Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

276 neue Ehen, 1000 Todesfälle

Altenburg: Die Heiratslaune in Altenburg hat – rein statistisch – im vergangenen Jahr etwas nachgelassen. Laut Standesamt gab es 2019 insgesamt 276 Eheschließungen, im Jahr 2018 waren es 316. Allerdings sind Schwankungen in der Zahl der Hochzeiten nicht ungewöhnlich. 2017 waren in der Skatstadt lediglich 268 Bünde fürs Leben geschlossen worden.

Das Altenburger Standesamt der Skatstadt ist im repräsentativen Pohlhofgebäude an der Spalatinpromenade 8 untergebracht. Dort heirateten die meisten Paare. Beliebte Orte für Trauungen waren im Vorjahr in Altenburg zudem der Bachsaal und das Teehaus, teilt die Stadtverwaltung mit. Wachsender Beliebtheit erfreue sich die Orangerie in Meuselwitz.

Zu den Aufgaben der Standesbeamtinnen zählen aber nicht nur Eheschließungen. So wurden im Vorjahr auch 451 Geburten beurkundet. Die Zahl der im Vorjahr beurkundeten Sterbefälle lag bei 1000. Im Jahr 2018 waren es 1070, 2017 ebenfalls 1000.

Neue Bäume für den Kornmarkt

Die CDU-Stadtratsfraktion spendete einen Baum für die Altenburger Innenstadt. Quelle: CDU Altenburg

Altenburg: Mitarbeiter der Altenburger Stadtwirtschaft haben am Dienstag am Kornmarkt zwei Kugelkirschen gepflanzt. Die Nachpflanzung sei nötig geworden, weil die Vorgänger-Bäume abgestorben waren, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Stadtratsfraktion der CDU übernahm die Kosten für eine der Zierkirschen in Höhe von 250 Euro. „Jeder Baum, besonders in der versiegelten Innenstadt, ist wichtig“, begründete Fraktionsvorsitzende Sandra Kretschmann. „Bäume wirken regulierend auf die Temperatur, prägen das Stadtbild und sind Lebensraum für Insekten und Vögel.“

Neuer Kurs in der Musikschule

Altenburg: Im März/April dieses Jahres beginnt in der Musikschule des Landkreises ein neuer Kurs „Instrumentenkarussell“. Immer montags um 17 Uhr können Kinder ab 5 Jahre im Altenburger Schulteil (Schmöllnsche Vorstadt 9-11) verschiedene Musikinstrumente kennenlernen und ausprobieren. Dazu werden Klang und Spielweise vorgestellt und altersgerecht erläutert, was alles dazu gehört, ein Instrument spielen zu lernen. Anmeldungen für diesen Kurs können ab sofort direkt in der Musikschule oder auch online über die Internetseite der Musikschule eingereicht werden. Bei entsprechender Nachfrage sind auch Kurse für Erwachsene und Senioren möglich.

Neue Sonderschau im Knopfmuseum

Schmölln: Die nächste Sonderausstellung im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln wird am Donnerstag, dem 30. Januar, um 19 Uhr eröffnet. Ob Garten- und Osterdekoration oder Kinderspielzeug – Andreas Wittig präsentiert in seiner Ausstellung „Holzspielzeug nachhaltig und kreativ“ eine breite Auswahl an Holzanfertigungen.

Kinderfasching in Wilchwitz – Ab sofort gibt’s Karten

Wilchwitz: Ab sofort gibt es Karten für den Kinderfasching des Wilchwitzer Feuerwehrvereins. Die Fete steigt am 23. Februar um 15 Uhr – wie immer im Vereinshaus am Dorfplatz. Dort sorgen die Tanzratten des TSV Nobitz 1876 mit Sandy & Emmi sowie DJ Steffen Taube für Stimmung. Die Veranstalter raten: Pünktliches Erscheinen sichert eine süße Nascherei.

Karten sind im Vorverkauf für Erwachsene (4 Euro) und für Kinde (3 Euro) im Fachgeschäft Rosi’s Tiernahrung in Nobitz erhältlich. Achtung: Die Anzahl der Karten ist begrenzt. Restkarten zu 5 Euro sind am Veranstaltungstag vor Ort erhältlich.

Kaiser lädt zu Girls’ Day ein

Gera: Die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser ( SPD) ruft alle interessierten Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren auf, sich für einen Platz beim diesjährigen Girls’ Day am Donnerstag, den 26. März, im Deutschen Bundestag zu bewerben. Die SPD- Bundestagsfraktion ermöglicht es insgesamt 60 Mädchen aus dem gesamten Bundesgebiet die Teilnahme – darunter auch einer Bewerberin aus Ostthüringen. Die Teilnehmerinnen erwartet unter anderem eine Reichstagsführung und der Besuch einer Sitzung des Bundestages.

Für die Teilnehmerinnen entstehen keinerlei Kosten. Weitere Infos gibt es in Kaisers Büro unter Tel. 0365 5526 9770. Bewerbungen – ein kurzes Anschreiben, Lebenslauf, letztes Zeugnis – sollten bis zum 29. Januar per E-Mail an elisabeth.kaiser.wk@bundestag.de geschickt werden.

Von OVZ