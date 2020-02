Auch wenn es das Wetter derzeit nicht unbedingt vermuten lässt: Auch in der kommenden Woche laufen in der Skatstadt wieder zahlreiche Arbeiten an und rund um die Straßen. Für viele Autofahrer bedeutet das, Umwege in Kauf zu nehmen oder sich auf Einschränkungen einzustellen. Die OVZ verrät, wo es klemmen könnte.