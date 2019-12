Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Gemeinderat in Niederhain tagt

Langenleuba-Niederhain: Der Gemeinderat von Langenleuba-Niederhain wird sich in seiner heutigen Sitzung unter anderem mit dem lange geplanten grundhaften Ausbau der Landesstraße 2462 befassen. Dafür wird dem Gremium eine Verwaltungsvereinbarung vorgelegt. Ferner werden sich die Gemeinderatsmitglieder ab 19 Uhr im Säulensaal des Rittergutes mit dem Feueralarm und der Heizung im Bauhof befassen und Aufträge vergeben. Außerplanmäßige Ausgaben für 2019 und die Straßenreinigungssatzung stehen auf der Tagesordnung ebenso wie Information in Vorbereitung der Einwohnerversammlung. Eine Bürgerfragestunde ist wie immer vorgesehen.

Rathaus nicht per Mail erreichbar

Meuselwitz: Die Meuselwitzer Stadtverwaltung ist in den kommenden Tagen per E-Mail nicht zu erreichen. Ab Dienstag um etwa 16 Uhr bis voraussichtlich einschließlich Freitag, den 6. Dezember, ist das elektronische Postfach des Rathauses wegen notwendiger technischer Maßnahmen nicht verfügbar, teilt die Verwaltung mit. Auskünfte sind innerhalb dieses Zeitraums nur eingeschränkt möglich. Das Einwohnermeldeamt in der Neugasse ist von dieser Einschränkung ausgenommen.

Heimatverein zeigt Miniaturen

Meuselwitz: Am Freitag, den 6. Dezember, beginnt in Meuselwitz der Weihnachtsmarkt. Zu diesem Zeitpunkt eröffnet auch der Meuselwitzer Heimatverein um 14 Uhr im Heimatmuseum die Sonderausstellung „Feuerwehrmodelle von Uwe Löbe“. In mehr als 23 Jahren sammelte der Wintersdorfer über 300 Modelle in verschiedenen Maßstäben, teilt der Verein mit. Dabei setzte Löbe mit viel Ausdauer, Geschick und Akribie die Modelle aus vielen Dutzend winzig kleinen Einzelteilen zusammen. Geöffnet ist das Museum samt Schau ab Freitag bis Sonntag 14 – 18 Uhr. Weiter im Angebot sind die „Bilder am roten Faden 2.0“, die schon zum Meuselwitzer Stadtfest sehr gut angekommen sind. Des Weiteren können auch jederzeit Videos, die aus der Geschichte von Meuselwitz erzählen, angeschaut werden. Und natürlich gibt es auch Stollen und Kaffee. Für den Genuss von Glühwein hat der Heimatverein einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt hinter der Kirche.

Seniorenweihnacht in Engertsdorf

Engertsdorf: Zur vorweihnachtlichen Adventsfeier sind die Senioren von Engertsdorf am Dienstag, den 3. Dezember, eingeladen. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Feuerwehrverein die Seniorenweihnachtsfeier im Vereinshaus Engertsdorf. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, dazu wünschen sich die Organisatoren viele gut gelaunte Gäste.

Bürger-Infoabend der Bahn in Ponitz

Ponitz: Die Deutsche Bahn ( DB) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Informationsveranstaltung am Dienstag, den 10. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, ins Schloss Ponitz ein. Die DB plane 2020 bis 2028 den Ausbau der Strecke zwischen Gaschwitz und Crimmitschau. Als Teil dieser Umbaumaßnahmen ist vorgesehen, auch den Streckenabschnitt Bahnhof Gößnitz bis zur Landesgrenze Thüringen/Sachsen zu erneuern, wie die DB mitteilt. Die Projektverantwortlichen der Deutschen Bahn möchten an Marktständen die Planungen vorstellen. Interessierte hätten auch die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen.

Von OVZ