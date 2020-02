Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Karin Kundt-Petters bei Volkssolidarität

Wilchwitz/Kraschwitz: Zu einem bunten Nachmittag mit der Schauspielerin Karin Kundt-Petters lädt die Ortsgruppe Wilchwitz/Kraschwitz der Volkssolidarität am Donnerstag, den 6. Februar ein. Die erste Veranstaltung des Jahres 2020 beginnt 14 Uhr in der Gartenklause in Nobitz.

Tempo 60 auf A4 bei Schmölln

Gera/ Schmölln: Auf der A4 musste im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Kreuz Gera und Schmölln wegen Straßenschäden die bisherige Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde weiter reduziert werden, teilt die Autobahnpolizei mit. Nunmehr gilt hier als Höchstgeschwindigkeit Tempo 60. Die Autobahnpolizei kündigte Geschwindigkeitskontrollen für diesen Abschnitt an.

Thüringische Orgelakademie : Anmeldung läuft

Altenburg: Die Thüringische Orgelakademie ist unter dem Schlossorganisten und Gründungsintendanten Felix Friedrich über 30 Jahre zu einer festen Größe im Kalender internationaler Fortbildungsveranstaltungen an historischen Orgeln avanciert. Auch in diesem Jahr stehen Seminare zur Aufführungspraxis und Konzerte an den prächtigen historischen mitteldeutschen Orgeln im Mittelpunkt der Thüringischen Orgelakademie. Beim Schloss- und Kulturbetrieb freut man sich auf ein internationales Teilnehmerfeld, heißt es in einer Mitteilung.

Zum Jubiläum haben sich die Programmplaner zudem Besonderes ausgedacht: Die festliche Eröffnung der 30. Thüringischen Orgelakademie wird am 30. August 2020 im Dom zu Merseburg stattfinden. Der Merseburger Dom St. Johannes und St. Laurentius zählt aufgrund seiner Ausstattung zu den herausragenden Baudenkmälern an der „Straße der Romanik“. Die von Friedrich Ladegast in zwei Etappen (1855/66) errichtete Orgel ist eine der größten romantischen Orgeln in Deutschland. Das Konzert wird von den drei Gastprofessoren der Thüringischen Orgelakademie gestaltet: Ludger Lohmann, Stuttgart, Felix Friedrich, Altenburg und Michael Schönheit, unter anderem Organist des Leipziger Gewandhauses. Die Moderation übernimmt der Schauspieler Axel Thielmann, der vielen auch als Sprecher bei MDR Kultur bekannt ist.

Der Intendant der Thüringischen Orgelakademie Felix Friedrich hat für die darauf folgende Woche ein intensives Kursprogramm an Orgeln in Merseburg, Frauenprießnitz und Altenburg vorbereitet. Das mit der Vergabe der Zertifikate verbundene Abschlusskonzert der Besten wird diesmal mit einer Lesung bereichert und einem festlichen Empfang beendet.

Die Ausschreibung und das Anmeldeformular sind auf der Homepage des Residenzschlosses abrufbar.

