Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Workshop-Tag an Berufsschule

Altenburg: Die Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales lädt an diesem Donnerstag von 8 bis 13 Uhr Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufen aller Haupt- und Regelschulen des Altenburger Landes zum Schnuppertag in die Platanenstraße 3 ein. Dann werden die Teams verschiedene Stationen des sozialen und kaufmännischen Bereiches durchlaufen, um alle Bildungsgänge der Vollzeit- und Teilzeitberufe näher kennenzulernen, teilt die Schule mit. In zahlreichen Workshops können sie sich ausprobieren und Infos über die Voraussetzungen und Ablauf der Ausbildungen erhalten.

Am 29. Februar steht dann der nächste Aktionstag an – dann auch für die Eltern oder Freunde der Jugendlichen.

Auszeichnung für Hartmut Schubert

Altenburg: Der Thüringer Finanzstaatssekretär und Chief Information Officer (CIO) Hartmut Schubert wurde jetzt mit dem E-Government Leadership Award ausgezeichnet. Die Ehrung des Gößnitzers erfolgte im Rahmen des 12. eGovernment Summit in Bremen, teilte das Thüringer Finanzministerium in einer Pressemeldung mit.

Gemälde aus Altenburg in Lissabon

Altenburg/ Lissabon: Immer wieder wird das Lindenau-Museum Altenburg von Museen aus aller Welt um Leihgaben gebeten. Häufig steht die renommierte Sammlung „Frühe italienische Malerei“ im Blickpunkt des Interesses. Vor einigen Monaten hat nun das Museu Nacional de Arte Antiga in Lissabon anlässlich seiner Ausstellung „Alvaro Pirez d’Évora – Ein portugiesischer Maler in Italien am Vorabend der Renaissance“ vier kostbare Tafeln aus Altenburg angefragt. Das Lindenau-Museum hat das Leihgesuch positiv beantwortet und dieser Tage haben sich die Bilder mit einem Kunsttransport auf den Weg gemacht. Die Ausstellung in Lissabon wird am 29. November eröffnet und ist bis zum 15. März 2020 zu sehen.

Alvaro Pirez d' Évora: Heiliger Kosmas. Um 1430 Quelle: Lindenau-Museum

In der geplanten Präsentation in Lissabon wird mit Alvaro Pirez d’Évora (vor 1411 – nach 1434) ein Portugiese, der im 15. Jahrhundert in Italien gelebt und gearbeitet hat und dessen Werk im Lindenau-Museum immerhin mit drei Gemälden präsent ist, im Focus stehen. Kaum mehr als 50 Gemälde von Alvaro Pirez d’Évora sind bisher weltweit bekannt. Ihre künstlerische Qualität und historische Bedeutung bilden den Ausgangspunkt für die Präsentation in Lissabon mit insgesamt 85 Kunstwerken.

