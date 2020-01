Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Neue Kurse für Jugendleiter-Card

Altenburg: Den nächsten „JuLeiCa-Kurs“ bietet die evangelische Jugend Altenburger Land wieder ab Mai an. An insgesamt drei Wochenenden werden die nötigen Kenntnisse und Handlungskompetenzen vermittelt, um ehrenamtlich in der Jugendarbeit mitwirken zu können. Auch die Voraussetzungen zum Ausstellen der Jugendleiter-Card werden geschaffen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten ab 15 Jahren. Kursbeginn ist am Wochenende vom 8. bis 10. Mai, Ausbildungsort ist die Brüderkirche in Altenburg. Folgetermine werden vor Ort vereinbart. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro fällig.

Anmeldungen sind bis zum 31. März bei Susann Borowansky möglich – wahlweise per Mail an borowansky@web.de oder unter Tel. 03447 4885142.

Schloss- und Kulturbetrieb lockt FSJler

Altenburg: Freiwillige vor: Auch in diesem Jahr sucht der Schloss- und Kulturbetrieb wieder eine Interessentin oder einen Interessenten für ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) im Bereich Kultur. Das Angebot dient dazu, sich vor der endgültigen Entscheidung für einen Beruf im Bereich Kulturmanagement einen ersten Einblick zu verschaffen, heißt es in einer Mitteilung. Dabei werden verschiedenste Fragen beantwortet: Wie wird Kultur „gemacht“? Welche Dinge müssen vor der Durchführung einer Veranstaltung bedacht werden? Wie läuft Pressearbeit?

Angesprochen sind Bewerberinnen und Bewerber zwischen 18 und 26 Jahren mit absolvierter Vollzeitschulpflicht. Bis zum 15. März sind Bewerbungen unter www.freiwilligendienste-kulturbildung.de möglich. Dort sind auch alle Infos zu Ablauf, Arbeitsvertrag und Bedingungen hinterlegt. Das FSJ Kultur läuft von 1. September 2020 bis zum 31. August 2021.

Meuselwitzer Gymnasium öffnet Türen

Meuselwitz: Das Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium in Meuselwitz lädt Viertklässler, Eltern und Interessierte gleich an mehreren Tagen ein, um einen ersten Einblick in die Schulgemeinschaft zu bekommen. Am 27. und 28. Januar finden Projekttage für die Grundschüler statt, bei denen Schüler aus Klasse 11 den zukünftigen Fünftklässlern das Gymnasium näher bringen. Im von der Elternvertretung betriebenen Café gibt es zudem die Möglichkeit, dass Eltern ihre Fragen an Eltern stellen können.

Am 31. Januar öffnen dann beide Schulgebäude ihre Türen von 15 bis 18 Uhr für alle Interessierten. Neben einem kleinen Konzert, Inszenierungen und einem Bücherbasar können sich die Besucher selbst in den einzelnen Unterrichtsfächern ausprobieren und mit Schülern, Lehrkräften und der Schulleitung ins Gespräch kommen. Ab 17 Uhr findet eine Infoveranstaltung zur Ganztagsschule statt.

Von OVZ