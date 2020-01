Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Frühlingsnacht : Aktive gesucht

Altenburg: In diesem Jahr eröffnet bereits die 20. Frühlingsnacht Altenburgs Freiluftsaison in der Innenstadt. Die Shopping-Nacht mit Volksfestcharakter findet am Freitag, 20. März 2020, statt. Wie die Stadt mitteilt, laden bereits ab 17 Uhr zahlreiche Angebote zum Bummeln in die Geschäfte ein. In Kooperation mit dem Gewerbeverein der Stadt Altenburg soll das Fest ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender werden.

Interessierte können sich um die Teilnahme bewerben. Das notwendige Formular dazu gibt es bei der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung. Kontakt per E-Mail: katharina.schenk@stadt-altenburg.de oder per Telefon: 03447 594 844.

OB lädt zu Sprechstunden ein

Altenburg: Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) lädt am kommenden Montag, den 13. Januar, zu den ersten Sprechstunden des neuen Jahres ein. Wie die Stadt mitteilt, beginnt die analoge Sprechstunde am Montag um 17.30 Uhr im Rathaus. Ab 19.30 Uhr haben die Bürger Gelegenheit, mit dem Stadtoberhaupt live über die Facebook-Seite der Stadt zu kommunizieren.

Neubauer-Straße teilweise gesperrt

Altenburg: Ab Montag, 13. Januar, ist die Theodor-Neubauer-Straße in Höhe Hausnummer 7 für den Fahrzeugverkehr wegen Verlegung von Anschlussleitungen vollständig gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, ist der Abschnitt zwischen Johannisgraben und Puschkinstraße betroffen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 28. Februar.. Mit der Baumaßnahme entfallen auch in diesem Bereich befindliche Parkplätze. Fußgänger werden über einen Notweg geführt.

Wanderung zum Stausee

Altenburg: Die Wandergruppe Altenburg eröffnet das Jahr traditionell mit der Wanderung zum Stausee Windischleuba. Dazu treffen sich die Wanderfreunde am Sonntag um 9 Uhr in Altenburg am Bahnhof.

Wenn es die Wetterbedingungen zulassen, nehmen sie die etwas längere Strecke über Poschwitz und Remsa. Im weiteren Verlauf führt die Route durch die Pleißenaue nach Windischleuba. Anschließend geht es zwischen den Fischteichen durch das Vogelschutzgebiet über Pähnitz zum Stausee, teilt die Wandergruppe mit. Wer möchte, kann hier einkehren oder ein wärmendes Getränk genießen. Zurück nach Hause geht es über den Staudamm und auf dem Fahrradweg entlang der B 93. Die Wanderstrecke beträgt 14 Kilometer. Es gibt aber auch wieder mehrere Möglichkeiten zum Abkürzen. Die Teilnahme ist kostenlos, neue Gesichter sind gern gesehen.

Von OVZ