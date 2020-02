Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Mehr Geld fürs Theater

Altenburg: Das Theater Altenburg Gera kann sich in den kommenden Jahren auf eine größere Finanzspritze des Landkreises einstellen. In seiner jüngsten Sitzung gab der Kreistag seine Zustimmung zu einer Ergänzung der Finanzierungsvereinbarung des Theaters. Danach sollen die Zuschüsse an Thüringens einziges Fünfspartenhaus ab 2022 jährlich um ein Prozent ansteigen.

Konkret stehen dem Theater dann im ersten Jahr statt der bisher angesetzten 1,73 Millionen Euro zunächst 1,75 Millionen zur Verfügung. Sukzessive erhöht sich der Beitrag dann, 2024 sollen schließlich schon knapp 1,8 Millionen Euro fließen.

Neben dem Kreistag muss auch der Altenburger Stadtrat noch sein OK für die Erhöhung der Zuschüsse geben. Die Entscheidung ist für die nächste Sitzung am 20. Februar vorgesehen.

Neuer Spielspaß am Johannisgraben

Auf dem Spielplatz am Johannisgraben in Altenburg werden neue Spielgeräte installiert. Quelle: Ronny Seifarth

Altenburg: Ein zeitiges Frühlingserwachen ist in diesen Tagen auf dem beliebten Spielplatz am Johannisgraben zu beobachten. Im Auftrag der Stadt werden mehrere Spielgeräte aufgebaut. Der Clou: Über eine lange Hangrutsche geht’s direkt vom Gehweg viereinhalb Meter hinab zu den Attraktionen. Dazu gehören ein Geschicklichkeits-Parcours mit Netzen und Seilen sowie eine große Hängematte, die zum Toben und anschließenden Ausruhen einlädt, heißt es dazu aus der Altenburger Stadtverwaltung. Mitarbeiter des Referats Soziales, Jugend und Sport bringen den Fallschutzboden auf.

Die alten Spielgeräte mussten im Vorjahr ausgemustert werden. Die Neugestaltung des Spielplatzes am Johannisgraben soll, wenn das Wetter mitspielt, in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Das Projekt hat die Altenburger Firma „Pro Kid“ realisiert, die Kosten summieren sich auf circa 30 000 Euro.

„Rapunzel“: Vorstellungsausfall am Theater

Altenburg: Änderungen im Spielplan des Theaters Altenburg Gera. Die für kommenden Montag, den 10. Februar, sowie Donnerstag, den 13. Februar jeweils für 10 Uhr geplanten Vorstellungen von „Rapunzel“ entfallen, teilt das Theater mit. Die für Samstag um 16 Uhr sowie kommenden Mittwoch, den 12. Februar, jeweils 10 Uhr terminierten Vorstellungen bleiben dagegen wie angekündigt bestehen.

Starkenberger Gemeinderat tagt am Dienstag

Starkenberg: Am Dienstag, den 11. Februar, wird es im Starkenberger Gemeinderat einmal mehr um den Bebauungsplan „Schweinemastanlage Eugenschacht“ gehen. Auf der Tagesordnung zur Sitzung, die ab 19 Uhr im Gemeindezentrum stattfindet, steht die Billigung des zweiten Entwurfes. Darüber hinaus wollen Mitglieder des Gremiums die Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen neu festlegen. Eine Bürgerfragestunde ist ebenfalls eingeplant.

Bagger in Bünauroda

In der Falkenhainer Straße in Bünmauroda wird derzeit fleißig gearbeitet. Quelle: Mario Jahn

Bünauroda:Auf Hochtouren laufen derzeit die Arbeiten in der Falkenhainer Straße in Bünauroda. Dort ist der Eigenbetrieb Stadtwerke Schnaudertal (ESS) mit schwerem Gerät im Einsatz. Die Arbeiten sind Teil einer größeren Gesamtmaßnahme, in deren Zug ein Trennsystem errichtet werden soll, um das anfallende Oberflächenwasser dem Vorfluter zuzuführen und lediglich das Schmutzwasser in die Kläranlage Meuselwitz zu leiten. Parallel wird zudem die Trinkwasserleitung erneuert.

Hundeexperte lädt zur Lesung

Ziegelheim: Wenn es um den ostdeutschen Schäferhund geht, ist Mario Jessat der Experte im Landkreis. Seit der Wende züchtet er in Frohnsdorf diese spezielle Linie. Doch Jessat ist ein Tausendsassa. Dazu gehört es auch, ein Buch zu schreiben, aus dem er am kommenden Mittwoch, dem 12. Februar, um 19 Uhr in der Wieratalhalle in Ziegelheim vorlesen wird.

In „Meine Rudelwanderung“ erzählt er von der Wanderschaft entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die er 2017 mit seinen Schäferhunden unternahm, und verbindet das mit heiteren und traurigen Geschichten aus seinem Leben mit Hunden und als Schäfer.

Im Anschluss an die Lesung ist Zeit für Gespräche mit dem Autor, der noch viel mehr zu erzählen hat. Die Lesung wird von der Bibliothek in Niederhain organisiert. Für Getränke ist gesorgt, teilen die Veranstalter mit.

Anmeldungen bitte über die Bibliothek Langenleuba-Niederhain, Tel. 034497 81028 oder 034494 80338.

Buchlesung für Frauen

Gieba: Der Giebaer Frauen Kreativ- und Wellnesstreff lädt am Freitag, den 21. Februar, um 19.30 Uhr interessierte Frauen zum Dinnerabend mit Buchlesung auf den ehemaligen Pfarrhof ein. Dort lesen die Autorinnen Susanne Bönsch und Martina Grill aus ihrem Buch „Das Schwesternkarzinom“. Die Giebaer Jugend übernimmt die Bewirtung des Abends. Da nur etwa vierzig Plätze zur Verfügung stehen wird um Reservierungen bis 16. Februar unter Tel 034493 71516 oder 0173 8008170 sowie anjaherbstschmidt@web.de gebeten.

