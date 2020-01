Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Gemeinderat tagt in Göpfersdorf

Göpfersdorf: Wie viel Entschädigung soll zukünftig der Ortsbrandmeister von Göpfersdorf für sein Ehrenamt erhalten? Über diese Frage wird unter anderem der Gemeinderat von Göpfersdorf am Mittwochabend beraten.

Hintergrund ist die Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung, die die Landesregierung im Oktober beschlossen hatte. Demnach sollen die Führungskräfte in den freiwilligen Feuerwehren des Freistaates Thüringen – wie etwa die Ortsbrandmeister, Wehrführer, Kreisausbilder oder Leiter von Jugendfeuerwehren – eine höhere Entschädigung bekommen.

Laut neuer Regelung steht zum Beispiel dem Ortsbrandmeister pro Monat eine Entschädigung zwischen 80 Euro und maximal 300 Euro zu. Der Gemeinderat im Göpfersdorf will nun vorberaten, wie hoch etwa der Feuerwehrchef der Gemeinde zukünftig entschädigt werden soll. Vorberaten werden zudem weitere Änderungen in der örtlichen Feuerwehrsatzung.

Nicht zum Beschluss, sondern ebenfalls nur zur Debatte steht die Haushaltssatzung für das aktuelle Kalenderjahr. Darüber hinaus ist eine Bürgerfragestunde eingeplant. Der Gemeinderat trifft sich wie gewohnt im Quellenhof in Garbisdorf. Die Sitzung beginnt 19 Uhr.

5. Spieletag in Meuselwitz

Zum 5. Meuselwitzer Spieletag stehen wieder zahlreiche Brettspiele zum Ausprobieren bereit Quelle: privat

Meuselwitz: An diesem Sonnabend, den 25. Januar, wird der 5. Spieletag im Lutherhaus Meuselwitz stattfinden. Alle Spielinteressierten sind eingeladen, teilen die Veranstalter mit.

Unter dem Motto „ Meuselwitz spielt“ dürfen in der Zeit von 15 bis 19 Uhr die beliebten Spiele ausprobiert und getestet werden. Das Team der Altenburger Spieletage bringt eine große Auswahl aus dem mittlerweile mehr als 1500 Spiele umfassenden Fundus mit. Spielleiter stehen den Besuchern beratend zur Seite und helfen bei der Auswahl der Spiele und dem Verstehen der Anleitung.

Die Besucher bekommen Einblick in die Vielseitigkeit der heutigen Spiele-Welt. So werden Neuheiten des Jahres 2019 ebenso wie altbekannte Klassiker und prämierte Spiele des Jahres zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung. Abenteuer und Strategie, aber auch Denksport, Spaß und Bewegung sollen nicht zu kurz kommen.

Für das leibliche Wohl werden Kuchen und Getränke angeboten. Der Eintritt ist frei.

In Windischleuba wird 2020 gewählt

Gerd Reinboth ist Bürgermeister von Windischleuba. In diesem Jahr steht die Wahl an. Quelle: Mario Jahn

Windischleuba: Das Wahljahr 2020 im Altenburger Land ist übersichtlich: Lediglich in Windischleuba werde es in diesem Jahr eine Bürgermeisterwahl geben, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Die Amtszeit von Gerd Reinboth ( CDU) endet im Januar 2021. Der Wahltermin wird voraussichtlich im letzten Quartal 2020 liegen. Er wird durch die Rechtsaufsichtsbehörde festgesetzt und soll innerhalb der letzten drei Monate der Amtszeit des aktuellen Bürgermeisters stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Versammlung der Feuerwehr

Ehrenhain: Die Jahreshauptversammlung der Ortsteilfeuerwehr und der Feuerwehrvereins des Nobitzer Ortsteils Ehrenhain ist für diesen Freitagabend, den 24. Januar, angesetzt. Die Mitglieder treffen sich dazu ab 19 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr im Ort.

Vereinsleben in Bildern und Filmen

Nobitz: Bilanzziehen und Rückblick sind die Themen am Freitag, den 24. Januar, in der Gartenklause Nobitz. Dazu lädt der Ehrenhainer Frauentreff ab 19 Uhr Mitglieder, deren Angehörige und alle, die sich interessieren, ein. Wie der Vorstand mitteilt, wird an dem Abend wieder mit Bildern und kleinen Filmen an das Vereinsgeschehen der vergangenen Jahre erinnert.

Geflügelzüchter treffen sich

Nobitz: Das neue Jahr beginnt für den Rassegeflügelverein Nobitz und Umgebung mit einer Vereinsversammlung. Dazu sind die Mitglieder am Donnerstag, den 23. Januar, in die Gartenklause Nobitz eingeladen. Die Tagung beginnt um 19 Uhr, informiert der Vorstand.

Glühweinfest in Engertsdorf

Engertsdorf: Zum 17. Mal lädt der Engertsdorfer Feuerwehrverein an diesem Freitag, den 24. Januar, zum Glühweinfest mit Lagerfeuer an sein Vereinshaus ein. Ab 19 Uhr beginnt dort das gesellige Beisammensein, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tannenbäume können bereits im Vorfeld am Feuerwehrteich abgelegt werden, teilt der Verein mit.

Von OVZ