Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Friedrichgymnasium : Offene Türen erst am 18. Januar

Altenburg: Wer den Tag der offenen Tür am Altenburger Friedrichgymnasium besuchen möchte, muss sich einen Tag länger gedulden als zunächst veröffentlicht. Wie die Schule mitteilte, hatte sich in der Pressemitteilung des Gymnasiums ein Fehler eingeschlichen. Offene Türen gibt es nicht am 17. Januar, sondern erst am Sonnabend, den 18.Januar, von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Meuselwitz : Ausschüsse tagen

Meuselwitz: Am Dienstag, den 14. Januar, kommt der Meuselwitzer Kulturausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung des Jubiläums der Zipsendorfer Kulturhalle, deren Eröffnung sich in diesem Jahr zum 90. Mal jährt. Daneben erhalten anwesende Bürger wie gewohnt die Möglichkeit, Fragen an die Ausschussmitglieder zu richten, auch Informationen von Seiten der Stadtverwaltung sind geplant. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Bibliothek, Lutherstraße 6.

Am Donnerstag, den 16. Januar, tritt dann der Meuselwitzer Bauausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die Mitglieder erwartet dann eine schlanke Tagesordnung. Zu befinden hat der Ausschuss neben dem Neubau eines Carports und eines Zauns auf einem Grundstück in Wintersdorf auch über die geplante Erweiterung einer Lagerhalle in Zipsendorf. Daneben sind – wie gewohnt – Anfragen der Ausschussmitglieder und anwesender Bürger sowie Informationen aus der Verwaltung vorgesehen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in Zimmer 26 im Rathaus.

Vernetzungstreffen sozialer Akteure

Meuselwitz: Am Mittwoch, den 15. Januar, findet ein erstes Vernetzungstreffen sozialer Akteure und Angebote in der Nordregion des Kreises statt. Veranstaltungsort ist von 14 bis 16 Uhr das Lutherhaus in der Poderschauer Gasse 29 in Meuselwitz. Es geht um die Vorstellung der einzelnen Einrichtungen: Beratungsdienste, Begegnungsstätten, Sozialläden und andere. Außerdem soll das Ausloten der Möglichkeiten zur besseren Zusammenarbeit in der Region thematisiert werden, heißt es vom Veranstalter, dem Diakonat des Kirchenkreises Altenburger Land.

Gästetag am Rositzer Insobeum

Rositz: Am 21. Januar lädt die Regelschule Insobeum Rositz zukünftige Fünftklässler zum Kennenlerntag in ihre Räumlichkeiten ein. Die Schüler können sich schon ein wenig mit der Schule, dem Schulalltag, neuen Fächern und künftigen Klassenkameraden bekanntmachen, ermuntert die Schulleitung.

Rositzer Grundschüler treffen sich in ihrem Klassenraum und werden dort abgeholt. Interessierte Schüler anderer Grundschulen werden gebeten, sich im Sekretariat der Schule unter Tel. 034498 22368 anzumelden. Diese Kinder werden am 21. Januar um 8.15 Uhr im Sekretariat in Empfang genommen. Die Veranstaltung endet 11.40 Uhr.

Um auch interessierten Eltern Gelegenheit zu geben, die Schule kennenzulernen oder um ehemaligen Schülern wieder einmal die Türen zu öffnen, wird zudem am 25. Januar zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr können die Räumlichkeiten der Regelschule besichtigt werden, Lehrer und einige Schülervertreter werden für Gespräche anwesend sein und auch für das leibliche Wohl werde gesorgt sein, heißt es in einer Mitteilung.

Krabbelgruppe trifft sich in Ehrenhain

Ehrenhain: Jeden Mittwoch zwischen 9.30 und 11.30 Uhr lädt das Altenburger Familienzentrum im Jugendhaus Ehrenhain zur offenen Krabbelgruppe ein. Willkommen sind Eltern mit Kindern bis zwei Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine kleine Spende – auch etwas Obst oder andere Leckereien – seien jedoch willkommen, informieren die Organisatoren. Das Familienzentrum ist für Fragen unter Tel. 03447 4885144 oder per Mail unter info@altenburger-familienzentrum.de erreichbar.

Schulhöfe: Frist für Fördermittel läuft ab

Erfurt: Fördermittel in Höhe von rund 350 000 Euro werden im Rahmen des Wettbewerbs „Zehn grüne Schulhöfe für Thüringen“ vergeben. Die Deutsche Umwelthilfe koordiniert die Projekte. Wer sich noch bewerben will, muss sich sputen: Die Frist läuft am morgigen Mittwoch ab. Alle Informationen zum Wettbewerb finden sich hier.

Von OVZ