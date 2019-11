Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Altenburg: Wer ihn noch nicht hat, muss sich beeilen: Die 3000 Exemplare des aktuellen Altenburger Lions-Adventskalenders sind fast vergriffen. Wie berichtet, werden die Kalender für einen guten Zweck zum Preis von fünf Euro verkauft, wobei jeder eine eigene Nummer hat, die im Zuge der nächste Woche anstehen Verlosung einen von 220 Preisen bescheren kann. Gespendet wird der Erlös an die Kreissportjugend, um damit die Kreisjugendspiele 2020 zu unterstützen, sowie an den Kegelsportverein Rositz zur Förderung des dortigen Behindertensports. Hier werden die Kalender verkauft: in Altenburg in der Tourismusinformation am Markt 10, in der Schnuphase´schen Buchhandlung in der Kronengasse 5, in der Altenburger Tourismus GmbH am Markt 17, bei Expert Jäger in der Leipziger Straße 89b, in Windischleuba bei Möbel Schröter im Fünfminutenweg Nord 7 sowie online unter www.lions-altenburg.de

Altenburg: Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) veranstaltet am kommenden Mittwoch, dem 4. Dezember, um 14 Uhr ein Weihnachtsfeier in der Gaststätte Poschwitzer Höhe. Willkommen sind Mitglieder und Gäste. Um Voranmeldung wird gebeten – telefonisch unter der Nummer 03447 55890 oder per Fax unter der 558999.

Altenburg: Regionale Betriebe der Bäcker-, Müller- und Konditoreieninnung stellen am 27. November von 10 bis 12 Uhr sich und ihre Weihnachtsgebäcke vor. Das „Süße Adventsgeflüster“ findet in der Konditorei und Café Volkstädt in der Burgstraße 13 statt.

Göpfersdorf: Im Quellenhof Garbisdorf findet am Freitagabend ein gemütliches vorweihnachtliches Sternebasteln statt. Los geht es 19.30 Uhr. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass für Teilnehmer Materialkosten anfallen.

Windischleuba: Die Grundschule Windischleuba lädt Groß und Klein zum Tag der offenen Tür ein: am Freitag, den 29. November, von 16 bis 18 Uhr. Die Räumlichkeiten können besichtigt werden, in den Klassenzimmern und im Hort werden Schülerarbeiten zu sehen sein. Zudem können sich die Gäste an Stationen selbst versuchen.

Von OVZ