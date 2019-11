Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Langenleuba-Niederhain: Zum Tag der offenen Tür lädt die Wieratalschule am Freitag, den 22. November ein. Zwischen 14 und 18 Uhr können sich die Schüler der zukünftigen 5. Klasse und andere Interessierte über die Bildungsstätte informieren. Neben Führungen durchs Gebäude kann man sich an verschiedenen Stationen ausprobieren. Auch der Schulförderverein stellt sich vor. Für Verpflegung ist gesorgt.

Starkenberg: Der Regionalverein Sachsen/ Sachsen-Anhalt/ Thüringen der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V. (DGhK) lädt am Donnerstag, den 21. November, um 18 Uhr in den Gasthof „Zur Linde“ in Starkenberg zu einem Infoabend ein. Organisiert wird die Veranstaltung von der Elterngruppe Altenburger Land. Themen sind extremer Ehrgeiz und Perfektionismus, Geschwister-Rivalität und Wahl der geeigneten Schule. Die zweite Vorsitzende der DGhK, Jana Allisat, beantwortet Fragen und gibt Tipps. Um Anmeldung per Mail unter anja.kuehn@dghk-ssa.de wird gebeten.

Von OVZ