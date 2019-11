Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Fahnenaktion am Rathaus

Altenburg: Mit einer Fahnenaktion am Altenburger Rathaus, die an diesem Freitag beginnt und bis zum 28. November andauern wird, soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden. Das teilt die Altenburger Stadtverwaltung mit. Hintergrund der Aktion: Am 25. November wird weltweit der Frauen gedacht, die Gewalt in unterschiedlichster Form erleiden müssen. Der internationale Gedenktag wurde von den Vereinten Nationen erstmals im Jahr 1981 ausgerufen. Er dient neben der alljährlichen Bestandsaufnahme vor allem der Mahnung und dem Aufbrechen von Tabus und von Ignoranz gegen Frauen. In Thüringen finden aus diesem Anlass mehr als 70 Veranstaltungen statt.

Sperrung in Zschernitzscher Straße

Altenburg: Ab Montag bis voraussichtlich Freitag, 29. November, wird die Zschernitzscher Straße in Höhe der Hausnummer 40 für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen ist der Bereich zwischen der Dürerstraße und der Zschernitzscher Straße. Grund für die Sperrung ist die Verlegung eines Gas-Hausanschlusses. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Beachtung gebeten.

Offene Türen am Spalatin-Gymnasium

Altenburg: Am Sonnabend, dem 7. Dezember, öffnet das Christliche Spalatin-Gymnasium in der Zeit von 14 bis 17 Uhr seine Türen. Für diesen Tag verspricht die Schule ein buntes Programm. Zugunsten der afrikanischen Partnerschule in Maluku/ Kongo verkaufen Schüler Selbstgebasteltes. Die Lehrer informieren über die Arbeit der Fachschaften und stellen jahrgangsspezifische Projekte vor. Die Schülermitverwaltung organisiert Schulhausführungen. Interessierte Viertklässler und deren Eltern haben außerdem die Möglichkeit, mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. Das Schülercafé und die 12. Klassen bieten weihnachtlichen Leckereien an. Um 17 Uhr gibt es ein Adventskonzert der Schulchöre sowie dem Lehrerchor in der Aula.

MDR dreht in Dobitschen

Altenburg/ Leipzig: In Dobitschen finden an diesem Wochenende Dreharbeiten statt. Der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) ist dort mit zwei Kamerateams für die Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“ unterwegs. Die Sendung wird dann am Sonntag, dem 15. Dezember, um 9 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Die Kamerateams drehen unter anderem bei der Jugendfeuerwehr, im Dorfmuseum, bei der Teichpflege und beim Gottesdienst, teilt der MDR mit.

Von OVZ