung wird im Mai gerechnet.

Die Befragung wird über das Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen durchgeführt. Die Teilnahme erfordert weder Anmeldung noch Registrierung, damit ist die Anonymität der Teilnehmer gewährleistet. Mehrfachteilnahmen von denselben Endgeräten werden durch die Hinterlegung von Cookies eingeschränkt. Hier kann man an der Befragung teilnehmen.

Wieder Licht in der Gartenstraße

Langenleuba-Niederhain: Nach einigem Hin und Her funktionieren nun die lange kaputten Straßenlaternen in Langenleuba-Niederhains Gartenstraße wieder. Gleich vier Leuchtmittel hatten schon vor längerer Zeit den Geist aufgegeben. Die Reparatur hatte sich verzögert, weil lange keine geeignete Firma gefunden werden konnte. „Ich verstehe den Ärger der Bürger, aber wenn die Firmen bis zum Hals in Arbeit stecken, kann so etwas auch mal dauern“, sagt Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD).

Skat-Turnier in Engertsdorf

Engertsdorf: In Engertsdorf wird am Freitag, den 10. Januar, wieder gereizt. Dann lädt der Feuerwehrverein des Nobitzer Ortsteils zum 13. Drei-Königs-Skat-Turnier ein. Los geht es im Vereinsraum des Feuerwehrvereins um 18.30 Uhr. Alle Freunde des Skatspiels sind dazu herzlich eingeladen, teilen die Organisatoren mit.

Von OVZ