Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Altenburg: Um Abschied und Neuwahl ging es am Sonnabend beim Kreisparteitag der Linken im Altenburger Land. So wurden Eileen Nebel, Mandy Eißing, Michaele Sojka, Leon Walter und Thomas Lorber, als Mitglieder des Landesparteitages gewählt, teilte der Kreisverband mit. Für den Landesausschuss bekamen Eileen Nebel und Ralf Plötner die meisten Stimmen der Mitglieder. Bekannt gegeben wurde zudem, dass Frank Tempel seine Arbeit im Kreisvorstand beendet, um sich mehr auf die kommunale Arbeit zu konzentrieren. Darüber hinaus wurde unter anderem über das Wahlergebnis aus Sicht der Linken diskutiert.

Altenburg: Die Bauarbeiten an den Stadtteilplätzen am Nordplatz und an der zukünftigen Parkanlage schreiten voran. In diesem Zusammenhang müsse ab sofort die bisher neben den Parkanlagen zur Verfügung gestellte fußläufige Verbindung zwischen Nordplatz und Wirtschaftsweg zur Grundschule Wilhelm Busch und den Kindereinrichtungen gesperrt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Fußgänger müssen den Gehweg über die Albert-Levy-Straße benutzen. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werde die kurze Verbindung wieder freigegeben.

