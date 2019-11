Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Spielerunde zu „Frozen 2“ im Spielkartenladen

Altenburg: Wie die Tourismus GmbH informiert, steht am Donnerstag, den 28. November, die letzte Spielfläche 2019 an. Von 16 bis 18 Uhr können im Spielkartenladen im Markt 17 die fünf neuen Spielvarianten zum Disney-Kinohighlight „Die Eiskönigin 2“ getestet werden. Neben Klassikern wie Quartett und Memo entwickelte die ASS Altenburger Spielkartenfabrik eine große Spielesammlung im Eiskönigin-Design.

Adventsaktion in der Innenstadt

Altenburg: Auf Initiative der Stadtverwaltung gestalten auch in diesem Jahr Gewerbetreibende in der Innenstadt einen Adventskalender der besonderen Art: Jeder teilnehmende Laden bildet mit einem jeweils nur an diesem Tag gültigen Angebot ein Adventskalendertürchen ab. Am jeweiligen Tag können sich die Kunden je nach Geschäft auf Geschenke, Rabatte oder Gutscheine freuen. Die 24 Teilnehmenden Geschäfte sind: Tourismusinformation Altenburger Land, Café Domizil, Farbküche, Modeboutique Klee Style, Bäckerei Strobel, Mein Fischer, André Kretschmann Uhren- und Schmuckfachgeschäft, Residenzschloss Altenburg, Altenburger Tourismus GmbH, Tanzfitness Club Angelika Lange, Plau LVM Versicherungen, Meeresbuffet, Adler Mode, Der Blumenladen Mahler, Trumpf Reisebüro, X-GYM-Altenburg Frauenfitnessstudio, Rossmann, Vodafone, Bahnhof Center, Leder Harbig, Müller Drogeriemarkt.

Autor liest im Kulturbundhaus

Altenburg: Literarisch geht es am Mittwoch im Kulturbundhaus Altenburg ( Brühl 2) zu. Um 19 Uhr lädt dort der in Altenburg lebende Autor Tomas Numenson Im Rahmen der Reihe „Traumberuf: Schriftsteller“ zur Lesung aus seinem ersten Roman „Die Katze lehrt dem Hausrotschwanz das Fliegen“. Auch für Fragen zu seinen anderen Werken steht der Schriftsteller zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Gemeinderat Nobitz tagt am Donnerstag

Nobitz: Der Gemeinderat von Nobitz trifft sich am Donnerstag, den 28. November, zu seiner nächsten Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem zwei Vergaben. Zum einen geht es um eine Straßenreparatur in der Werkssiedlung. Zum anderen wird die Zustimmung des Gremiums für die Beauftragung der Planung für den grundhaften Ausbau der Bundesstraße 180 in Ehrenhain benötigt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Landesamt für Bau und Verkehr verwirklicht. Um die Finanzen der Kommune wird es beim Beschluss zum Nachtragshaushalt und der Hundesteuersatzung gehen. Die Kostenanpassung der Fäkalschlammentsorgung steht ferner auf der Tagesordnung. Eine Bürgerfragestunde ist vorgesehen. Der Rat tagt in Nobitz. Die Sitzung beginnt 19 Uhr.

Lesung zur Adventszeit

Langenleuba-Niederhain: Die Adventszeit sollte eigentlich von besinnlichen Tagen geprägt sein. Doch nicht selten artet alles in Stress aus. Darüber wird es zumindest Anekdoten zur nächsten Buchlesung von Bibliothek und Begegnungsstätte in Langenleuba-Niederhain gehen. Unter der Überschrift „Alle Jahre wieder … Geschichten vom weihnachtlichen Wahnsinn“ findet diese am 4. Dezember 10 Uhr statt. Die Gäste können sich auch auf kulinarische Schmeckerchen freuen. Ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro wird dafür erhoben. Die Organisatoren bitten unter Tel. 03447 81029 oder 034497 81028 um Voranmeldung.

Einwohnerversammlung in der Straßenschenke

Langenleuba-Niederhain: Die geplanten Baumaßnahmen in Langenleuba-Niederhain werden am 5. Dezember unter anderem ab 19 Uhr Themen der Einwohnerversammlung in der Straßenschenke sein. Darüber hinaus sollen Anfragen aus dem Gemeindegebiet zur Sprache kommen. Dafür können die Bürger Themenvorschläge einbringen, informiert Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD). Themenvorschläge können per E-Mail oder telefonisch durchgegeben werden, so Helbig weiter. Die Kontakte sind Telefon: 0174 7045419, E-Mail: c.helbig@wieratal.de oder per Post an Gemeinde Langenleuba-Niederhain, Platz der Einheit 4, 04618 Langenleuba-Niederhain.

Gymnasiasten musizieren in St. Nicolai

Schmölln: Das Roman-Herzog-Gymnasium lädt am MIttwoch, den 27. November, um 18.30 Uhr zu seinem Weihnachtskonzert in die Stadtkirche St. Nicolai in Schmölln ein. Das Konzert wird von Schülern des Gymnasiums ausgestaltet. Vor und nach dem Konzert bieten Schüler und Schülerinnen der 12. Klassen einen kleinen Imbiss an. Hier kann man bei Punsch, Glühwein und anderen Leckereinen ins Gespräch kommen. Die Imker AG des Gymnasiums bietet Honig zum Verkauf an.

