Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Opernfahrt nach Leipzig

Altenburg: Die Volkssolidarität veranstaltet am 5. April eine Fahrt ins Gewandhaus Leipzig. Die Veranstaltung „Die schönsten Opernchöre“ biete die Gelegenheit, berühmte Passagen der Meisteropern von Verdi, Bizet, Wagner, Mozart oder Bellini an einem Abend zu genießen, teilt der Kreisverband der Volkssolidarität mit. Die Anmeldungen laufen dienstags und donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 03447 8951857. Letzter Anmeldetermin ist der 30. Januar.

Kinder-Gottesdienst in der Brüderkirche

Altenburg: Zum Gottesdienst mit Kleinen lädt an diesem Sonntag, den 26. Januar, um 10 Uhr die Kindergemeinde Altenburg in die Brüderkirche ein. Willkommen sind Kindergarten- und Grundschulkinder. Die Kirchenmaus Magret erzählt wieder eine spannende Geschichte, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss wird wieder im Familienzentrum gebastelt und es gibt einen kleinen Imbiss.

Bruno Beeke bei „Wir um vier“

Altenburg: Zu seiner nächsten Veranstaltung in der Reihe „Wir um vier“ lädt der Altenburger Theaterverein am Dienstag, den 21. Januar, in den Bürgersaal des Ratskellers ein. Zu Gast ist dann Schauspieler Bruno Beeke. Beginn ist um 15 Uhr, Gäste sind herzlich willkommen.

IHK-Chef fordert Lockerung der Sonntagsöffnung

Altenburg/Gera: Der Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Ostthüringen zu Gera, Ralf-Uwe Bauer, beklagt Restriktionen des Landes bei Ladenöffnungszeiten und der Arbeitszeitenregelung am Wochenende. Das schränke die Wirtschaft in ihrer Wettbewerbsfähigkeit ein. „Die IHK setzt sich daher weiter für eine Vereinfachung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes durch die Landesregierung ein“, sagte Bauer. So sei eine liberalere Ausgestaltung der Regelungen zur Sonn- und Feiertagsöffnung ein wichtiges Instrument, um die Innenstädte zu beleben.

Jüngstes Beispiel: „Für Thüringer Händler sind die Beschränkungen auf einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent ein großer Wettbewerbsnachteil gegenüber Wettbewerbern unter anderem in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Hier dürfen in der umsatzstärksten Jahreszeit die Geschäfte an zwei Adventssonntagen geöffnet werden.“

Zudem dürften trotz wiederholter Forderungen der IHK Ostthüringen Handelsfirmen ihre Mitarbeiter an zwei Samstagen im Monat nicht beschäftigen. „Das sieht die Wirtschaft ebenfalls als Nachteil im Vergleich zu den Nachbar-Bundesländern und dem Onlinehandel.“

